Soud potvrdil pokutu pro portál S-dražby. Kvůli šmejdským praktikám

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti Pratenorm, která je známá spíše jako Centrum aukcí, a potvrdil jí pokutu ve výši 1,3 milionu korun za nekalé praktiky.

Společnost provozuje aukční portál S-dražby.cz, jehož byznys model potrestala Česká obchodní inspekce už loni. Lidi totiž láká na veřejně dostupné informace o dražených nemovitostech, které jsou podmíněné registrací. Za tu požaduje poplatek několik tisíc korun, jenže spotřebitelé o tom nejsou řádně informováni.

„Přestože společnost několikrát upravila znění registračního tlačítka i informaci k němu, stále u samotné registrace neuvádí, zda a jak bude registrace spotřebiteli účtována. Společnost totiž nabízí registraci pro část služby i zdarma, avšak v jiných případech za pět, respektive šest tisíc korun,“ popisuje spotřebitelská organizace dTest.

„Spotřebitelům se poté často stávalo, že ani nevěděli o zpoplatnění registrace, případně měli za to, že je registrace v jejich případě bezplatná, avšak společnost po nich následně požadovala uhrazení až šesti tisíc korun,“ popisuje praktiky šéfka dTestu Eduarda Hekšová.

Na společnost eviduje dTest stovky stížností v rámci služby VašeStížnosti.cz, další stovky eviduje v rámci neveřejné spotřebitelské poradny.

Společnost přitom i před soudem uvedla, že registrace zpoplatněna není. „Hájila se tím, že zpoplatněny jsou až dodané služby. Ve chvíli, kdy se spotřebitelé bránili tím, že jim však žádná služba dodána nebyla, společnost ihned uvedla, že je u registrace uvedeno, že je zpoplatněna. Nad touto argumentací, kde společnost popírá sama sebe v rámci několika vět se pozastavil i Nejvyšší správní soud,“ podotýká dále dTest.

Spotřebitelská organizace upozorňuje, že před uzavřením smlouvy musí prodávající spotřebitele informovat o konečné ceně zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků. „Přestože společnost argumentovala tím, že informovala o zpoplatnění registrace, není takové informování dostatečné, neboť ani po vyplnění všech údajů nebyla spotřebiteli výslovně sdělena konečná cena,“ pokračuje dTest.

Soud k této praktice uvedl, že je vážným pochybením. Průměrný spotřebitel podle něj neočekává platbu za registraci bez předchozího upozornění.

Organizace dále upozornila i na to, že „odkliknutí“ automaticky neznamená vyslovený souhlas. Obecně je možné od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Mezi výjimky ale patří i situace, kdy se jedná o smlouvu o poskytování služeb, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

Takový souhlas firma vložila do dokumentů, které zasílala zákazníkům a ti se tím, že odklikli souhlas s těmito dokumenty, vzdali podle společnosti práva na odstoupení. Tak to ale podle soudu není – dle zákona musí být vzdání se práva na odstoupení uvedeno výslovně, tedy zvlášť a nemůže ho tedy schovávat do jiných dokumentů.

