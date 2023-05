ČNB vydá novou pětitisícovku. V čem bude jiná?

Česká národní banka (ČNB) vydá v tomto roce bankovku 5000 Kč s letopočtem 2023. Důvodem pro uvedení nového vzoru do oběhu jsou nezbytné změn v technologii tisku ve Státní tiskárně cenin.

Nová pětitisícikoruna doplní v oběhu dva stávající vzory. Ty zůstanou nadále v platnosti.

Bankovka bude mít stejné parametry a ochranné prvky jako poslední vzor pětitisícikoruny z roku 2009. Lišit se bude jenom letopočtem vydání 2023 a podpisem guvernéra centrální banky. V roce 2009 podepsal bankovku Zdeněk Tůma, nové ponesou podpis Aleše Michla.

„Rozdíly vyplývající z jiné technologie tisku nejsou pro veřejnost pouhým okem rozpoznatelné,“ říká mluvčí centrální banky Petra Krmelová.

S novými bankovkami se v oběhu začneme potkávat od letošního podzimu. ČNB je začne uvolňovat v závislosti na míře opotřebení stávajících bankovek a nutnosti jejich výměny. Stávající vzory pětitisícikoruny 1999 (na ní je podpis prvního guvernéra ČNB Josefa Tošovského) a 2009 zůstanou i nadále v platnosti.

O vydání nového vzoru bankovky rozhodla bankovní rada ČNB na svém jednání 26. ledna 2023. Odlišení pětitisícikorun tištěných novou technologií od těch původních je potřebné ke sledování oběhu bankovek ze strany centrální banky.

Od podzimu roku 2023 budou v oběhu české bankovky těchto vzorů:

100 Kč vzor 2018

200 Kč vzor 2018

500 Kč vzor 2009

1000 Kč vzor 2008

2000 Kč vzor 2007

5000 Kč vzor 1999, vzor 2009, vzor 2023

V roce 2021 centrální banka začala stahovat z oběhu bankovky nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. Od současných platných bankovek se lišily šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku. V oběhu je jich ještě miliony kusů, podle vyjádření Krmelové ale řada z nich skončila v peněženkách cizinců, kteří je odvezli do zahraničí, a tak už se do ČNB nevrátí.

ČNB bankovky stahuje proto, že chce mít v oběhu pouze jeden jejich vzor. To urychlí strojové zpracování bankovek, ale přinese i zjednodušení pro obyvatele Česka a zahraniční návštěvníky.

