Podvodníci vysávají účty. Lidé jim dávají PIN

Zdroj: Shutterstock

Některé bazary nabízí platby „card to card“, kde stačí vyplnit pouze jméno příjemce, číslo karty a datum platnosti karty. Žádné další údaje není třeba vyplňovat. „Určitě by prodávající neměl vyplňovat například CVC kód karty, který se nachází na její zadní straně, nebo údaje pro přístup do internetového bankovnictví. Pokud toto někdo vyžaduje jako podmínku pro zaslání peněz, je to jasný signál, že se jedná o podvod,“ říká Petr Barák, bezpečnostní expert České bankovní asociace.