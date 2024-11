Svařák, kluziště i ruské kolo. Osm tipů, kam v Česku vyrazit na adventní trhy

Kdo si v rámci tradice nevystojí frontu na svařené víno či džus a nepokochá se přitom atmosférou plnou vánočních světel? Adventní programy v nějaké podobě najdeme už prakticky v každé obci. Buďme ale upřímní – některé jsou mezi lidmi prostě populárnější.

Řeč je samozřejmě hlavně o adventních trzích s mezinárodní dosahem, třeba těch na pražském Staromáku. Populární jsou i trhy v turisticky vytíženém Českém Krumlově nebo Karlových Varech.

Brno dokonce Evropská komise jmenovala Evropským hlavním městem Vánoc pro rok 2024. „Vánoce Brno patří mezi nejkrásnější a nejpodařenější akce ve městě. Každoročně lákají trhy tisíce návštěvníků z celé republiky i zahraničí. Věřím, že letos budou ještě vydařenější než v uplynulém roce,“ láká 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová.

Vybrali jsme pro vás největší a nejnavštěvovanější adventní trhy napříč Českem. Do textu přidáváme také odkazy. Z webů vánočních trhů můžete vyčíst třeba podrobnosti o doprovodném kulturním programu, dopravě, atrakcích i otevírací době.

Přehled si můžete přečíst celý, nebo si rovnou odskočit do města, které vás zajímá nejvíc:

Praha

Foto: Shutterstock

V české metropoli je samozřejmě adventních trhů hned několik. Ten největší a nejznámější (i pro zahraniční turisty) se tradičně koná na Staroměstském náměstí. Vánoční strom (který má tentokrát přes 22 metrů a pochází z Českolipska) se zde rozsvítí už den před 1. adventem, tedy v sobotu 30. listopadu v 16 hodin. Trhy na Staromáku potrvají až do 6. ledna, otevřeno pro veřejnost bude vždy od 10 do 22 hodin.

V centru Prahy můžete trhy navštívit třeba i na náměstí Míru, kde odstartovaly dokonce už tuto středu a potrvají do Štědrého dne. Vánoční trhy najdete také na náměstí Republiky (25. 11.–24. 12.) nebo Václavském náměstí (30. 11.–6. 1.).

Brno

Foto: Shutterstock

Také moravská metropole má během vánočních svátků co nabídnou. Vánoční strom se na brněnském náměstí Svobody slavnostně rozsvítí už dnes v 17 hodin, trhy pak potrvají do 23. prosince vždy od 10 do 20 hodin, v pátek a v sobotu do půlnoci.

Na „Svoboďáku“, jak Brňané námestí říkají, bude k dispozici 62 stánků. Na vánoční trhy ale můžete v Brně vyrazit také na Dominikánské náměstí, nádvoří Staré radnice a především Zelný trh (tady trhy začaly dokonce už 15. listopadu) a Moravské náměstí, kde je i letos k dispozici vyhlídkové kolo a bruslák.

Olomouc

Foto: Shutterstock

Vánoční trhy v Olomouci se těší stále větší oblibě. Tamní Horní a Dolní náměstí kvůli nim každoročně navštíví kolem 70 tisíc lidí. Součástí vánočních oslav je už od 6. listopadu kluziště nebo vyhlídkové kolo. Slavnostní zahájení se proběhne v neděli 24. listopadu, samotné trhy ale startují už dnes a v omezenější míře potrvají až do konce prosince.

Pro veřejnost bude otevřeno vždy od 10 do 20 hodin, stánky budou v provozu ještě o dvě hodiny déle.

Ostrava

Foto: Shutterstock

V Ostravě začínají vánoční trhy zítra a potrvají až do 1. ledna. Návštěvníci si budou moci kromě stánků s občerstvením a drobnostmi užít také vyhlídkové kolo. Přesně o týden později se na Masarykově náměstí v 18 hodin rozsvítí vánoční strom a také začne fungovat kluziště na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Otevírací doba adventních trhů se bude pohybovat v rozpětí od 10 do přibližně 20 hodin.

Karlovy Vary

Foto: KV City Centrum

Karlovy Vary jsou proslulé hlavně letním filmovým festivalem, za návštěvu ale stojí v zimě i tamní adventní trhy. Startují příští sobotu 30. listopadu a potrvají až do 1. ledna. Středobodem vánočního veselí se stane karlovarská Mlýnská kolonáda, kde se budou konat hlavní trhy. Stánky ale můžete navštívit i ve Dvořákových sadech. O 1. adventní neděli se u hotelu Thermal rozsvítí v 18 hodin 15 metrů vysoký stříbrný smrk.

Město se i letos na adventní čas připravilo, lázeňským centrem bude například projíždět vánoční autovláček, tamní dopravní podnik pošle do ulic také nazdobený vánoční autobus – po městě bude jezdit až do Tří králů. V Zámecké věži budou k dispozici i dětské tvořivé dílny.

Plzeň

Foto: Shutterstock

Také západočeská Plzeň spouští adventní trhy na náměstí Republiky už dnes. Potrvají až do 23. prosince. Najdete zde tradičně vše, co k vánoční atmosféře patří. Včetně vyhlídkového kola, které bude v provozu vždy od 10 do 20 hodin. Součástí zahajovacího programu bude od 18 hodin ohňostroj.

Vánoční strom se pak rozsvítí v neděli 1. prosince. Ve čtvrtek 5. prosince se v rámci mikulášské show projde Plzní průvod proslulých čertů krampusáků.

Liberec

Foto: Shutterstock

Severočeský Liberec každoročně návštěvníkům nabízí skutečnou vánoční atmosféru, a to i díky jeho poloze v horách. Na tamních adventních trzích tak lze očekávat i sváteční sněhovou pokrývku. Dnes v 17 hodin město slavnostně rozsvítí svůj vánoční strom na náměstí Dr. Edvarda Beneše. A hned poté lákají organizátoři na živý „Vorloj“.

V pondělí se otevřou adventní trhy na Soukenném náměstí. Na čtvrtek 5. prosince je pak naplánovaný Rej čertů a andělů před radnicí.

Český Krumlov

Foto: Shutterstock

Jedinečná atmosféra jihočeského Českého Krumlova vynikne o adventním čase ještě výrazněji. Vánoční trhy na náměstí Svornosti tu startují v pátekl 29. listopadu a potrvají až do 6. ledna. Adventní program ale začíná až v neděli 1. prosince v 16.30 rozsvícením vánočního stromu.

Trhy budou pro veřejnost otevřeny od čtvrtka do neděle v čase 10–19 hodin, v pondělí až středu 11–18 hodin. Na Štedrý den bude otevřeno do 14 hodin.

