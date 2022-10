Co všechno nevíte o české koruně. Zajímavosti z historie

Co ale na druhou stranu bylo na tom penízu divné... →

Měnová unie s ostatními pohrobky Rakouska-Uherska skončila v roce 1919 razantními kroky, řízenými ministrem financí Aloisem Rašínem. Na konci února byly uzavřeny hranice, nikdo a nic – lidé, zboží ani pošta – nesmělo z republiky ani dovnitř. Na začátku března byly okolkovány papírové peníze, které zůstaly na území republiky. A byla zavedena koruna československá, zkratkou Kč. Z ní máme (i po desítkách pozdějších let s Kčs) dodneška rozkošné slovíčko kačka.

Taková byla naše první vlastní koruna. Byla z papíru, ale nebyla ani krytá zlatem nebo jinými aktivy centrální banky, jak bývalo dobrým zvykem. Vždyť Československo ještě takovou banku pár let vůbec nemělo mít! A tak ty papírky s kolísavou barevností ani nebyly bankovky, nýbrž pouhé státovky. Ale od začátku.

Platilo to pět roků. Už po třech – od roku 1922 – papír začnou vytlačovat mince.

Ta kuriózní věc – aspoň pro nás dnes, kdy jsme zvyklí na to, že obě strany bankovek jsou tónované do podobné barvy – je to, jak výrazně se lišily barevně rub a líc státovky.

V roce 1922 bylo na Slovensku vyraženo z mědiniklové slitiny 50 milionů korunových mincí, do roku 1938 jich přibylo dalších zhruba 65 milionů. Platily do zavedení protektorátní měny.

Koruna, na jejíž rub Španiel navrhl motiv ženy žnoucí obilí, se jako ostatní československé mince razila v mincovně ve slovenské Kremnici. Ta sice měla tradici až do 14. století, zato vybavení ne. Stroje a zásoby kovů zmizely ve zmatku končící války z Horních do Dolních Uher. (Po)válečná doba se propsala i do smlouvy s vídeňskou Maschinenfabrik Vulkan, která měla dodat nové stroje. Česká strana zavazovala sama zabezpečit dodávky železa a uhlí, aby mohly být dodrženy smluvené termíny.

Nebyla to první československá mince, nejdřív se do oběhu dostaly dvacetníky a padesátníky s datem 1921. Stejně jako korunu je navrhl Otakar Španiel, profesor akademie, předseda Mánesa a všeobecně uznávaný umělec s autoritou, díky které si prosadil na korunu svoje jméno. I když prý vedení mincovny protestovalo.

Další stovku by mohla koruna slavit právě letos. Ten důvod je prostý: v roce 1922 střídá provizorní státovky koruna poctivá a důkladná. A ve formě, na jakou jsme u jednokačky zvyklí a kterou čekáme. Konečně je kovová a kulatá. A s pannou. A se lvem. Bez orla.

Přeražená brigádníkem

Vznik protektorátní koruny by mohl být dalším mezníkem, od kterého bychom mohli počítat roky naší koruny. Byly to konečně první jen české, tedy nikoli československé koruny. Z pochopitelných důvodů to ale asi nikdo slavit nebude. I když – znáte lidi.

Jako protektorátní koruny se nejdřív používaly takzvané mobilizační státovky – papírové platidlo, které se chystalo k vydání v roce 1938, ale do oběhu už se nedostalo. Došlo k tomu až se zpožděním v roce 1940. Protože na nich byl název už neexistujícího státního útvaru, přistoupilo se k jejich přetiskování. To se částečně dělo ručně, obyčejnými gumovými razítky rukou úředníků centrální banky a armády najatých brigádníků, částečně strojově. K tomu se do oběhu dostaly i některé neoražené, ty dnes bývají vzácnější.

