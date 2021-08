Zdražování je nejvyšší za poslední rok

Spotřebitelské ceny stouply v červenci meziročně o 3,4 %, což bylo o 0,6 procentního bodu víc než v červnu a nejvíc od července 2020. Oproti letošnímu červnu stouply ceny o 1 %. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

„Největší vliv na meziroční růst měly potřetí za sebou ceny v dopravě. Ceny pohonných hmot a olejů vzrostly o 18,5 %, ceny automobilů o 5,4 %. Například benzin Natural 95 se v červenci u čerpacích stanic prodával průměrně za necelých 33,5 korun za litr, což byla nejvyšší hodnota od prosince 2014,“ říká Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Inflace překonala očekávání analytiků. „Dnešní číslo doslova vyrazilo dech,“ potvrzuje například Tomáš Volf z finanční skupiny Citfin. „Masivní růst cen, kterého jsme svědky, je největší riziko a zdroj obav pro spotřebitele. Ještě koncem loňského roku to byla ztráta zaměstnání. Nezaměstnanost však stagnuje na 3,7 % a zatímco počet volných pracovních míst roste, počet uchazečů o zaměstnání klesá. To znamená, že ztráta pracovního místa nyní příliš nehrozí. O to více je na zřeteli růst cen zboží na pultech obchodů,“ říká.

Tabákové výrobky jsou oproti loňskému červenci dražší o 8,4 %, zelenina o 6,9 %, pivo o 6,4 %. Ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu jsou meziročně vyšší o 5,5 %, stejně jako ceny vodného a stočného. V restauracích a kavárnách jsme v červenci platili o 4,4 % víc než loni ve stejnou dobu.

Nájemné z bytu stouplo o 2,5 %. Takzvané imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) bylo vyšší o 6 %, zejména v důsledku zdražování nových bytů a stavebních materiálů.

Naopak meziročně nižší jsou například ceny ovoce (o 4,8 %) nebo masa (o 2,6 %). Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 2,8 %.

„Česká národní banka letos už dvakrát zvedla klíčovou sazbu na 0,75 % a zdá se, že jestřábí rétorika nebude ke zkrocení spotřebitelské inflace stačit, takže třetí utažení měnových podmínek na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud si centrální bankéři udrží protiinflační komentáře a zároveň se třetím zvýšením sazeb projeví připravenost k dalšímu podobného zásahu, spotřebitelská inflace poleví a postupně zamíří pod 2,5 %,“ očekává Volf.

Problém podle něj zůstává v konstrukci inflace. Její podstatná část je totiž „importovaná“ a jde na vrub zdražování vstupů do výroby na světových trzích a zpožďování dodávek, takže zahraniční dovozci jdou s cenou nahoru. „S tímto vlivem ČNB mnoho nenadělá, přesto půjdou domácí sazby v dohledné době nejspíš nahoru a hranice 1 % do konce roku padne,“ dodává Volf.

„Celková i jádrová inflace se nyní nachází nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle a v nejbližších měsících se nejspíše nevrátí pod tři procenta. To by se mělo stát až v příštím roce a přispět by k tomu měla měnová politika, která by vyššími úrokovými sazbami měla alespoň částečně snížit domácí inflační tlaky. S růstem cen dováženým materiálů a dílů si neporadí a nezbývá než doufat, že jde jen o dočasný problém,“ říká ekonom David Marek z Deloitte.

„Délka a intenzita dalšího zdražování bude také do určité míry ovlivněna trváním napětí v dodavatelských řetězcích, a tedy silou růstu cen v průmyslu,“ říká ekonom Patrik Rožumberský z UniCredit Bank. „Očekáváme, že inflační tlaky v ekonomice budou vrcholit na přelomu letošního a příštího roku s meziroční hodnotou okolo čtyř procent. Během příštího roku by inflace měla polevit a v průměru se blížit hodnotě lehce nad třemi procenty,“ dodává.

