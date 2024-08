Nových fastfoodů se nebojíme. Burger Kingu přilákají zákazníky, věří šéf marketingu

Popeyes, Five Guys nebo Wendy's. Do Česka míří další fastfoodové značky. Nebude už tu trochu těsno? „My obecně vstupy nových hráčů na český trh vnímáme celkem pozitivně,“ říká v rozhovoru Filip Vostrý, marketingový manažer amerického řetězce Burger King.

Na český fastfoodový trh teď ve velkém míří nová konkurence: Popeyes už je tady a postupně se rozrůstá, chystají se sem i Five Guys, Wendy’s… Máte obavy? Vnímáte je jako přímou konkurenci?



My obecně vstupy nových hráčů na český trh vnímáme celkem pozitivně. S každým novým hráčem jako Popeyes nebo případně pak Five Guys se zase trošku zvedne povědomí o značkách a fastfoodovém trhu obecně.

Samozřejmě očekáváme, že do budoucna to může mít na některé lokality také mírně negativní vliv. Třeba zrovna Five Guys pro nás pravděpodobně bude relativně blízkou konkurencí. Zaměřují se hlavně na hamburgery, ale zase mají nastavenou vyšší cenovou hladinu než my nebo třeba McDonald's.

Na druhou stranu je třeba vzít v potaz, že rozjezd konkurence bude spíše pozvolný, takže okamžitá hrozba nám pravděpodobně nehrozí.

Hledáte výhodný firemní úvěr? Klikněte ZDE.

A až začne konkurenčních restaurací přibývat? Nebude malý český trh tak trochu přehuštěný?

Jedním z aspektů, které by se daly označit za pozitivní – a viděli jsme to i v minulosti s jinými značkami – je, že se v jednom místě koncentruje více značek a hlavně ty nové přitahují do dané lokality zákazníky. Z toho samozřejmě pak profitují také okolní podniky. Teď mám na mysli třeba Five Guys v obchodním domě Máj. Dá se očekávat, že tam bude výrazně větší poptávka, celkově větší příliv zákazníků. A samozřejmě část z nich může skončit i u nás, jsme koneckonců na stejném patře.

Filip Vostrý Rex Concepts Marketingovou kariéru začínal v automobilovém průmyslu – nejprve v Nissanu, později u výrobce pneumatik Mitas , ve kterém strávil 3 roky.

Později se přesunul do segmentu QSR, konkrétně do řetězce Subway. Tady přes 6 let řídil marketingové aktivity pro 9 evropských trhů.

Od června 2023 nastoupil do společnosti Rex Concepts jako marketingový manažer značky Burger King.

Ve volném čase se věnuje rodině, rád si zajezdí na elektrokoloběžce, zajde na bowling a fotí.

Které lokality tedy momentálně považujete za nejperspektivnější? Centrum české metropole? Nebo naopak vyhlížíte dál do regionů?



Centrum Prahy jsem vlastně zmínil v souvislosti s novým konkurentem Five Guys, kde čekáme zásadnější vliv na naše tržby. Podobně, jako když na Václavském náměstí loni otevřel Popeyes, tak to pravděpodobně nejvíce pocítily sousední KFC, Starbucks a podobně.



Na které regiony se teď nejvíce chce zaměřovat Burger King?



Máme celkově široké portfolio lokalit, které bychom do budoucna chtěli obsadit. Letos jsme se zaměřili trochu více na Prahu. To znamená, že z těch deseti, jedenácti otevřených restaurací je myslím kolem pěti, šesti právě v metropoli. Zbytek jsou menší města v okolí. Příští rok by to mělo být zase naopak, tedy že se více zamíříme do regionů.

Burger King má několik standardních typů lokalit – buď v centru Prahy, dále jsou to dálniční tahy, kde rozhodně ještě prostor pro expanzi je. Loni jsme také začali expandovat do okresních měst jako Příbram, Jihlava, Hradec Králové a zatím to vypadá, že šlo o dobrou volbu. A velký potenciál vidíme v neposlední řadě také v retail parcích. Tedy v místech, kam si jdou lidé nakoupit a poté se ještě najedí. Tady cílíme hlavně na drive-thru, těch chceme do budoucna otevřít co nejvíce.

V posledních měsících bylo obrovským tématem zdražování, ve velkém se dotklo i restaurací. Vy jste zmínil, že třeba Five Guys je s nabídkou cenově spíše nad vámi, ovšem Burger King také není oproti konkurenci úplně nejlevnější. Museli jste v uplynulých měsících zdražovat?

Ano, jak říkáte, naše cenová hladina je malinko vyšší než u některých konkurentů. Věříme, že je to velikostí a typem našich produktů a i kvůli tomu jsme velmi opatrní s jakoukoliv změnou cen. Pokud ceny měníme, je to obvykle kvůli nákladům. To znamená, když se zdražují energie nebo samotné suroviny, tak po nějaké době je potřeba na to reagovat, aby se zachovala ziskovost. Stejné ceny se snažíme držet co nejdéle a vyčkáváme také, jak se zachová konkurence.



Ano, tím teď argumentuje většina obchodníků. Jak to tedy s cenami dopadlo u vás?



Zdražovali jsme mírně koncem minulého roku. Bylo to částečně způsobeno i změnou DPH od nového roku. Ale kromě toho momentálně nemáme důvod něco vyloženě zdražovat, takže doufám, že během letoška se to ani výrazněji nezmění.

Trochu to odlehčíme. Co má z vaší zkušenosti český zákazník rád? Jde třeba porovnat preference zákazníků u nás a v cizině?

Největší rozdíly vnímáme mezi kontinentální Evropou a angloamerickým světem. V rámci Evropy pak ty rozdíly tak výrazné nejsou. Specificky pro české zákazníky fast food přestává být „rychlovka”, stále více jim jde o kvalitu, prostředí a servis. I když ta rychlost je samozřejmě pořád důležitá, ale jen pro část lidí a liší se to od lokalit. Něco jiného je třeba centrum města a něco nádraží a drive-trhu. Ale obecně je vidět, že lidé už se nespokojí jen tak s něčím a rozhodně chtějí za svoje peníze odpovídající kvalitu. Takže v dnešní době jsme ještě stále relativně levnější než běžné restaurace, ale kvalitou se jim musíme vyrovnat.

Jedna z věcí, na kterou jsem trošku mířila, je bezmasý trend. Jak na to Češi slyší?

Zájem postupně roste. Ale pořád to ještě v tuzemsku není nic, co by vyloženě převládalo. V našem případě se pohybujeme v závislosti na lokalitě. V Praze je ten zájem o něco větší než v dalších regionech. V západní Evropě jsou oproti Česku trošku napřed, takže třeba v Německu Burger King otevírá vybrané restaurace už vyloženě v zeleném a tam je nabídka čistě rostlinná. Ale ani my to nevzdáváme. Když jste to nakousl, můžete dát za příklad regiony, kde jsou čeští zákazníci vyloženě masožravci?

To jsem trochu zjednodušil, je třeba vzít v úvahu i další aspekty toho, proč si někteří zákazníci vybírají rostlinné varianty. Je třeba logické, že mladá generace, vysokoškolsky vzdělaní lidé, studenti obecně více tíhnou nejen k vegetariánství, ale i ochraně životního prostředí. Mám dojem, že zájem o rostlinné produkty je hlavně ve větších městech jako Praha, Hradec Králové, Brno, tedy právě ve městech s nejvyšší koncentrací studentů.

Výnosné investice do nemovitostí? Poradíme! Najdeme vám nejvýhodnější nemovitostní fondy. O nic se nestaráte a své peníze chráníte před inflací. Chci vyšší zisk

Tím jste mi nahrál na další otázku: trend ekologické udržitelnosti, řeší to všechny firmy, fastfoody nevyjímaje. Jak se s tím Burger King vypořádal?



Zlepšujeme se. Některé věci děláme z přesvědčení, jiné z povinnosti podle toho, co zrovna přijde za omezení a regulaci ze strany státu a Evropské unie. Už nějakou dobu se snažíme absolutně omezit plasty, přestože okolní země jsou v tomto ještě přísnější. Třeba v Polsku jsou nastavené za používání jednorázových plastů dokonce poplatky.

V Česku zatím nic takového neplánujeme. Nicméně jak asi tušíte, všechny příbory jsou dřevěné, používáme papírová brčka a podobně. Příměs plastu máme tuším stále ještě v kelímkách, ale to by se také mělo změnit. Jediné, co zůstává, jsou plastová víčka. Ta ale lidem nedáváme automaticky, ale pouze na vyžádání.

Jak se Burger King plánuje v dohledné době rozšiřovat na českém trhu?



Během letošního roku bychom chtěli otevřít deset až jedenáct nových restaurací. V tuhle chvíli máme otevřených pět a dalších pět nebo šest očekáváme do konce roku. Tím bychom se měli přiblížit k počtu 60 restaurací. A ani příští rok bychom neměli úplně zpomalovat. To je v plánu dalších přibližně deset restaurací.

Já zatím vidím jen do roku 2026 a tam by mohlo být zase třeba dalších šest až osm nově otevřených restaurací. Tím pádem do nějakých pěti let bychom chtěli být na 85 restauracích a doufejme, že ten růst bude pokračovat.

Jak se vám teď daří oslovovat nové zaměstnance a co jim vlastně můžete nabídnout?



Trh práce se za poslední roky se výrazně změnil. Asi deset let nazpět jsem měl možnost pracovat v provozu a to bylo něco úplně jiného. Jde hlavně o vnímání mladých lidí a o možnosti, které mají. Těch je dnes samozřejmě výrazně víc. A také finanční podmínky jsou v některých oborech lepší. Takže můžu říct, že sehnat kvalitní a spolehlivé lidi je relativně náročná disciplína.

A daří se to?

Zatím nemusíme podnikat žádná speciální opatření nebo hledat v zahraničí. Nicméně cirkulace lidí je poměrně vysoká. Výrazně vyšší, než bývala dřív. V minulosti bylo naprosto běžné, že člověk při studiu pracoval v podstatě pro jednu značku. Teď je brigádníky obtížné si udržet. Stává se běžně, že třeba po několika měsících dostanou jinou nabídku nebo se přestěhují. Takže je to čím dál náročnější.

Jak se teď daří fastfoodovým řetězcům na globálním trhu? Třeba konkurenčnímu McDonald’s klesly tržby poprvé po více než třech letech, protože zákazníci víc šetřili a tedy se i vyhýbali dražším položkám v nabídce.

Když toto diskutujeme se zástupci Burger Kingu v jiných zemích, tak celkově vývoj tržeb v Evropě žádné větší výkyvy zatím nezaznamenává. Jsou samozřejmě země, které jsou na tom lépe. Třeba skandinávské státy mají velmi dobrá čísla. A poté jsou regiony, které s tržbami trošku bojují. Celkově je to ale stále relativně vyrovnané. Pokud se podíváme konkrétně na český trh, ani zde žádné výkyvy nepozorujeme. Řekněme, že je to stále stejný boj o zákazníka, který je známe už roky.

Teď jste mě trochu překvapil s tou Skandinávií. Proč zrovna tam má rychlé občerstvení tak dobrá čísla?



Je možné, že je to dobře nastavenou marketingovou strategií. Je také možné, že to je trošku dáno kulturním pozadím.

Jak to myslíte?



Společnost Rex Concepts je v rámci řetězce Burger King zodpovědná za celkem tři země: Česko, Polsko, Rumunsko. Přitom velmi se nám daří hlavně v Rumunsku, tam evidují obrovský dvouciferný nárůst tržeb za poslední rok. Domníváme se, že to je hlavně tím stádiem, ve kterém se tamní trh nachází. Rumunsko je totiž o pár let pozadu, co se týče rozvoje trhu fastfoodových řetězců. Takže momentálně zažívají boom a rostou obrovským tempem, překonávají loňská čísla. Rumunský trh je po amerických produktech lačný.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů. Založte si DIP

Sdílejte článek, než ho smažem