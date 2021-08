Příběh značky: Kamenný online obchod

V obchodním centru Nový Smíchov otevřeli kamenný obchod značek eobuv.cz a MODIVO. Slibuje unikátní nákupní zážitek: online nakupování v offline obchodě. Žádné police a krabice, jen tablety. A zboží do pár minut od výběru v ruce.

Vyzpovídali jsme při té příležitosti Mikołaje Wezdeckeho, e-commerce ředitele společnosti eobuwie.pl, které obě značky patří.

Co vede k tomu, že si internetový obchod začne otevírat kamenné pobočky?

První kamenný obchod se současným konceptem jsme otevřeli v říjnu 2018 ve Vratislavi. Náš řetězec se postupně rozrostl na 26 obchodů v nejpopulárnějších nákupních centrech. Věříme v omnichannel model, tedy v komunikaci se zákazníkem prostřednictvím všech dostupných kanálů. Kanál online a offline se prolínají, vzájemně se umocňují a působí synergicky.

Viděli jsme navíc, že i v době rostoucí popularity online nakupování tu pořád zůstává veliká skupina lidí, kteří si chtějí zboží pohodlně vyzkoušet a prozkoumat jeho výhody. Pro tyhle lidi jsme vytvořili zcela nový koncept obchodu. Zboží v něm fyzicky nevystavujeme, nabídku je možné procházet na tabletech. Produkty dostupné v obchodě pak zákazník dostane do ruky maximálně do tří minut a produkty dostupné online doručíme do 24 hodin na adresu, kterou uvede.

V Gdaňsku, Vratislavi, Poznání a Varšavě dodáváme zboží ve stejný den pomocí elektromobilu. Pražský koncept je ještě o krok dál, kromě nabídky obuvi a doplňků z eobuv. cz nabízíme také produkty MODIVO. To je náš online obchod s módou.

V Polsku tedy obchod, ve kterém by kromě bot byla dostupná i další móda, nemáte?

I v Polsku jeden obchod, který kombinuje nabídku obou značek, máme. Otevřeli jsme ho letos v květnu v Olštýně. Zbývajících 26 obchodů nabízí sortiment eobuwie.pl a v hlavním městě máme také jeden obchod pouze s nabídkou MODIVO.

A proč jste si za místo prvního kamenného obchodu v zahraničí vybrali právě Prahu?

Především je to krásné město, evropské hlavní město, které stále kypí životem. A Česko je pro nás nesmírně důležitý trh. Právě tady jsme v roce 2014 zahájili zahraniční expanzi, byli jste první trh, kde jsme rozjeli online obchod. Od té doby jsme se dobře seznámili se svými místními zákazníky a jejich očekáváním. Věříme, že si náš nový koncept v Česku získá mnoho příznivců.

Zdroj: eobuv

Kdy a proč jste se vlastně rozhodli prodávat i další módu? Začínali jste jako obchod výhradně s obuví…

MODIVO, e-shop s prémiovou módou, jsme v Polsku spustili v roce 2019. Vznikla na základě poptávky, zákazníci se často zmiňovali, že by u nás chtěli doladit kompletní outfit. Dnes je MODIVO už uznávaná značka, která posiluje svou pozici na třinácti evropských trzích, nabízí 480 značek a 108 tisíc produktů. Jedná se o špičkové značky, nejnovější trendy a nejmódnějši outfity. A dostupné na jednom místě.

Jak značky vybíráte?

Naše prodejní a nákupní oddělení sleduje trendy, účastní se například mezinárodních módních veletrhů, uzavírá smlouvy na konkrétní modely jednotlivých značek a předvídá, co bude příští sezonu v módě. Na základě těchto informací připravíme kolekci a poté zásobíme obchody. Sortiment v obchodech neustále aktualizujeme. Kromě toho se zaměřujeme také na vlastní značky, které jsou dostupné pouze v naší nabídce. Nejnovější z nich jsou Eva Longoria a Rage Age. Samozřejmě budou i v pražském obchodě.

Koho chcete se svým obchodem oslovit? Cílíte převážně na ženy, nebo budete mít i pánské oddělení?

V obchodě je sto tisíc okamžitě dostupných druhů zboží a online je možné objednávat z kompletní nabídky obou brandů, eobuv.cz i MODIVO. Kolekce je vytvořena na základě nejnovějších trendů, dominují top značky. Máme ale i sportovní nebo trekingovou obuv a casual nabídku, takže si u nás můžete vybrat outfit vhodný do kanceláře nebo do školy. Nechybí ani obuv pro nejmladší nebo seniory. Necílíme na konkrétního zákazníka, v našem pražském obchodě si vybere každý.

Je vůbec možné, aby se do jednoho obchodu vešlo sto tisíc produktů? Musíte mít obří sklad. Jak dlouho trvá, než v něm najdete vybraný model v požadované velikosti?

Nedílnou součástí každého z našich obchodů je velký sklad s konkrétním počtem bot. Jen tak můžeme zákazníkům nabídnout mnohem širší nabídku, než nabízí tradiční monobrandový obchod. Několikanásobně širší. Naše obsluha má nejvyšší standard, obuv dostupnou v obchodě vám zaměstnanec donese do tří minut od objednání na jednom ze 40 tabletů v obchodě.

Mikołaj Wezdecki Zdroj: eobuv Má víc než patnáct let zkušenosti s omnichannel prodejem a marketingem. Ve společnosti eobuwie.pl odpovídá za oblast e-commerce a internetového marketingu na 17 evropských trzích (CEE). Podílí se na rozšiřování a vývoji platformy s prémiovou módou MODIVO. Autor strategii digitální expanze, elektronického a maloobchodního obchodu, digitálního marketingu a webové analýzy. Absolvent Executive MBA na Varšavské technické univerzitě. V soukromí fanoušek odborných knih a sportu, vášnivý triatlonista.

Kolik má pražský obchod zaměstnanců?

Osmdesát lidí. Jsou rozděleni do týmů s přesně definovanými úkoly. Od naskladněni přes provozování systému esize.me až po dokončení transakce se zákazníkem. Jak systém esize.mě funguje? Esize.me je služba, která oskenuje chodidla zákazníka a doporučí mu správnou velikost bot z celé nabídky eobuv.cz bez ohledu na model nebo značku. 3D sken je velmi podrobný, odečítá se délka a šířka chodidla a výška klenby. Výsledky skenování můžete spárovat se svým telefonním číslem a pak při každém nakupování – jak v kamenném obchodě, tak online – už jen využívat doporučení esize.me. Je to ideální řešení pro rodiče. Systém předvídá, jak se budou vyvíjet rostoucí dětská chodidla, a rodiče včas informuje, že je čas na nové boty. Esize.me ocení i lidé, kteří se věnují sportu, protože správně zvolená obuv nejen zvyšuje pohodlí, ale také minimalizuje riziko zranění. Systém pracuje na základě machine learning, strojového učení, takže při volbě míry stojí za to uvést informace o svých preferencích, například že na běhání dáváte přednost botám, které jsou víc přiléhavé. Systém pak tyhle informace využije pro příští doporučení. Tímto způsobem dokazujeme, že moderní technologie jsou při hledání dokonalého páru bot velmi inspirativní.

Eobuwie.pl Lídr trhu v online prodeji obuvi a doplňků ve střední a východní Evropě. Působí na 17 evropských trzích a nabízí přes 170 tisíc produktů víc než 580 značek. Do holdingu patří také e-shop s módou MODIVO, který je aktivní na 13 trzích. V loňském roce společnost zaznamenala dvouciferný meziroční nárůst prodejů a tržby vzrostly na 2,2 miliardy polských zlotých (12,2 miliardy korun). Hlavními konkurenty společnosti jsou Zalando, About You a LPP.

Můžete nám popsat své zkušební kabinky? Říkáte, že jsou unikátní…

Zakládáme si na tom, aby zážitek z nakupování byl jedinečný. Chceme, aby cesta zákazníka k produktu byla technologicky na výši a aby se na ni bavil. Ve zkušebních kabinkách jsou velmi velká zrcadla, zákazník v nich může například regulovat osvětlení nebo i vybírat další zboží. To mu do nich dodá prodavač prostřednictvím speciální skříňky, která je propojena se skladem. Ta je soukromá, a když ji zákazník používá, nemá do ní nikdo jiný přístup. Klademe důraz na soukromí – zkoušení oblečení je pohodlné, stejně jako doma.

Plánujete rozšíření do dalších měst?

Ze zahraniční premiéry máme velkou radost. Otevíráme ale v obtížné chvíli, riziko koronavirů je stále vysoké. Nabízíme zákazníkům obchod s unikátní moderní koncepcí a chceme znát jejich názory a zjistit, jestli splňuje jejich očekávání. Na rozhodnutí o další expanzi je ještě čas.

