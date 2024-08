Neberte nám letáky, bouří se senioři. Mluví o diskriminaci

Důchodci protestují proti plánu ministra životního prostředí Petra Hladíka výrazně omezit distribuci slevových letáků. Sdružení Rada seniorů ČR odkazuje na aktuální průzkum, který si nechalo vypracovat u agentury Nielsen.

Letáky využívá k výhodným nákupům stále drtivá většina seniorů, potvrzuje červencový průzkum na vzorku více než tisícovky lidí. Více než tři čtvrtiny (77 procent) seniorů starších 60 let preferují tištěné letáky před elektronickými. Ve věkové skupině nad 70 let je to dokonce 84 procent.

V letácích je nejvíce zajímají informace o slevách a akčních nabídkách, tuto možnost zvolilo 92 % dotázaných. Pro tři čtvrtiny seniorů starších 70 let důležité zachování tištěných letáků jako informačního zdroje.

„Návrh ministerstva životního prostředí na dodatečné zdanění tištěných letáků ve formě recyklačního poplatku způsobí buď jejich úbytek, nebo zvýšení spotřebitelských cen,“ tvrdí Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR.

„Po letech vysoké inflace a všeobecné drahoty by to pro seniory byla další těžká rána. Mnozí z nich stále obracejí každou korunu a tištěné letáky jsou často jejich jediným zdrojem informací o slevách a výhodných nákupech,“ dodává Desatová.

Rada seniorů připomíná, že podle údajů Českého statistického úřadu nemá přístup k počítači ani internetovému připojení stále polovina seniorských domácností. Čtvrtina seniorů starších 65 let nikdy internet nepoužila, ve věkové kategorii nad 75 let jde o každého druhého seniora.

Chytrý telefon vlastní lehce přes polovinu seniorů ve věkové kategorii 65-74 let. Nemá ho ale ani čtvrtina lidí starších 75 let. Pouze třetina majitelů chytrých telefonů ve věku 65-74 let pak stahuje aplikace, zatímco v kategorii 75+ to není ani čtvrtina uživatelů.

„Ze všech uvedených dat jednoznačně vyplývá, že alternativa v podobě online letáků či mobilních aplikací pro seniory z mnoha důvodů nepřichází v úvahu,“ zdůrazňuje Desatová.

„Pokud jim vezmete tištěný leták, v podstatě je tím odříznete od informací a sociálně diskriminujete. Když jsme ministerstvo upozorňovali na negativní sociální dopady novely, bylo nám řečeno, že na její přijetí to nemá a nemůže mít vliv. Máme to tedy chápat tak, že panu ministrovi Hladíkovi na seniorech nezáleží? Protože tento způsob komunikace prakticky nic jiného neznamená,“ říká předsedkyně rady.

S vybíráním poplatku za vyhozené komerční tiskoviny a letáky mimo jiné počítá návrh novely zákona o odpadech. Vláda by o něm měla jednat už na konci prázdnin.

Výrobci obalů v Česku musejí povinně zajistit jejich sběr a recyklaci, nebo za to někomu zaplatit. Na letáky se to zatím nevztahuje. Hladík připomíná, že v modrých kontejnerech jich ročně končí 20 tun a že tvoří až 14 procent jejich obsahu. Zavedení recyklačního poplatku pro letáky má podle něj vést k jejich dalšímu omezení a k přechodu na online propagaci.

Kromě důchodců se už proti tomuto návrhu ohradila také společnost Česká distribuční, největší distributor letáků. Označila ho za legislativní nesmysl a dodala, že leták není obal. Proti se postavily i Asociace malých a středních podniků a životnostníků nebo Asociace českého tradičního obchodu.

Obchodní řetězce sice potvrdily, že pokračují v trendu přechodu do online světa, význam tištěných letáků pro seniory je ale podle některých z nich stále značný.

