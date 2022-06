Téměř dvě koruny dolů. Pumpaři snížily ceny, platí nižší daně

Zdroj: ČSOB

Komentář Dominika Rusinka, analytika ČSOB

Lídři členských zemí EU se včera dohodli na uvalení embarga na dovoz ruské ropy. Výsledná podoba je evidentně kompromisní – do konce roku by měla Evropa přestat nakupovat ruskou ropu dováženou po moři, která představuje přibližně tři čtvrtiny celkových dovozů. Skrze ropovod bude moci ruská ropa proudit dále, ovšem Německo a Polsko přislíbily zastavení dodávek prostřednictvím severní větve ropovodu Družba, díky čemuž by se mohly celkové dovozy ruské ropy do EU snížit až o 90 %.

Pro Česko má platit časově neohraničená výjimka na dovoz surové ropy z Ruska, zatímco výjimka na zákaz obchodování s finálními produkty vyrobenými z ruské ropy má vypršet na konci roku 2023. Podobně benevolentní je finální dohoda také pro Slovensko a zejména Maďarsko, které v posledních týdnech blokovalo dosažení dohody. Konkrétně v případě Maďarska je pak otázkou, jak intenzivní bude úsilí Orbánovy vlády omezit dovoz levné – a v důsledku embarga pravděpodobně ještě levnější – ruské ropy, ze které významně profituje domácí ropný gigant.

Celkově jde však ze strany EU o další podstatné zpřísnění hospodářských sankcí, které bude Rusko bolet. Před válkou vyváželo Rusko do EU přibližně polovinu své ropy, pro kterou bude muset nyní najít alternativní odběratele. To už se částečně děje v důsledku tzv. dobrovolného embarga některých západních společností, přičemž zlevněná ruská ropa (oproti ropě Brent až o 30 %) končí především v Číně nebo Indii. Právě do Asie se bude Rusko snažit vyvézt většinu „evropské“ ropy, což však s ohledem na komplikovanou logistiku a omezenou absorpční kapacitu rozhodně nebude jednoduché.

Pro další vývoj cen ropy, které na evropské embargo zareagovaly růstem nad 120 USD/barel, tak bude nakonec zásadní, zda se Rusku podaří udržet stabilní (třebaže přesměrované) vývozy ropy, nebo bude pod tlakem nedostatečné poptávky nuceno tlumit vlastní produkci. Zatímco v prvním případě by se ropných trh s touto situací zřejmě dokázal vypořádat, trvalý výpadek části ruské těžby by znamenal další negativní nabídkový šok, který by vedl k významnému zdražení cen ropy na světových trzích.