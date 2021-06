Konec hotovosti? Češi řekli, jak nejčastěji platí

Bezhotovostní placení využívá čím dál víc obyvatel Česka. Navzdory otevřenosti k inovacím se však úplně nechtějí vzdát hotovosti. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou bankovní asociaci (ČBA) uskutečnila agentura Ipsos v březnu 2021 na reprezentativním vzorku 1000 uživatelů internetu z celé republiky ve věku mezi 18 až 79 lety.

Nejrozšířenějším platebním prostředkem zůstává klasická debetní karta. Zmínilo ji 69 % lidí, zatímco před rokem 77 % (průzkum pro ČBA tehdy organizovala jiná agentura). Druhým nejčastějším způsobem placení je hotovost – používá ji 55 % lidí, před rokem to bylo 70 %. Kreditní kartou platí 17 % obyvatel Česka (před rokem 20 %).

Mobilním telefonem už platí 17 % lidí (loni 12 %), nejčastěji do 35 let věku. Téměř dvě třetiny (58 %) z těch, kdo platby mobilem využívají, využívají aplikaci Google Pay, třetina Apple Pay a desetina pak speciální aplikaci své banky. Čtyři procenta lidí používají chytré hodinky (před rokem 3 %).

Součet platebních možností je vyšší než 100 procent, protože účastníci průzkumu mohli uvést víc možností současně. Otázka zněla: Jaké platební prostředky používáte při placení například nákupu v obchodě?

Zdroj: ČBA

Přestože během koronavirových omezení stouplo využívání online plateb, dál roste také množství hotovosti v oběhu – a to nejvyšším tempem v porovnání s předchozími lety. Podle statistik České národní banky loni objem hotovosti stoupl o rekordních 67,5 miliardy na víc než 711 miliardy korun. Dosud nejvyšší roční nárůsty oběživa byly přitom v letech 2016 (o 46,6 miliardy) a 2008 (o 45,5 miliardy). Porovnání nezohledňuje inflaci.

„Enormní nárůst se dá vysvětlit tím, že jsme se potýkali se situací, která byla nová a nikdo nevěděl, co očekávat. Lidé se zkrátka báli a hromadili hotovost pro případ nejhoršího,“ říká Tomáš Hládek, gestor Komise ČBA pro platební styk.

Necelá čtvrtina (23 %) lidí si myslí, že by jim zrušení hotovosti zjednodušilo život. Naopak dvě třetiny populace (66 %) by její případné zrušení vnímaly jako omezení svobody – to je výrazně víc než před rokem, kdy šlo o 38 %.

Zdroj: ČBA

„Tento nárůst můžeme přisuzovat pandemii a změnám ve vnímání u pojmu svoboda. Jedná se především o to, že nemalá část populace se cítí být různými restrikcemi poškozena, omezována, a to může mít i vliv na jejich vnímání toho, co svoboda je a co ne. Lidé jsou na to nyní zkrátka citlivější než v době, kdy jim práva, alespoň z jejich pohledu, upírána nebyla. Z hlediska sociodemografie jde nejčastěji o lidi ve věku 36 až 44 let,“ upřesňuje Michal Straka, specialista agentury Ipsos na finanční trh.

Z bankomatů loni lidé vybírali méně často, ale vyšší částky – průměrný výběr stoupl podle statistik Sdružení pro bankovní karty meziročně o 500 korun. Podle průzkumu ČBA z bankomatů aspoň někdy vybírá 92 % Čechů. Nejčastěji vybírají hotovost jednou měsíčně (43 %). S dostupností bankomatů ve svém okolí je spokojeno 80 % lidí. Zkušenosti s vkladomaty pak má 43 % lidí.

Zdroj: ČBA

Zdroj: ČBA

Zdroj: ČBA

Nejrozšířenějším způsobem placení na internetu (typicky v e-shopech) je platební brána (58 %). Příkazem v internetovém bankovnictví platí 36 %, dobírku zmínilo 32 %. „Podíl dobírky sice klesá, zcela však nevymizí. Je vhodné ji například využít v případě, když u internetového prodejce nakupujeme poprvé, jedná se pro nás o velmi vysokou částku nebo recenze na obchodníka nejsou zcela pozitivní,“ říká Hládek. Dodává, že mnoho doručovatelů už dnes disponuje karetním terminálem.

Pro nákupy na internetu používají Češi nejčastěji počítač či notebook (68 %), což lze přisuzovat většímu uživatelskému komfortu v podobě přehlednosti. Zabezpečení proti napadení hackera uvádí 78 % uživatelů.

Zdroj: ČBA

Zdroj: ČBA

Okamžité platby – tedy převod z účtu na účet obvykle do dvou vteřin, a to i o víkendech nebo v noci – si za poslední rok vyzkoušelo 62 % lidí. Podle statistik ČNB je šestina plateb provedena jako platba okamžitá. Službu už nabízí 13 bank, z větších mezi nimi chybí jen UniCredit. Skoro pětina uživatelů internetu (19 %) však zatím o okamžitých platbách neslyšela.

Zdroj: ČBA

Bankovní asociace teď jedná s Českou národní bankou o možnosti posílat platby na číslo mobilu, tedy i bez zadání čísla účtu. První banky by tuto inovaci mohly spustit v prvním čtvrtletí příštího roku, uvádí Hládek. Podle průzkumu by o ni mělo zájem 45 % dotázaných.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.