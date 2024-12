Tyto značky mají Češi nejradši. Žebříčku kraluje supermarket

Českým spotřebiteům je nejbližší značka Lidl. Ukázal to průzkum agentury Ipsos. Obchodní řetězec získal 7,1 bodu z deseti, přičemž desítka znamená nejpozitivnější očekávání.

Druhý skončil se sedmi body videokanál YouTube, na třetím místě je síť lékáren Dr. Max s 6,8 bodu.

Agentura zmapovala celkem 300 značek působících v Česku. Ukázalo se, že 62 procent z nich respondenti znají a z toho 13 procent je jim blízkých – tedy mají od nich pozitivní očekávání.

Co o takovém pocitu blízkosti u spotřebitelů rozhoduje? Podle Ipsosu jde hlavně o tři faktory: očekávání – tedy lidé vědí, o čem značka je a co od ní mohou čekat. Dále jde o kontext – čili to, jak značka dokáže reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků. A v neposlední řadě je to empatie – to znamená, že lidé mají pocit, že jim značka naslouchá a reaguje na jejich potřeby.

V první desítce najdeme supermarkety, lékárny, karetní společnosti, ale i média nebo sociální sítě.

Zajímavý je pohled také na jednotlivé kategorie. Mezi obchodními řetězci je zákazníkům nejbližší už zmíněný Lidl, následuje Kaufland, který spadá do stejné německé obchodní skupiny Schwarz. O třetí příčku se podělil Albert spolu s Penny Marketem.

U finančních služeb a karet vede společnost Visa, následuje konkurenční Mastercard, třetí je Air Bank. Mezi mobilními operátory je lidem nejblížší T-Mobile před O2 a Vodafone. A třeba u značek automobilů vede Škoda, druhý je Volkswagen a třetí Ford.

A které značky jsou zákazníkům nejbližší s ohledem na jejich věk? Nejmladší cílová skupina, která se kryje částečně s generací Z a Y, má více než starší zákazníci blízko k značkám sociálních sítí. Jde třeba o Discord, X, Snapchat nebo Reedit. Oproti tomu lidem starším 50 let je blízká třeba Nokia nebo módní značky Wrangler a Benneton.

Celkem šest procent značek začali zákazníci v posledním roce vnímat lépe. Vliv na to měla v první řadě podstata produktu nebo služby. Velkou roli ale hraje i nastavení ceny a to, že se z nějakého důvodu produkt stal pro zákazníka využitelným (tedy začal více naplňovat jeho potřeby). Lidé také hodně dají na péči, kterou jim značka věnuje, a rovněž na reklamu.

Nejvíce si v tomto ohledu podle průzkumu Ipsos za poslední rok polepšily značka piva Proud, colový nápoj Royal Crown a káva Eduscho. Dále také americký fastfood Popeyes a rozvozová služba Foodora.

Mezi obchodními řetězci je skokanem roku Penny Market, a to hlavně u zákazníků mladších 35 let. Spotřebitelé u něj oceňují hlavně ceny a slevy. Blízko k této značce mají podle průzkumu především lidé z malých měst do 20 tisíc obyvatel, maximálně se středoškolským vzděláním a spíše nižším příjmem.

Naopak českým zákazníkům se za poslední rok odcizily značky řetězců jako Billa, Albert, Coop, ale třeba i online supermarket Košík.cz.

