Rekordní cenový skok. Meziměsíční inflace je 6 %

Spotřebitelské ceny stouply letos v lednu o šest procent v porovnání s prosincem. Meziroční inflace dosáhla 17,5 %, což je sice o 1,7 procentního bodu více než v prosinci, ale méně než loni v září (tehdy byla meziroční inflace 18 %).

Rekordní meziměsíční skok způsobily hlavně ceny bydlení. Elektřina podle statistiků zdražila o 139,8 % - v předchozích měsících do ní totiž započítávali takzvaný úsporný tarif, tedy státní dotaci, která od ledna skončila a nahradil ji cenový strop. Ceny tepla a teplé vody byly v lednu vyšší oproti prosinci o 23,5 %, stočného o 30,3 %, vodného o 16,3 %, zemního plynu o 2,2 % a nájemného z bytu o 1,1 %.

Ovoce meziměsíčně zdražilo o 9,8 %, vejce o 8,6 %, nealkoholické nápoje o 7,6 %, vepřové maso o 7,5 %, zelenina o 7,3 %, sýry a tvarohy o 3,9 %, pekárenské výrobky a obiloviny o 1,5 %. Výrazně stouply ceny alkoholických nápojů: lihovin o 9,2 %, piva o 8,9 % a vína o 8,5 %. Naopak klesly například ceny másla (o 7,2 %), polotučného trvanlivého mléka (o 7,1 %) nebo pohonných hmot a olejů (o 1,7 %).

Meziroční inflace v lednu dosáhla 17,5 %. Zdražilo hlavně bydlení: ceny zemního plynu stouply o 87 %, tepla a teplé vody o 44,7 %, elektřiny o 36,4 %, stočného o 30,3 %, vodného o 16,3 %. Výrobky a služby pro běžnou údržbu bytu jsou dražší o 18,6 %, tuhá paliva o 58,1 %. Nájemné z bytu je meziročně vyšší o 6,1 %. Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) stouply o 9,1 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a stavebních prací.

Z potravin jsou meziročně vyšší hlavně ceny vajec (o 85 %), cukru (84,7 %), mouky (44,2 %), polotučného trvanlivého mléka (39,5 %), vepřového masa (36,8 %), rýže (35,1 %), drůbežího masa (32,4 %) nebo olejů a tuků (31,5 %).

Stravovací služby jsou o 23,8 % dražší než před rokem, ubytovací služby o 19,9 %. Ceny dovolených s komplexními službami stouply o 19,1 %.

Kolik to žere Zdroj: Shutterstock Spočítejte si, jak inflace znehodnocuje úspory. Co udělá s hodnotou vašich peněz a jak klesá kupní síla? Ukážeme, kolik vám zůstane v následujících letech, když meziroční inflace dosáhne určité hodnoty. A umíme to i naopak: Kolik vám zůstalo z vašich úspor v předchozích letech? Kalkulačka inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 15,7 %.

„V dalších měsících se bude inflace snižovat, a to poměrně rychle. Na konci roku by nebylo překvapením, kdyby ceny rostly jednociferným tempem. Hlavním důvodem bude vysoká srovnávací základna s rokem 2022,“ říká Tomáš Volf, hlavní analytik skupiny Citfin.

Vedle nižšího srovnávacího základu tu jsou další důvody, proč by cenový růst měl zpomalovat, respektive některé ceny i klesat. Mluví o nich ekonom Petr Dufek z Banky Creditas: „Tím prvním je nepochybně výrazné zlevnění námořní dopravy, díky níž sem proudí spotřební zboží z Asie. První pozitivní signály jsou vidět u elektřiny a plynu, ale jejich pozitivní dopad na inflaci bude zatím spíše marginální. Inflaci by nicméně měly pomoci zpomalovat i ceny bytů i silná koruna zlevňující dovážené zboží. V neposlední řadě by měla konečně zafungovat i slabá poptávka, kterou každý měsíc potvrzuje vývoj maloobchodních tržeb. Pokles zájmu spotřebitelů by měl ještě zvýšit tlak na pokles marží.“

„Celková lednová inflační statistika nepředstavuje významný šok, když přibližně naplnila očekávání. Její detailnější struktura pak napovídá, že tuzemská inflace je zřetelně na ústupu, ovšem nikoliv definitivně poražena,“ konstatuje ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus. „Oproti prosinci sice meziroční inflace zrychlila, ovšem jednalo se primárně o zkreslující vliv započítání vládního úsporného tarifu do cenových statistik. Po odmyšlení tohoto efektu inflace naopak poklesla o 1,8 procentního bodu,“ vysvětluje.

První reakce:

• v lednu podle ČSÚ rostly ceny 101% ročním tempem.

• přesto (také dle čísel ČSÚ) 12M inflace klesla na 17,5 % z prosincových 19,3 %.



Pokud vás aspoň teď nezačne inflace fascinovat - a jak moc záleží na správné interpretaci - tak už nikdy.



Postupné vlákno 🧵 pic.twitter.com/kysp4kwbst — Petr Bartoň (@petr_barton) February 10, 2023

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem