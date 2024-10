Vláda schválila novelu zákona o obalech, která zavádí zálohy na PET lahve a plechovky. Návrh z pera ministerstva životního prostředí teď poputuje ke schválení do Poslanecké sněmovny.

Co se děje

Povinný zálohovací systém by měl v Česku začít fungovat nejdříve v druhé polovině 2025, naplno ale spíše až od roku 2026.

Už loni jej ovšem dobrovolně začaly testovat některé obchodní řetězce a on-line supermarkety. Podle ministerstva je cílem záloh logicky snížit množství odpadu a omezit odhazování odpadu do přírody.

„Dnes končí mimo kontejnery na tříděný odpad každá pátá PET lahev a tři ze čtyř plechovek. 400 milionů plastových lahví a 500 milionů plechovek ročně skončí v přírodě, na skládce či ve spalovně. A to samotný oddělený sběr neznamená recyklaci, u plastů je poměr zhruba poloviční a u hliníku se to nedaří téměř vůbec, jen něco přes čtvrtinu z vybraného množství,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podle něj by díky zálohování mělo být Česko schopno do roku 2029 získat k recyklaci 90 % všech prodaných obalů.

Tento systém už v Evropě používá 16 zemí. Funguje na Slovensku, ale také v Německu, Chorvatsku, v Rumunsku či v severských zemích.

V Česku má záloha činit čtyři koruny, podle zákona by se zřídilo také 11 tisíc míst pro jejich sběr. Povinnost vybírat obaly by měli všichni prodejci a benzínky o rozloze nad 50 metrů čtverečních a také on-line prodejci. V obcích nad 300 obyvatel, kde nebude prodejna nad 50 čtverečních metrů a obec ani malé prodejny se nezapojí dobrovolně, zřídí odběrné místo takzvaný operátor (organizace založená výrobci nápojů).

Zálohovat by se měly:

plastové lahve o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu (tj. lahve od stolních i minerálních vod, džusů, ovocných či zeleninových šťáv, piva a podobně),

plechovky o objemu 0,1 litru až 3 litry od nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů do 15 % alkoholu (typicky od energetických nápojů, limonády, piva...).

Do zálohování by naopak nespadaly obaly na mléko a mléčné nápoje, od nápojů nad 15 % alkoholu a obaly od octa, oleje a dalších tekutých potravin.

Lidé by měli vracet plast a plechovky podobně, jako to už teď dělají u skleněných lahví. Zákazník tedy přinese obaly do prodejny, na benzínku nebo jiné sběrné místo. Obaly musí být vráceny včetně etikety a nesešlápnuté. Po odevzdání se obaly na místě slisují.

Mezi zastánce zákona patří ve většině ekologové a prodejci balených vod, kteří se sdružují v inciativě Zálohujme a Iniciativě pro zálohování.

„Na Slovensku zálohy zavedli a během jediného roku se dostali na lepší čísla v recyklaci lahví a plechovek, než my za čtvrt století,“ uvedl na jaře pro web Peníze.cz odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Není na co čekat. Zálohy fungují a šetří životní prostředí i suroviny, navíc jsou jediným známým způsobem jak dosáhnout požadované míry 90 % vytřídění plastových nápojových lahví v zemích EU,“ dodal.

Proti zálohování se staví například společnosti EKO-KOM, která sváží žluté popelnice s tříděnými plasty a PET lahve pro ni znamenají klíčový zdroj příjmů, dále Hospodářská komora a některé obce. Ty podle Hladíka ze zálohování dostanou 15 % z nevybraných záloh, což vychází průměrně 39 Kč na občana.

„Nový zálohový systém by znamenal výrazné náklady pro obce, stát i spotřebitele. V připomínkovém řízení se proti návrhu postavil značný počet subjektů (padlo přes 700 připomínek, pozn. red.), navíc zásadní rozpory se nepovedlo ministerstvu životního prostředí vyřešit. Novela by mohla paradoxně ztížit dosažení cílů v oblasti třídění odpadů, které Česká republika musí splnit vůči Evropské unii,“ argumentuje Hospodářská komora.

Podle ní existují alternativy, jako je motivace k třídění pomocí QR kódů, které mají využívat současné infrastruktury a být násobně levnější než zálohovací automaty.

Také samotní obchodníci se obávají vysokých nákladů na nové systém a složité administrativy. Od ministerstva životního prostředí chtějí, aby nastavilo jasná pravidla, aby za pár let nebylo potřeba nakoupené automaty předělávat.

„Klíčové pro nás je, aby nový systém zálohování nebyl zbytečně drahý – a prodražují ho zejména náklady na svoz pár petek z malých sběrných míst – a aby příliš nekomplikoval život zejména malým obchodům a kurýrům,“ uvedl už dříve pro web Peníze.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se obává, že zavedení zálohování může vliv na cenu nápojů. „Logicky, kdo nápoj dává do oběhu, samozřejmě musí promítnout nějaké své náklady,“ říká.

„Nedojde v žádném případě ke zdražení ani o halíř,“ oponuje Hladík. Systém podle něj bude financovaný z poplatků od nápojářů, z prodeje PET lahví a z nevybraných záloh. „Není tady žádná možnost zdražení nápojů. Naopak to přesně bude zohledňovat spotřebitelské chování,“ dodává.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

