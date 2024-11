Někde vánoční trhy startují už na začátku listopadu, jinde na jeho konci, některé končí s vánočními svátky, ale jinde trvají až do prvního týdne nového roku.

Pro letošní podzim je podle cestovních kanceláří typické, že se lidé nebojí za cestování a zážitky utrácet. „Pořizují víc zájezdů ve vyšších hodnotách. Výrazně roste i zájem o adventní zájezdy – meziročně o víc než 20 procent,“ vypočítává podle své zkušenosti cestovní kancelář Travel Family.

Pojďme se podívat na adventní trhy, které tradičně lákají české turisty nejvíc. Do textu přidáváme i odkazy. Pokud neumíte jazyk, pomůže vám překladač – z webů vánočních trhů můžete vyčíst třeba podrobnosti o doprovodném kulturním programu, případně o vstupném. Častěji jsou trhy zadarmo, menšina ale vstupné vybírá.

Přehled můžete přečíst celý, nebo si jen odskočit do města, které vás zajímá nejvíc.

Vídeň (Rakousko)

Foto: Shutterstock

Jednou z nejoblíbenějších svátečních destinací je pro Čechy rakouská metropole. Většina předvánočních trhů ve Vídni startuje v polovině listopadu. Ten nejpopulárnější a největší adventní trh na náměstí Rathausplatz trvá od 15. listopadu do 26. prosince. Otevřeno je vždy od 10 do 22 hodin, na Štedrý den do 18.30 hodin.

Vídeň ale nabízí adventních trhů mnohem víc. Například Starovídeňské vánoční trhy na náměstí Freyung a trh na náměstí Am Hof startují také od 15. listopadu až do 23. prosince.

Za vidění stojí i vánoční vesnička zámku Belvedere, která je od poloviny listopadu přístupná až do 26. prosince, dále vánoční trhyve Spittelbergu (16. 11.–23. 12.) nebo trhy na náměstí Maria-Theresien-Platz, které otevřou už 13. listopadu.

A dokonce ještě o týden dřív, v neděli 8. listopadu, začíná ve Vídni vánoční trh před katedrálou svatého Štěpána na Stephansplatzu.

Krakov (Polsko)

Foto: Shutterstock

Také polský Krakov patří mezi města s krásnou vánoční atmosférou. Pro Čechy je zároveň vzdálený, co by kamenem dohodil. Od 29. listopadu až do 1. ledna se tam konají adventní trhy přímo na Rynku Główném, tedy krakovském Hlavním náměstí. To je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Otevřeno pro veřejnost bude každý den od 10 hodin do 22 hodin.

Bratislava (Slovensko)

Foto: Shutterstock

Ve slovenské metropoli startují adventní trhy až téměř s koncem listopadu. Nejvytíženější trhy na bratislavském Hlavním náměstí začínají v sobotu 21. listopadu a trvají (kromě pauzy 24.–26. 12.) až do 6. ledna. Otevřeno budou mít denně od 10 do 22 hodin.

Stejně tak budou otevřené trhy na Františkánském náměstí nebo Primaciálním náměstí, kde se také od 22. listopadu do 15.prosince koná oblíbený Vánoční les – výstava několika desítek vánočních stromků zdobených dětmi z bratislavských škol.

Drážďany (Německo)

Foto: Shutterstock

Nejnavštěvovanější tradiční trh Striezelmarkt (Štrýclmarkt) v saských Drážďanech letos začíná ve středu 27. listopadu a potrvá do Štědrého dne.

V den zahájení bude otevírací doba od 16.30 do 21 hodin. Dál pak od 10 do 21 hodin a na Štedrý den pak trh zavře ve 14 hodin.

Od 27. listopadu do 5. ledna se v Drážďanech koná také vánoční trh na náměstí Neumarkt, který bude veřejnosti přístupný denně od 11 do 22 hodin. Za návštěvu stojí i trhy ve Stallhofu nebo Augustusmarkt v ulici Hauptstraße (což je druhý největší adventní trh ve městě). Augustusmark bude pro veřejnost otevřený denně od 11 do 21, v pátek a v sobotu do 22 hodin.

Norimberk (Německo)

Foto: Shutterstock

Přímo na první adventní víkend – v pátek 29. listopadu – začínají populární vánoční trhy v Norimberku, potrvají až do Štědrého dne. Norimberský Christkindlesmarkt je jedním z nejstarších a nejslavnějších vánočních trhů na světě. Mezi tamní atrakce patří třeba Dětské Vánoce a Dům hvězd, trh partnerských měst a světelný průvod norimberských dětí.

Veřejnosti bude trh přístupný v době od 10 do 22 hodin, na Štědrý den do 14 hodin.

Berlín (Německo)

Berlín už je sice pro Čechy o něco dál, i tak stojí za návštěvu. Mezi prvními tam startují adventní trhy na Postupimském náměstí, začaly už v pátek 1. listopadu a potvrvají až do 1. ledna.

Zdroj: Pleska/Midjourney

„Na rozdíl od tradičních vánočních trhů nabízí Zimní svět na Potsdamer Platz i sportovní zážitky. Zvláštním lákadlem je 12 metrů vysoká a 70 metrů dlouhá zimní skluzavka. Dráha s výhledem na Braniborskou bránu a barevnými světly rozzáří oči nejen dětí,“ láká návštěvníky cestovní kancelář Travel Family.

Postupně se během listopadu přidají vánoční trhy v dalších částech Berlína, jako trh Gendarmenmarkt na náměstí Bebel ve čtvrti Mitte (25. 11.–31. 12.), rozsáhlý vánoční trh před Červenou radnicí v blízkosti náměstí Alexanderplatz (25. 11.–26. 12.) nebo tradiční vánoční trhy u Gedächtniskirche, Pamětního kostela císaře Viléma, v blízkosti stanice ZOO a nákupní třídy Kurfürstendamm (25. 11.–5. 1.).

Celkem bude i letos v různých částech Berlína probíhat přes 60 vánočních trhů s různým zaměřením.

Budapešť (Maďarsko)

Foto: Shutterstock

V Budapešti se nachází několik vánočních trhů, ty hlavní jsou soustředěny v centru města, v části Pešť. Mezi nejvýznamnější patří vánoční trhy u Baziliky svatého Štěpána a nanáměstí Vörösmarty. Jsou od sebe vzdálené jen pár minut chůze.

Britský časopis Time vánoční trh na náměstí Vörösmarty zařadil mezi pětici nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě. Otevřený bude od 15. listopadu do 31. prosince. Pro veřejnost se zpřístupní vždy od 11 do 21, respektive 22 hodin (v pátek a v sobotu), na Štědrý den pak jen do 14 hodin a zbývající vánoční svátky do 18 hodin.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Co je advent? Advent je období čtyř neděl před Vánocemi, kdy křesťané očekávají oslavu narození Ježíše Krista a připravují se na ni. Slovo „advent“ pochází z latinského adventus, což znamená „příchod“ – v křesťanském kontextu označuje očekávání příchodu Krista. Advent začíná vždy čtvrtou neděli před Štědrým dnem a symbolizuje čas rozjímání, naděje a očekávání.

Kdy začíná v roce 2024 advent? Advent v roce 2024 začíná v neděli 1. prosince.

Jak se jmenují adventní neděle? Adventní neděle mají tradiční názvy, v roce 2024 vycházejí v kalendáři následovně: železná neděle – 1. prosince 2024, bronzová neděle – 8. prosince 2024, stříbrná neděle – 15. prosince 2024 a zlatá neděle – 22. prosince 2024. Každá adventní neděle má svůj význam a je příležitostí k zapálení další svíce na adventním věnci.

