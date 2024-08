Deset služeb, které šetří čas a potěší introverty. Jak se vám líbí?

Moderní technologie, jejichž hlavním úkolem je ušetřit firmám náklady a zrychlit obsluhu zákazníků, stále častěji usnadňují život také introvertům.

Podle dat organizace Myers-Briggs, která analyzuje osobnostní typy, má introvertní sklony skoro 51 procent celosvětové populace. Jinak řečeno: větší polovina lidí na této planetě trpí při sociální interakci nějakým druhem úzkosti.

Introverti pečlivě zvažují, zda vyrazí do víru obchodního centra, k přepážce na úřad nebo si třeba jen domluví termín lékařské prohlídky. Psychická příprava už jen na pouhý telefonní hovor jim zabere dlouhé minuty. Autorka tohoto článku dobře ví, o čem mluví.

Online nákupy

Nákupit, zaplatit i doručit prakticky bez řečí a nutnosti opustit domov – nejde samozřejmě o žádnou novinku, lidé ale na e-shopech utrácejí čím dál vyšší sumy. To se netýká typicky jen elektroniky nebo oblečení, ale také jídla.

Podle květnových dat Asociace pro elektronickou komunikaci (APEK) si český zákazník objedná online potraviny v průměru více než dvakrát do měsíce. „Potraviny on-line objednává každý měsíce mezi 23 až 25 procenty internetových nakupujících. Průměrně udělají o něco více než dvě objednávky a celková měsíční útrata v této kategorii se pohybuje okolo dvou tisíc korun,“ upřesňuje šéf asociace Jan Vetyška.

„Na prodejně nakupují jídlo opravdu už jen, když nemám na výběr. Při hledání mezi regály a ve frontách u pokladen snadno ztrácím trpělivost. V mojí roztržitosti se mi navíc stává, že při placení něco pokazím. Například nedávno jsem vytrousila v obchodě kreditní kartu a všimla si toho až po namarkování celého nákupu, za mnou dlouhá fronta nespokojených lidí,“ popisuje pani Tereza ze středních Čech.

Výdejní boxy

Když na to přijde, při dodávce zboží už se ani nemusíte potkat s kurýrem dopravní služby. Podle posledních dat evropského průzkumu E-shopper Barometer preferuje doručení zboží mimo domov – ať už na výdejní místo nebo do výdejního boxu – 44 procent Evropanů nakupujících online pravidelně. Oproti roku 2022 je to nárůst o pět procentních bodů.

„Dodání do výdejního boxu volím při nákupu na e-shopu prakticky vždy. Jednak nejsem doma vázaná na nějaký termín, jednak nemusím kurýrovi zvedat telefon a řešit s ním přebírání zboží. Prostě si to vyzvednu v klidu, jak chci já, nikdo na mě netlačí,“ vysvětluje paní Hana z Prahy.

Výdejních boxů v Česku stále přibývá, jsou jich tu už tísíce. Nejvíce, kolem čtyř tisíc, jich momentálně vlastní Zásilkovna. Konkurečních Alzaboxů jsou skoro dva tisíce. Vlastní výdejní boxy v Česku v červenci spustilo třeba i polské online tržiště Allegro; využije přitom službu WeDo, kterou předloni koupilo společně s e-shopy Mall nebo CZC. Jiné firmy výdejní boxy sdílí, například Česká pošta. Její divize Balikovna nově nabízí i boxy pro bytové nebo rodinné domy. Psali jsme o tom podrobně: Nejste doma? Balíkovna nabídne boxy do bytovek i rodinných domů.

Samoobslužné pokladny

Jsou situace, kdy se introverti návštěvě obchodu nevyhnou. I to má ale hned několik řešení. V první řadě je fér poznamenat, že obchodníci od dotazů na prodejně typu „Můžu vám nějak pomoci? Hledáte něco konkrétního?“ postupně opouštějí. Příkladem může být třeba řetězec Sephora, který před lety barevně odlišil nákupní košíky podle toho, zda chce zákazník s nákupem od prodavače poradit, nebo si to vyřídí sám.

A samoobslužné pokladny jsou součástí už téměř každého řetězce s potravinami. Má je třeba i nábytkářský gigant Ikea, postupně je v Česku zavádějí také obchody s módou – třeba Marks & Spencer nebo C&A. Z letošního průzkumu agentury Stem Mark vyplývá, že kontakt s člověkem na pokladně častěji upřednostňují muži a lidé nad 45 let. Oproti tomu mladší ročníky a ženy se při nakupování chtějí kontaktu spíše vyhnout.

„Opravdu nesnáším, jak se mi při čekání ve frontě na pokladnu lepí hlavně starší ročníky s nákupními košíky na záda, markování pokladní strašně trvá, nebo je naopak moc rychlá. A ve finále musím odpovídat na řadu otázek, zda mám kartičku, zda sbírám body, zda chci účtenku a podobně,“ vysvětluje paní Helena z Prahy, proč raději při nákupech volí samoobslužné pokladny.

Skenování zboží

Službě se říká různě, třeba Scan&Go nebo Scan&Shop. Jde ale o jedno a to samé – při příchodu na prodejnu si stačí vzít do ruky scanner (někde postačí i fotoaparát chytrého telefonu), načíst čárové kódy vybraného zboží v regálech a přes aplikaci zboží zaplatit. Službu běžně nabízejí prodejci s potravinami, mezi nimi byl v Česku první Globus. Funguje ale třeba i v Tescu, Albertu či Kauflandu. Neobvyklá tato metoda nákupu není už ani v drogeriích (například v DM) nebo obchodech s oblečením (C&A).

Obchody 24/7

V posledních letech zaznamenaly v Česku boom také samoobslužné prodejny. Ty by se s trochou nadsázky daly označit jako introvertův ráj. Vůbec první automatický „obchod budoucnosti“ otevřel v roce 2022 řetězec Coop ve Strakonicích. Odstartoval tím obchodní model, který byl do té doby v Česku spíše sci-fi: možnost nakoupit si základní zboží zcela bez obsluhy a nonstop, za využití platební karty, bankovní identity a speciální aplikace. Tedy nulový kontakt s dalšími lidmi.

Teď už jsou v Česku podobných prodejen desítky, a to hlavně v menších městech, kde chybí běžné prodejny. O jejich rozvoji jsme psali podrobně: Obchodů bez obsluhy přibývá. Kde všude už je najdete?. Lidé v nich zpravidla nedělají velké nákupy, ale oceňují je zejména v pozdních hodinách, když jim doma dojde třeba pečivo.

Samoobslužné kiosky

Trápit už se introvertní zákazníci nemusí ani při objednávce jídla v restauraci. Takzvané samoobslužné kiosky má například už většina fastfoodových řetězců jako McDonald's, KFC, Popeyes, Burger King nebo síť Bageterie Boulevard. Na displeji si stačí navolit jídlo a bezkontaktně zaplatit, pak už zákazník čeká je na výdej.

„Přes displej si ve fastfoodu objednávám, i když ve frontě na pokladně nikdo není. Nemám chuť odpovídat na otázky, zda chci k tomu větší hranolky nebo nápoj. Zvlášť to oceňuji po ránu, kdy nemám chuť s kýmkoli komunikovat,“ popisuje Tomáš z Prahy.

Samoobslužné kiosky hodlají postupně zavádět i samosprávy. Přístroje zvané e-úředníci mají lidem v obcích umožnit podávat žádosti, hradit nejrůznější platby nebo nalézt informace, aniž by museli na úřad. Lidé se mohou do kiosku přihlásit pomocí bankovní identity nebo mohou oskenovat občanku. Podle představitelů České spořitelny a Svazu měst a obcí by však kiosky mohly nahradit i některé funkce rušených poboček České pošty. Na přístroj lze podle nich například připojit i box na vydávání doporučených zásilek. V neposlední řadě lze přes ně kontaktovat třeba policii.

Chatboti a voiceboti

Pokud neradi komunikujete s lidmi, nemusíte se stydět popovídat si s robotem. Introvertům může vyhovovat i to, že s technologií komunikují svým vlastním tempem, mají více času na přemýšlení a formulování svých odpovědí a při řešení svého problému dokáží být i asertivnější.

Chatboti a voiceboti jsou čím dál běžnější součástí zákaznických linek e-shopů, telefonních operátorů, dopravců, pojišťoven, ale i bank. Kromě orientace v nabídce a poskytnutí klíčových informací už dokáží třeba i zadat platební příkaz v internetovém bankovnictví.

Online banka, mobil i energie

Služby internetového bankovnictví jsou dnes už samozřejmost, hotovost si lze vybrat i vložit v bankomatu. Stejně tak si přes internet můžete poměrně snadno můžete zrušit, změnit nebo upravit třeba tarif na mobilním telefonu nebo distribuční sazbu pro elektřinu a plyn.

Výzvu k návštěvě pobočky už tak řada klientů vnímá skoro jako neslušnost ze strany dané instituce. Přepážek v Česku dramaticky ubývá, například banky jich loni zrušily vyšší desítky.

Internetové kurzy

Základy programování, vaření nebo třeba základy psychologie. Online vzdělávání je dalším trendem, který introvertům vychází vstříc v jejich přirozených potřebách a preferencích.

Jde o studium ve vlastním prostředí a dle svého rozvrhu. Materiály si nastudují v klidu místo toho, aby seděli ve studovně plné lidí a reagovali na všetečné otázky lektora. Ba co víc, v současnosti už existují desítky online kurzů určených přímo pro introverty.

Telemedicína

Významný rozvoj zažívá v posledních letech v Česku také telemedicína. Postarala se o to hlavně pandemie koronaviru, která urychlila potřebu poskytování zdravotní péče na dálku. Podle dat ministerstva zdravotnictví počet telemedicínských konzultací v roce 2020 vzrostl o více než 500 % oproti roku 2019. Pro úzkostné lidi má tento typ služby neoddiskutovatelnou výhodu – cestu do čekárny plné lidí zpravidla nemusí vůbec absolovovat.

A ruku na srdce, řada úzkostných lidí má tendenci být i tak trochu hypochondry. Díky telemedicíně nemusí čekat týdny na termíny u lékaře, kterých je v současnosti výrazný nedostatek, a odpověď na svůj problém dostanou online zpravidla už v řádu hodin. Koneckonců, online lze v současnosti řešit i sezení u terapeuta.

