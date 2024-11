Vyhledá slevu, nasměruje k pečivu. Chytrý vozík přijíždí

Americká firma Instacart představila svůj chytrý nákupní vozík Caper Cart. Vozík umí zákazníkovi říct, kde v prodejně najde různé zboží, rovnou zváží zeleninu a ovoce, spočítá cenu (pomoci QR kódu na zboží), případně vyhledá akční nabídky.

Celý nákup je možné přes terminál zabudovaný v košíku rovnou zaplatit. K pokladně tedy není nutné chodit – podobně, jako to nabízí technologie scan and go, která už je běžná i v tuzemských obchodech.

Chytré vozíky mají dotykový displej. Když si do něj zákazník načte vlastní nákupní seznam, vozík mu bude jednotlivé položky postupně odškrtávat. Při navigaci po prodejně využívá podobný systém jako třeba robotické vysavače, tedy má k dispozici 3D mapu a v reálném čase v ní aktualizuje svou polohu.

Vozík podle výrobce umí zákazníky také pobavit. Respektive během nákupu jim nabízí možnost sbírat body a různé odměny. Web The Verge, který na inovaci upozornil, tuto funkci přirovnává k populárnímu hledání Pokémonů.

„Vozíky Caper Cart jsou pro supermarkety novou érou – zpříjemňují nakupování pro zákazníky, prodejce i značky. Během posledních šesti měsíců jsme počet vozíků v obchodech téměř čtyřnásobili a během příštích měsíců se chceme dostat až na tisíce kusů,“ říká David McIntosh ze společnosti Instacart.

Výrobce zatím spolupracuje hlavně s americkými prodejci jako třeba Kroger, Bristol Farms nebo Price Chopper. Nejblíže českých hranic testuje tento vozík řetězec Hofer v Rakousku, který patří do skupuny Aldi Süd.

V Česku zatím chytré vozíky k dispozici nejsou, řetězce se ale snaží zaujmout zákazníky jinými inovacemi.

Například Lidl s Kauflandem v Česku letos oficiálně spustily službu zvanou Lidl/Kaufland Pay. Do aplikací Lidl Plus nebo Kaufland Card si lidé nově mohou nahrát svou bankovní platební kartu Mastercard nebo Visa a aktivovat funkci nazvanou Lidl Pay nebo Kaufland Pay.

U pokladny pak už jen načtou vygenerovaný QR kód Lidl Pay (místo dosud používaného Lidl Plus) či Kaufland Pay, slevy se automaticky načtou stejně jako dosud. Odpádá tím tedy druhý dosavadní krok: přiložení karty nebo telefonu k platebnímu terminálu.

Řetězec Albert zase oznámil, že nasazuje svoje chytré úklidové roboty nově i do menších supermarketů, zatím fungovaly jen v hypermarketech. Roboti každý den v určený čas automaticky vyjedou, aby uklidili prodejní plochu.

Ve své paměti mají, podobně jako chytrý nákupní košík, naprogramovanou mapu obchodu, díky které se orientují v prostoru a na základě které si sami skládají a vyhodnocují optimální trasu úklidu. Čištění jim trvá přibližně dvě a půl hodiny, po této době se vrací do své dokovací stanice. Obsluha jen doplňuje čistou vodu a po úklidu je jednou denně vyčistí.

Technologie v tuzemských obchodech už také na pokladnách dokáží počítačově rozeznat nebalené pečivo, ovoce a zeleninu, aniž by je musela obsluha či zákazník ručně dohledávat. Běžně tu fungují také elekronické cenovky.

