Jak otevřou obchody 28. října? Česko čeká prodloužený víkend

Na pondělí 28. října připadá státní svátek Den vzniku samostatného Československa. Pro mnohé rodiny na něj navážou také několikadenní podzimní prázdniny.

S nákupy na dny volna byste otálet neměli. Pro obchody nad 200 metrů čtverečních, kam spadá většina obchodních řetězců, totiž podle zákona platí 28. října zákaz prodeje.

Nenakoupíte proto ve většině prodejen řetězců Albert, Tesco, Penny Market, Kaufland, Lidl, Globus nebo Billa. Zavřené ale zůstanou také hobbymarkety jako Hornbach, Obi, Baumarkt, Baumax a další.

„Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy,“ připomíná František Kotrba, mluvčí České obchodní inspekce, která na dodržování zákona dohlíží. Obchodníkům za jeho porušení může uložit pokutu až milion korun.

Existují ale výjimky. Zákaz se netýká prodeje na autobusových a vlakových nádražích a letištích. „Omezení se dále nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, na lékárny a čerpací stanice s palivy a mazivy,“ vypočítává mluvčí inspekce.

Obchody velkých řetězců, které zůstavají vždy otevřené

Albert v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích 8–18 hod. Billa na Letišti Václava Havla v Praze 6–21 hod. Billa na hlavním nádraží v Praze 6–23 hod. Billa na hlavním nádraží v Brně 6–22 hod. Globus u autobusového nádraží v Praze na Černém Mostě 7.30–22 hod. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell pořád Tesco Express 7–21 nebo 6–23 hod

A letos je tu ještě jedna výjimka, kvůli nedávným povodním. „Maloobchodní prodejny nad 200 metrů čtverečních však mohou zůstat otevřené v těch oblastech, kde byl v souvislosti s povodněmi prodloužen stav nebezpečí,“ dodává mluvčí České obchodní inspekce.

Ale pozor: můžou, ale nemusí. Ne každý řetězec totiž této možnosti využije. "Přestože v oblastech na severu Moravy a Slezska je stále platný stav nebezpečí, který umožňuje ponechat prodejny v těchto místech otevřené i během nadcházejícího státního svátku, této možnosti nevyužijeme a prodejny zůstanou zavřené stejně jako ve zbývajících částech republiky," uvádí například za prodejny Albert mluvčí Jiří Mareček.

V pondělí 28. října je také možné nakoupit potraviny či drogerii také v online supermarketech Rohlík a Košík.cz, které během státního svátku budou fungovat standardně.

Zákon o prodejní době platí v Česku od roku 2016. Jeho zavedení prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.

Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom v podstatě náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,” řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila.

Podle průzkumu, který si nechal vypracovat obchodní řetězec Billa, více než polovina lidí (57 %) neví, kdy zákon umožňuje nechat obchody otevřené, a kdy je musí obchodní řetězec zavřít. Nákup potravin lidé nejčastěji řeší těsně před svátečním dnem (37 %), v době státních svátků téměř třetina nenakupuje vůbec (27 %) nebo nákup pořídí on-line (22 %), případně si zajde nakoupit do menších obchodů (14 %).

Kdy jsou zavřené obchody v roce 2024 (zákaz pro prodejny s plochou nad 200 m²) 1. ledna Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 1. dubna Velikonoční pondělí 8. května Den vítězství 28. září Den české státnosti 28. října Den vzniku samostatného československého státu 24. prosince od 12 hod. Štědrý den 25. prosince 1. svátek vánoční 26. prosince 2. svátek vánoční

