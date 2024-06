Peníze se musí točit. V našem kvízu jsme je otočili lícemi dolů. A vy si teď podle zadní strany zkuste vzpomenout, co je vpředu.

14. 1. 2024 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Před dvaceti lety jsme se zavázali, že jednou přijmeme euro. A ať to bude napřesrok nebo za deset let, je potřeba být připravený. Co byste nejradši viděli na české eurominci?