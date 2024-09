Odložené platby Skip Pay podpoří ČSOB, jdou i na Slovensko

Společnost Skip Pay, která se zaměřuje na odložené platby, získala od České národní banky novou licenci platební instituce. „Díky tomu můžeme poskytovat finanční služby v neomezeném rozsahu,“ říká šéf společnosti Richard Kotrlík.

„Licence, kterou jsme získali v době, kdy regulace finančních služeb výrazně zpřísňuje, nám umožní pokračovat v růstu transakcí i celkovém objemu zprostředkovaných plateb. Nově můžeme například zvýšit limit vybraných produktů až na 100 tisíc korun,“ upřesňuje Kotrlík. Dosavadní limit byl 50 tisíc korun.

„Spolu s tím se staneme takzvaným payment facilitátorem a zákazníkům, pro které odložená platba nemusí být nejvhodnější, nabídneme vlastní platbu kartou. Zároveň plánujeme získání několika dalších licencí, které fintechu umožní rozšíření portfolia služeb a podpoří jeho další růst,“ dodává Kotrlík.

Stoprocentním vlastníkem Skip Pay je od dubna 2022 skupina ČSOB, která dříve měla poloviční podíl ve společném podniku s Mall Group. Předtím se služba jmenovala Mallpay (a ještě předtím Mall Pay), fungovala od listopadu 2018. Navazuje na službu Kup Najisto, jejíž historie sahá až do roku 2014.

Právě ČSOB teď začne službu Skip Pay výrazněji propagovat mezi svými klienty. Věří, že odložené platby budou vhodným doplňkem dosavadních služeb banky. Pro spotřebitele funguje odložená platba podobně jako kreditní karta: Když zaplatí dluh do určeného data, jde prakticky o bezúročnou půjčku.

Při propagaci odložených plateb chce banka zdůrazňovat hlavně jejich bezpečnost a pohodlnost při nákupech z e-shopů. „Chceme rozšířit povědomí o tom, že za online nákupy se už předem platit nemusí, a svou pozici posílit například vůči dobírce a všem platebním metodám, kde se při převzetí zboží platí ‚za zabalenou krabici‘,“ říká Kotrlík.

„Skip Pay vnímáme jako součást svého platebního systému, nástroj, který posouvá možnosti a nabízí bezpečné placení pro každého. Umožňuje totiž platit až ve chvíli, kdy si zákazník objednávku převezme a zboží má možnost vybalit a prozkoumat. S odloženými platbami děláme další krok k zajištění vyšší úrovně bezpečí nakupujících zákazníků,“ vysvětluje Ján Lučan, člen představenstva ČSOB.

Podle Kotrlíka se chce Skip Pay stát první volbou pro běžné domácnosti při placení online. ČSOB začne jeho platby jako standard postupně nabízet svým retailovým klientům.

Skip Pay má dva typy uživatelských účtů (balíčků), oba jsou bez paušálu. Balíček Maxi má celkový limit na nákupy až 50 tisíc korun s odkladem splatnosti až na 50 dnů. V praxi jde o revolvingový úvěr, podmínkou je ověření v úvěrovém registru – přes bankovní identitu zabere pár minut. Uživatel prakticky okamžitě získá virtuální kartu. Součástí je i prodloužená záruka nebo pojištění zboží proti krádeži a rozbití. Umožňuje také poslat peníze (jen část limitu) na jakýkoliv jiný účet, což v praxi znamená bezúročný kontokorent.

Druhá varianta balíčku nazvaná Mini funguje bez ověření, má celkový limit na nákupy 10 tisíc korun s odkladem splatnosti maximálně 30 dnů. Funguje přes platební tlačítko v e-shopech.

Kromě toho Skip Pay nabízí nákup na Třetinu: spotřebitel si může rozdělit platbu až 60 tisíc korun do tří bezúročných splátek – třetinu zaplatí hned, další po 30 a 60 dnech. Od letoška je služba dostupná i v některých kamenných prodejnách.

Prostřednictvím Skip Pay lze v současnosti nakupovat ve více než 15 tisících e-shopů nebo online službách – například Mall.cz, Datart, Košík.cz, Vivantis, Invia, Můjkoberec.cz, Qerko, Belenka, Niceboy, Kulina.cz, Luxor.cz nebo Slevomat.

V říjnu by se měl počet e-shopů zapojených do Skip Pay skokově zvýšit – na více než 33 tisíc, a to díky partnerství s platební bránou GoPay.

Ještě letos vstoupí Skip Pay na Slovensko, zatím jen formou pilotního provozu jedné ze služeb. „V říjnu tam zahájíme omezené testování našeho nákupu na Třetinu. Řada našich partnerů totiž má zákazníky i na Slovensku a my jim chtěli nabídnout stejné možnosti. Oficiální spuštění služby pak připravujeme na přelomu roku, nicméně službu budeme spouštět postupně s ohledem na potřeby našich stávajících partnerů v Česku,“ upřesňuje šéf Skip Pay.

Kolik lidí Skip Pay využívá? „Okolo půl milionu klientů,“ odpovídá Kotrlík bez bližších podrobností o tom, jak velká část je aktivních. „Udržujeme si stabilní růst klientské základny, není pro nás prioritou nabrat velké množství klientů, kterým bychom nemohli v zájmu jejich vlastního bezpečí poskytovat služby v plném rozsahu – naopak, chceme, aby s námi naši klienti nakupovali a platili dlouhodobě,“ dodává.

„Meziročně se počet i objem transakcí realizovaných prostřednictvím Skip Pay zvýšil o více než 85 procent. Zájem o ně roste paradoxně i v kamenných prodejnách – možnost platit na třetiny při nákupu v kamenném obchodě pomohla navýšit celkový objem těchto plateb v letošním roce meziročně na čtyřnásobek,“ konstatuje Lučan z ČSOB.

Zástupci ČSOB i Skip Pay se shodují, že růst teď bude ještě výraznější, protože ho v uplynulých dvou letech „aktivně tlumili“ právě kvůli regulatorním požadavkům. „Růst transakcí i celkového objemu zprostředkovaných plateb jsme drželi po dobu licenčního řízení cíleně na uzdě. I tak se transakční objemy v loňském roce pohybovaly kolem dvou miliard,“ říká Kotrlík.

Skip Pay zůstává nadále ztrátovým projektem, ani v roce 2023 se nedostal alespoň do provozního zisku. „V roce 2023 jsme skončili v kontrolované ztrátě – ta se pohybuje na úrovni minulých let,“ odpovídá Kotrlík. Za rok 2022 (od dubna do prosince) dosáhla ztráta přes 150 milionů korun, za předchozí finanční roky to bylo 125 milionů a 100 milionů.

„Dosud jsme se soustředili především na investice do služeb. Nyní přichází čas zaměřit se i na zlepšení finančních výsledků. Break-even očekáváme v jednotkách let,“ dodává Kotrlík.

V dlouhodobé ztrátě je také nejbližší konkurence – původem česká služba Twisto, kterou v roce 2021 koupila australská společnost Zip a loni přešla pod tureckou fintechovou společnost Param. Dalším konkurentem je Klarna – švédský průkopník odložených plateb v Česku oficiálně působí od podzimu 2022. Na odložené platby se zaměřuje také služba PlatímPak, za kterou stála Equa bank a teď ji provozuje Raiffeisenbank.

