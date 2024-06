Dneska je to přesně dvacet let, co jste mohli naposled platit desetihaléři a dvacetihaléři. Provedeme vás historií nejmenších českých mincí od roku 1993 a ukážeme, jak poznat, jestli... celý článek

Víte, kolik je pětka, co koupíte za kilo a kolik korun se vejde do litru? Tohle není nějaký brakový, šestákový kvíz, ale otázky za mega.

16. 10. 2022 | Gabriel Pleska

„I v příštím roce tomu bude sto let, co se Jára Cimrman narodil…“ Absurdita toho sdělení nás rozesmává už desítky let. A věřte nebo ne, podobné je to s narozeninami české koruny. I... celý článek