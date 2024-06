Největším e-shopem v Česku podle výše tržeb zůstává Alza, která podle odhadu webu CzechCrunch loni v tuzemsku prodala zboží za téměř 27 miliard korun. Druhý online supermarket Rohlík přesáhl hranici deseti miliard korun, ke které se zdola přiblížil prodejce elektroniky Datart na třetím místě.

Rohlík s Datartem tak předběhly Mall, který utržil přes osm miliard a propadl se z druhého na čtvrté místo. Na pátém místě je Lidl, jenž dosáhl na čtyřmiliardové tržby, aniž by na internetu prodával potraviny. Zároveň meziročně přeskočil klesajícího elektrospecialistu CZC. Do první desítky největších hráčů se probojovaly také prodejce parfémů a kosmetiky Notino, supermarket Tesco i nábytkářská Ikea.

Nováčkem je původem polské Allegro, které se svým online tržištěm do Česka vstoupilo loni a zároveň hodně investovalo do marketingových kampaní. Právě pod jeho křídla patří i Mall a CZC.

Pro někoho možná překvapivě se do seznamu nedostalo čínské tržiště Temu. Velké kampaně na sociálních sítích totiž rozběhlo a postupně navyšovalo až během předvánoční sezony, podle analýzy mu to na zařazení do žebříčku za rok 2023 nestačilo.

Největší e-shopy v Česku podle tržeb pořadí, e-shop odhad tržeb za rok 2023 1. Alza 26,6 mld. Kč 2. Rohlik 10,3 mld. Kč 3. Datart 9,7 mld. Kč 4. Mall 8,5 mld. Kč 5. Lidl-shop 4,2 mld. Kč 6. CZC 4,1 mld. Kč 7. Notino 4 mld. Kč 8. Allegro 3,9 mld. Kč 9. Tesco 3 mld. Kč 10. Ikea 3 mld. Kč 11. Košík 2,9 mld. Kč 12. Apple 2,5 mld. Kč 13. Dr. Max 2,5 mld. Kč 14. Shein 2,1 mld. Kč 15. Tesla 2 mld. Kč 16. Sportisimo 2 mld. Kč 17. T.S. Bohemia 2 mld. Kč 18. Zalando 1,9 mld. Kč 19. Amazon 1,8 mld. Kč 20. Benu 1,6 mld. Kč Zdroj: CzechCrunch

Stovka největších e-shopů loni prodala zboží dohromady za téměř 144 miliard korun, zatímco celý trh dosáhl objemu 185 miliard korun. Na trhu působí přibližně padesát tisíc obchodníků, v drtivé většině jde ale jen o malé hráče – průměrná výše ročních tržeb se pohybuje na úrovni dvou milionů korun, medián dokonce pouze kolem 250 tisíc (střední hodnota, kdy polovina e-shopů prodala víc a polovina míň).

„V žebříčku pracujeme s definicí e-shopu zaměřeného na běžné koncové zákazníky, který prodává fyzické zboží. To znamená, že do žebříčku kvůli tomu nepatří Makro Distribuce, což je nepochybně obří hráč, avšak zaměřený čistě jen na firemní zákazníky,“ vysvětluje CzechCrunch. Stejně tak tuto definici nesplňují ani prodejci služeb – například České dráhy, jež online prodají jízdenky za miliardy, Slevomat zaměřený na zážitky a cestování nebo Foodora pro doručování jídla.

„Pořadí stovky největších internetových prodejců vzniká na základě expertní metodiky, veřejných zdrojů, získaných informací i konzultací s předními odborníky z e-commerce trhu,“ píše CzechCrunch. Na žebříčku spolupracuje s analytickou společností BizMachine. Výběr e-shopů konzultoval také s Asociací pro elektronickou komerci (APEK) a nákupním rádcem Heureka.

Autoři vycházejí z veřejně dostupných dat včetně účetních závěrek či dalších medializovaných informací. Mezi další datové zdroje patří ukazatele jako návštěvnost webů a její vývoj, pozice ve vyhledávačích či například vývoj počtů recenzí e-shopů i prodávaných produktů. E-shopy jsou seřazené podle výše tržeb online čistě v České republice, zahraniční trhy se nepočítají.

Žebříček je kvalifikovaným odhadem, a měl by proto být brán informativně, zdůrazňují jeho autoři. Firmy často přesné statistiky a data nekomunikují či nekomentují, oproti reálnému stavu tak může dojít k odchylkám.

Kompletní žebříček Top 100 e-shopů – včetně filtrování podle kategorií – najdete na webu CzechCrunch.cz.

