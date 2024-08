Návrat do školy vyjde rodiče na tisíce. Kolik jim přispěje stát?

Učebnice, přezůvky, ale i družina a kroužky. Začátek září je pro rodiče spojený s nemalými výdaji. Ty navíc rok od roku rostou. Podle některých průzkumů dostane start školního roku do finančních problémů většinu českých rodin. Některým z nich ale může vypomoct stát.

Jak na to

Jen za základní potřeby letos zaplatí většina českých domácností do 5000 korun, shodují se prodejci i letošní průzkumy.

„V této částce je zahrnuté papírenské zboží, nové přezůvky nebo boty na tělocvik, případně i nová aktovka. 5000 korun je však suma jen pro jedno dítě, řada rodin ji musí vynásobit i několikrát,“ upozorňuje Jan Fišar, šéf marketingu poskytovatele platebních služeb Twisto.

Obchodní řetězce spouští školní kampaň zpravidla už koncem července. Podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl je letos cena výbavy srovnatelná s loňským rokem. „Nejvíce se zatím prodávají linkové sešity a kuličková pera,“ popisuje.

Podobně mluví Martina Vladyková z Globusu. „Ceny jsou srovnatelné s loňskem. Letos dostávají prostor v našich regálech nově také ekologické varianty obalů na sešity, lepidel, bloků, ořezávátek či propisek,“ říká.

Průzkum Twista přitom ukázal, že průměrný výdaj na školu na jedno dítě je v rodinách s jedním a dvěma dětmi více méně srovnatelný. U více dětí tento výdaj ale klesá. „Může to být způsobené částečně tím, že sourozenci po sobě řadu věcí dětí, třeba aktovku, ale hlavní roli v tom určitě hraje omezenější finanční rozpočet a nutnost nakupovat levnější varianty všech věcí spojených se školou,“ podotýká Fišar.

Dražší obědy i družina

Jenže základní školní výbava není zdaleka vše, co musí rodiče v průběhu září zaplatit. Dále je to třeba příspěvěk do třídního fondu, zpravidla kolem 1000 korun, každoměsíční platba obědů a často také poplatek za družinu – poslední dvě zmíněné položky přitom v uplynulých měsících na mnoha místech v Česku výrazně podražily.

„Cena obědů u nás na základní škole vzrostla ze 450 na 660 korun měsíčně, a to jde o první stupeň. Pololetní platba za družinu stoupla ze 750 na 1250 korun,“ popisuje paní Eliška ze středočeských Pyšel.

Zájmové kroužky jsou pak kapitola sama o sobě. Podle průzkumu Twisto za ně většina českých rodin utratí během celého roku částku mezi třemi až šesti tisíci korun.

Jedno procento rodičů dokonce vydá ze své peněženky ročně za kroužky pro jedno dítě i více než 30 tisíc korun.

„Ve výzkumu nás také zajímalo, jak moc cena kroužku ovlivňuje rodičovský výběr, a vyšlo nám, že opravdu hodně. 63 % rodičů k ceně při výběru kroužku přihlíží, i když pro ně není hlavním rozhodovacím faktorem, pro 16 procent je však cena při výběru zásadní,“ pokračuje Fišar.

Od státu i několik tisíc

Se školními výdaji musí rodina počítat dopředu. V lepším případě si na ně ušetří, v tom horším je lepí z aktuální výplaty.

Hodně respondentů ale v rámci průzkumu odpovědělo, že spoléhají na pomoc rodiny a přátel, případně využívají půjčky. „Řada rodin financování různě kombinuje, vedle peněz z aktuální výplaty používá i kontokorent, případně si výdaje rozděluje na splátky bez navýšení,“ doplňuje Fišar.

Pomoci ale může i stát. Konkrétně stravování dětí můžou rodiče řešit skrze program Obědy do škol. V rámci něj můžou získat obědy pro své děti zdarma. Program míří na děti od tří do patnácti let, které navštěvují mateřskou, základní či střední školu.

Peníze od státu mohou využít rodiny, jejichž příjmy se pohybují u hranice hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím a škola musí být do projektu zapojena. Informace podají buď přímo školy nebo krajské úřady, které jsou příjemci dotace.

Pro nízkopříjmové rodiny pak ministerstvo práce a sociálních věcí před začátkem školního roku nabízí také jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Peníze od státu je možné použít na koupi školních pomůcek, dá se z nich ale zaplatit právě také družina, škola v přírodě, adaptační kurz nebo mimoškolní aktivity, tedy například jazykové kurzy a tábor.

„Jedná se o specifický druh pomoci, který je spojen s úhradou nákladů v souvislosti se vzděláváním a ministerstvo ho vyplácí každoročně. Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázovou dávkou, která může být poskytnuta v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, které je třeba řešit bezodkladně. Jednou z možností, kdy ji lze využít, je právě oblast vzdělávání,“ popisuje úřad.

Částka, která může být žadatelům vyplacena, se určuje podle druhu potřebného výdaje a jeho výše. Aktuální je pro MOP 3123 korun a částka se meziročně zvyšuje.

Letos bylo k 31. červenci 2024 vyplaceno na MOP pro účely vzdělávání už celkem 1324 dávek. Výrazný nárůst ale ministerstvo teprve očekává, a to hlavně právě v září a v říjnu v souvislosti se zahájením školního roku.

„Našim cílem je, aby na tíživou situaci daných rodin nedoplácely děti. Právě těm jsme připraveni pomoci. Zároveň bych rád připomněl, že o tuto dávku lze žádat i v průběhu roku, a to například v souvislosti s lyžařskými kurzy v zimních měsících,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Kdo a jak může žádat

Podle Petra Becka, který na ministerstvu vede odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek, mohou o MOP na školní pomůcky a na další výdaje se začátkem školního roku žádat nízkopříjmové, ale i středně příjmové domácnosti, které například mají vyšší náklady na bydlení.

Zákon přitom neuvádí žádná kontrétní omezení u žadatelů, nemusí mít tedy příjmy do určité výše nebo pobírat některé ze sociálních dávek.

Musí ovšem vyplnit žádost, formulář najdou na stránkách ministerstva. Nejjednoduší je ji vytisknout, doma vyplnit a odnést na nejbližší pracoviště úřadu práce. K tomu je potřeba přidat doklad o výši příjmů členů domácnosti, vyplnit prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a doložit potvrzení o studiu.

Žádost je možné poslat také poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště, emailem (ovšem v takovém případě musí být zpráva podepsána elektronickým podpisem), dále datovou schránkou nebo přes portál MPSV po přihlášení pomocí identity občana nebo datové schránky.

„Doporučuji, aby si žadatelé předem zhruba spočítali, kolik je bude pořízení školních pomůcek stát, například z letáků jednotlivých obchodů a celkovou částku uvedli v žádosti. K tomu je v další kolonce žádosti ideální rozepsat jednotlivé položky, které budou kupovat a kolik přesně stojí. Čím více detailnější informace budou, tím lépe," říká Petr Beck.

Žádosti pak posuzují pracovníci úřadů práce, kteří rozhodnou o přidělení či zamítnutí dávky nejpozději do 30 dnů. Pokud žádost zamítnou, musí odůvodnit proč. Podle Becka je ale vyřízení žádosti u MOP na vzdělávání kratší.

Přestože je mimořádná okamžitá pomoc jednorázovou dávkou, je možné o ní v případech, kdy se rodiny dostanou do špatné finanční situace, požádat v průběhu roku i vícekrát. Roční limit dávky ale nesmí překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, což odpovídá částce 48 600 korun.

