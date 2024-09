Žádný cukrový kartel. Antimonopolní úřad ukončil šetření vysokých cen

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neodhalil na českém trhu žádné protisoutěžní jednání, které by stálo za prudkým zdražením cukru na pultech obchodů z roku 2022. Vyšetřování proto ukončil.

Možné protiprávní jednání začal antimonopolní úřad prověřovat na popud ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Ten loni poukázal na to, že cena za kilogram cukru krystal u prodejců podle Českého statistického úřadu stoupla od září do prosince 2022 o 77 procent, zatímco cena výrobců stoupla o 51 procent. „Někteří hráči na trhu s potravinami se snaží zneužívat spotřebitele a šponují ceny, a to ve snaze maximalizovat své zisky,“ prohlásil v únoru 2023 ministr.

Antimonopolní úřad proto prošetřil celý dodavatelský řetězec: od zemědělské výroby přes zpracovatele až po maloobchodní prodej.

„Na žádné z prvních dvou úrovní zkoumané tržní vertikály týkající se produkce a prodeje cukru, to je na úrovni pěstitelů cukrové řepy a průmyslových výrobců cukru, úřad neshledal zásadní indicie nasvědčující existenci zakázané kartelové dohody. Šetření v případě cukru neukázalo ani to, že by k výraznému růstu velkoobchodních cen došlo v důsledku zneužívání dominantního postavení,“ uvedl úřad v závěrečné zprávě.

Jinak to mu ale bylo v případě maloobchodu. „Analýza dat ukázala indicie, které mohly, kromě řady přirozených příčin, nasvědčovat také narušení hospodářské soutěže na této části trhu formou zakázané dohody,“ popsal. U prodejců proto následně úředníci podnikli kontrolu, na základě které však úřad rozhodl, že o nelegální kartel prodejců nejde.

„Výskyt shodných, popřípadě podobných cen či obchodních přirážek v maloobchodě, na což upozorňují četné podněty, které úřad obdržel a stále dostává, je spíše projevem takzvaného cenového následování,“ vysvětluje antimonopolní úřad.

Vývoj průměrné maloobchodní marže za cukr (1kg cukr krystal)

ÚOHS

„Z veřejně dostupných zdrojů i ze šetření úřadu vyplynulo, že jednotliví hráči na trhu se velmi pozorně sledují, provádějí denní monitoring pultových cen konkurentů, nezřídka poptávají marketingové přehledy i od třetích subjektů a neustále přizpůsobují své maloobchodní ceny,“ popisuje. Ve sledování prodejců s potravinami se ale úředníci chystají pokračovat.

Meziroční srovnání a vývoj průměrných marží a cen cukru (v Kč)

ÚOHS

Pro výrazné zdražení z cukru na pultech českých obchodů z roku 2022 antimonopolní úřad vysvětlení má. Podle něj za ním byl hlavně výrazný růst cen energií ve výrobě a u prodejců, zvýšená nejistota na trzích, vyjednávání o dodávkách na další rok, nárůst cen na komoditní burze i vysoká (neelastická) poptávka spotřebitelů.

„Značnou roli mohlo sehrát také vzájemné sledování veřejně dostupných cenových kroků mezi obchodními řetězci, kvůli němuž se vysoké ceny cukru, respektive navýšení marží nad obvyklou úroveň, rychle rozšířily mezi všemi maloobchodníky. Od počátku roku 2023 se pak průměrná výše marže maloobchodu vrátila na původní minimální úroveň a současně začalo docházet k poklesu průměrné maloobchodní ceny pro spotřebitele,“ doplnil úřad.

