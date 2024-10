Limit pro platbu v hotovosti klesne. Kolik smíte v zemích EU zaplatit dnes?

Slovensko zavádí novou daň z finančních transakcí. Firmy, živnostníci a další podnikatelé budou od roku 2025 platit čtyři desetiny procenta z odchozích plateb ze svých účtů až do výše 40 eur. V tom nejhorším případě tedy za platbu zhruba čtvrt milionu českých korun (10 000 eur) odvedou státu asi tisícovku (40 eur).

Kdyby se snad chtěli povinnosti vyhnout a platit hotově, má to dva háčky. Ten první spočívá v tom, že výběry z podnikatelského účtu budou rovněž nově zdaněny – a to dokonce dvojnásobně, navíc bez limitu. Za výběr zhruba čtvrt milionu českých korun se bude platit zhruba dva tisíce. Podobně jsme o změnách psali ve včerejším článku: Slováky straší daň z finančních transakcí. Posílí šedou zónu, varují experti.

Druhý háček je omezení plateb v hotovosti. Platit hotově víc než 15 tisíc eur na Slovensku nesmí ani podnikatelé, ani nepodnikatelé. A je za to pokuta. Pro podnikatele až 150 tisíc eur (3,8 milionu korun), pro ostatní až 10 tisíc eur (250 tisíc korun). Podrobněji o tom psal náš sesterský web Peniaze.sk.

Strop pro celou EU

Danění pohybů na účtech jako na Slovensku je zatím spíš výjimka. Omezení hotovostních plateb je ale běžné, známe ho i v Česku – zdůvodňuje se zpravidla jako opatření proti praní špinavých peněz, případně proti financování terorismu.

V Česku se nesmí v hotovosti platit víc než 270 tisíc korun. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 500 tisíc pro nepodnikatele a až pět milionů pro podnikatele. Omezení se ale týká jen placení mezi zákazníkem a obchodníkem. Mezi sebou si lidé kufry s hotovostí můžou předávat tam i zpátky vcelku bez obav. Minimálně bez obav z pokuty.

Tenhle limit ale budeme muset v relativně blízké době snížit. Evropský parlament a Evropská komise letos schválily směrnici, která zavádí limit pro platby v hotovosti pro celou EU. Závazný bude od července 2027, do té doby ho musí členské země zapracovat do svých zákonů. Unijní strop pro platby v hotovosti bude 10 tisíc eur, to je podle současného kurzu něco přes 250 tisíc korun.

Pokud některé státy mají přísnější limit, nebo ho budou chtít zavést, můžou. Paradoxní je, že některé země Evropské unie, které takové přísnější limity zavedly, mají zároveň ve svých zákonech ukotvené i právo na placení hotovostí nebo povinnost obchodníků přijímat platby v hotovosti – ovšem odsud až posud.

Limity v některých státech zatím dál klesají. Dánsko letos na jaře snížilo limit z 20 tisíc dánských korun na 15 tisíc. A nejčerstvější jsou zprávy z Nizozemska, kde zatím platí limit 10 tisíc eur, od dubna 2025 se ale sníží na pouhé tři tisíce eur.

Limity pro platbu hotovostí v zemích EU

Jaké jsou tedy limity pro platby v hotovosti v jednotlivých státech Evropské unie a co vám hrozí, když je nedodržíte?

Limity pro hotovostní platby u obchodníků v Evropské unii (Máme kalkulačku pro převod měn, v tabulce ale zaokrouhlujeme) Země Limit v místní měně Limit v české měně Pokuty v místní měně Pokuty v české měně Belgie 3000 eur 75 000 Kč 250–225 000 eur 6250–5 625 000 Kč Bulharsko 10 000 leva 131 700 Kč Až 25 % placené sumy pro fyzickou, až 50 % pro právnickou osobu Česko 270 000 Kč 270 000 Kč Až 5 milionů korun Dánsko 15 000 dánských korun 51 000 Kč 25 procent částky nad limit, minimálně ale 10 000 DKK Minimálně 34 000 Kč Estonsko Bez limitu Finsko Bez limitu Francie 1000 eur pro místní, 15 000 pro turisty 25 000 Kč, 375 000 Kč 5 % z částky přes limit Chorvatsko 10 000 eur Až 10 % z částky přes limit Irsko Itálie 5000 eur pro místní, 15 000 pro turisty 125 000 Kč, 375 000 Kč 5000–50 000 eur 125 000–1 250 000 Kč Kypr Bez limitu Litva Bez limitu Lotyšsko Bez limitu Lucembursko Bez limitu Maďarsko 1 500 000 forintů za měsíc, pouze pro plátce daně 95 000 Kč Až 1 milion forintů Až 63 000 Kč Malta Bez limitu, hotovostí přes 10 000 eur se nesmí platit za určité věci jako klenoty, starožitnosti apod. Německo Bez limitu, při hotové platbě přes deset tisíc je nutno se identifikovat Nizozemsko 10 000 eur (od března 2025 jen 3000 eur) 250 000 (75 000) Kč Až 10 % částky přes limit Polsko Bez limitu (pro platby mezi podnikateli 15 000 zlotých) (88 000 Kč) Placená suma se neuzná jako daňový náklad Portugalsko 3000 eur pro místní, 10 000 eur pro cizince 75 000, 250 000 Kč 360–4500 eur 9000–112 500 Kč Rakousko Bez limitu Rumunsko 5000 lei, za doručené zboží či služby 10 000 lei 25 500, 51 000 Kč Až 10 000 lei 51 000 Kč Řecko 500 eur 12 500 Kč 2× částka přes limit 618,5 Slovensko 15 000 eur 375 000 Kč Až 10,000 eur pro spotřebitele, až 150 000 pro pdnikatele Až 250 000 a až 3 750 000 Kč Slovinsko Bez limitu Španělsko 1000 eur pro místní, 10 000 pro cizince 25 000 Kč, 250 000 Kč 25 % placené sumy Švédsko Bez limitu Zdroje: European Consumer Centre, legislativa jednotlivých zemí

Je potřeba dodat, že svět se v celé své rozmanitosti a barevnosti do tabulky vměstnat nedá. Dostali jsme do ní základní obecná pravidla – a vynechali detaily toho rázu, jako že když přijdete ve Francii do sběrny surovin s klubkem měděného drátu, výkupčí vám nesmí dá peníze na ruku, a ještě vás musí legitimovat a zapsat. Jednak je to u nás podobné, takže to známe, jednak by to tabulku činilo nepřehlednou.

