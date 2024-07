Otevřeno, nebo ne? Jak je to o červencových svátcích s obchody

Jak „čaruje“ zákon o prodejní době s otevíračkou maloobchodních prodejen nad 200 metrů čtverečních o červencových svátcích? Tentokrát je to snadné – během obou dní mohou mít obchodníci otevřeno bez omezení.

Platí to i pro prodejny velkých řetězců jako Albert, Lidl, Billa, Globus, Kaufland, Tesco nebo Penny Market.

„Tentokrát se státní svátky otevírací doby obchodů nijak nedotknou. Po oba sváteční dny zůstanou v tomto případě všechny prodejny Billa otevřené podle běžné otevírací doby,“ potvrzuje mluvčí Billy Dana Bratánková.

Zákon o prodejní době platí v Česku od roku 2016. Jeho zavedení tehdy prosazovaly především odbory, které doteď žádají jeho rozšíření. Oproti tomu podnikatelské svazy ho opakovaně kritizují.

Výběr svátků, během nichž se nesmí ve velkých obchodech prodávat, je přitom v podstatě náhodný. Šlo o kompromis. „Věděli jsme, že pokud budeme chtít všech dvanáct svátků, bylo by to neprůchodné,” řekla tehdy Renáta Burianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu. Podobně to vysvětlovala i skupina senátorů vedená Františkem Bublanem, která návrh prosadila.

Dodržování zákazu prodeje o svátcích kontroluje Česká obchodní inspekce, ta za porušení může obchodníkům uložit pokutu až milion korun.

A na které případy se zákaz prodeje nikdy nevztahuje? Neplatí pro:

obchody s prodejní plochou menší než 200 metrů čtverečních (menší prodejny tedy mohou mít otevřeno kdykoli),

prodejny na železničních či autobusových nádražích a letištích, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy,

čerpací stanice,

lékárny,

prodejny ve zdravotnických zařízeních,

velkoobchody (například Makro).

Obchody velkých řetězců, které zůstavají vždy otevřené

Albert v obchodním centru Mercury v Českých Budějovicích 8–18 hod. Billa na Letišti Václava Havla v Praze 6–21 hod. Billa na hlavním nádraží v Praze 6–23 hod. Billa na hlavním nádraží v Brně 6–22 hod. Globus u autobusového nádraží v Praze na Černém Mostě 7.30–22 hod. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell pořád Tesco Express 7–21 nebo 6–23 hod

Kdy bude prodloužený víkend v roce 2024?

Prodloužený víkend si letos bude možné užít ještě díky Dnu vzniku samostatného československého státu (pondělí 28. října).

O kterých svátcích je zakázán prodej ve větších obchodech?

1. ledna

Velikonoční pondělí

8. května

28. září

28. října

24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)

25. prosince

26. prosince

O kterých svátcích mohou obchody běžně prodávat?

Velký pátek

1. květen

5. července

6. července

17. listopadu

24. prosince do 12 hodin (odpoledne musít být zavřeno)

