Jak si nakoupíte na státní svátek 17. listopadu? Poradíme

Sedmnáctý listopad je Mezinárodním dnem studentstva (připomínáme si události následující po uzavření českých vysokých škol v roce 1939) a také Dnem boje za svobodu a demokracii (připomínáme si sametovou revoluci).

Jde tedy o jeden z našich dvou dvojitých státních svátků (další je 1. leden) a tentokrát připadá na neděli.

Během vybraných státních svátků některé obchody v Česku otevřeno mít nesmí, zakazuje jim to zákon o prodejní době.

Konkrétně jde o ty velké – tedy prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtvereční. Do této kategorie spadá drtivá většina tuzemských obchodních řetězců, jako je Lidl, Kaufland, Tesco, Albert, Billa, Globus nebo Penny Market. Nebo třeba i hobbymarkety Horbanbach, Baumax, Obi a také obchodní domy s nábytkem Ikea.

Sedmnáctý listopad ale zrovna patří k těm svátkům, kterých se zákaz prodeje netýká. Všechny obchody tedy tentokrát můžou otevřít, jak se jim bude chtít.



„Během tohoto státního svátku mohou zůstat prodejny otevřené, a to včetně provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních a dalších, jako jsou zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení, určená ke sběru a výkupu odpadů,“ potvrzuje František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce, která na dodržování zákona dohlíží.



V jiné svátky ale obchodníkům za porušení nařízení o prodejní době hrozí pokuta až milion korun. A které to tedy jsou?

Kdy jsou zavřené obchody v roce 2024 (zákaz pro prodejny s plochou nad 200 m²) 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 1. dubna Velikonoční pondělí 8. května Den vítězství 28. září Den české státnosti 28. října Den vzniku samostatného československého státu 24. prosince od 12 hod. Štědrý den 25. prosince 1. svátek vánoční 26. prosince 2. svátek vánoční

Zákon o prodejní době platí v Česku od roku 2016. Jeho zavedení prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.

Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom v podstatě náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,“ řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila.

Podle průzkumu, který si letos nechal vypracovat obchodní řetězec Billa, více než polovina lidí (57 %) netuší, kdy zákon umožňuje nechat obchody otevřené, a kdy je musí obchodní řetězec zavřít.

Nákup potravin lidé nejčastěji řeší těsně před svátečním dnem (37 %), v době státních svátků téměř třetina nenakupuje vůbec (27 %) nebo nákup pořídí on-line (22 %). Případně si zajde nakoupit do menších obchodů (14 %).

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem