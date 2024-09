Lidl a Kaufland vylepšily placení. Už nemusíte k terminálu

V obchodních řetězcích Lidl a Kaufland lze nově platit za nákup přímo přes mobilní aplikaci, není už potřeba přikládat kartu nebo telefon k platebnímu terminálu.

Do aplikací Lidl Plus nebo Kaufland Card lidé mohou nahrát svou bankovní platební kartu Mastercard nebo Visa a aktivovat funkci nazvanou Lidl Pay nebo Kaufland Pay. U pokladny pak už jen načtou vygenerovaný QR kód Lidl Pay (místo dosud používaného Lidl Plus) či Kaufland Pay, slevy se automaticky načtou stejně jako dosud. Odpadne tím tedy druhý dosavadní krok: přiložení karty nebo telefonu k platebnímu terminálu.

Všechny údaje jsou uloženy tak, že k nim řetězec nemá přístup. Podobně to funguje například u e-shopů. Systém využívá bezpečnostní prvky jako jsou PIN, touch-ID, nebo face-ID, čímž se má zabránit náhodné úhradě. Dynamický QR kód se pravidelně obměňuje a jeho platnost je omezena, aby se předešlo případnému zneužití, například při použití screenshotů.

Využití této služby je samozřejmě dobrovolné. Kdo chce dál platit dosavadním způsobem, ať už u terminálu nebo v hotovosti, může.

„Tento systém byl navržen s důrazem na jednoduchost, bezpečnost a rychlost platebních transakcí. Jeho cílem je zefektivnit způsob, jakým naši zákazníci mohou za naše produkty platit,“ říká mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

„Naši zákazníci mohou využívat v aplikaci službu mobilní platby Kaufland Pay, ale i vlastní skenování nákupu K-Scan. Vše pro svůj nákup od odbavení po zaplacení tak mohou zákazníci pohodlně zařídit v rámci naší mobilní aplikace,“ dodává mluvčí Kauflandu Renata Maierl.

V případě Kauflandu se ovšem nejedná o úplnou novinku. Službu Kaufland Pay řetězec začal testovat už v roce 2022, ale pouze na samoobslužných pokladnách, kde zákazníci přes aplikaci skenovali QR kód. Teď už služba stejně jako v Lidlu funguje i pro pokladny s obsluhou.

Podobný systém placení v Česku využívají i některé čerpací stanice, například Orlen (dříve Benzina). Zákazník u stojanu naskenuje QR kód a objem načerpaného paliva se propíše do mobilní aplikace. Po natankování stačí přes aplikaci zaplatit, není tedy nutné chodit na pokladnu.

Lidl a Kaufland jsou součástí německé skupiny Schwarz. Lidl v Česku provozuje 319 prodejen, které zásobuje z pěti logistických center. Kaufland má 144 prodejen, dvě logistická centra a vlastní masozávod.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

