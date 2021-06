Snadné ověření přes Bank ID startuje u prvních firem

Češi letos díky bankovní identitě získali snadný přístup k online službám státu. Teď se tato možnost objevuje také pro komunikaci s prvními firmami. Do konce roku jich může být až sto.

Už si nebudete muset pamatovat mnoho různých přihlašovacích údajů pro vstup do klientských zón, fotit osobní doklady nebo dokonce chodit osobně za poskytovatelem nějaké služby kvůli jejímu sjednání nebo změně. Pomocí bankovní identity už ověří vaši totožnost nejenom stát, ale také první firmy. I v tomto případě je to pro klienty stejně snadné, jako když se přihlašují do internetového bankovnictví.

Ověření prostřednictvím Bank ID už spustily první firmy. Jde o finanční společnosti Hyponamíru.cz a Wood&Company, pojišťovnu Simplea, portál Power Exchange či společnost Digital Solution, říká Monika Otradovcová, mluvčí společnosti Bankovní identita, která službu pod názvem Bank ID zajišťuje pro soukromý sektor.

Ověřování pomocí bankovní identity pro firmy mělo podle plánu oficiálně odstartovat od 1. června, ale zájem firem ho urychlil. Zmíněná první pětice společností už před tímto termínem podle Otradovcové hladce prošla testovací fází, a mohly tak nejnovější způsob prokazování totožnosti klientů začít využívat v předstihu.

Další firmy, mezi nimi i dvě největší banky, budou následovat během června. „Půjde například o Českou spořitelnu, ČSOB, Pražskou plynárenskou, Sazku či poradenskou společnost Golem Finance. Posléze se přidají i Generali Česká pojišťovna a Kooperativa,“ upřesňuje Otradovcová. „Poslední dny registrujeme opravdu velké množství firem, které chtějí s námi digitalizovat Česko,“ dodává.

„Česká spořitelna od června nabídne novým klientům možnost založit si účet online a využít pro ověření bankovní identitu ČSOB. V průběhu roku pak předpokládáme, že nabídneme i využití bankovní identity u dalších bank, které to umožní, stejně jako nabídneme ověření identity pro nové klienty nejen u účtů, ale také u dalších bankovních produktů a služeb,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Do konce letošního roku se počet firem, které ve svých službách budou Bank ID v Česku využívat, výrazně navýší. Podle Miroslava Lukeše, poradce společnosti Bankovní identita pro obchod a strategii, to bude padesát až stovka firem.

„Firmám to přinese miliony uživatelů, kteří už vědí, jak se přihlásit ke službám online. Digitální přístup ke službám se stane standardem, což zároveň vytvoří i tlak na další poskytovatele služeb včetně státu, aby digitalizaci urychlili,“ věří Lukeš.

Zájem projevily banky a pojišťovny, mobilní operátoři, dodavatelé energií, ale také technologické firmy, dopravci nebo společnosti z oblasti školství, médií, kultury a medicíny.

Od září bude možná získat i „zaručený“ digitální podpis PDF dokumentů. „Dnes si lidé a firmy mohou zřídit podpisový certifikát, který budou firmy i stát uznávat jako ekvivalent fyzického podpisu, ale tento certifikát nemá každý. Zaručený podpis nelze použít všude, ale zároveň podle eIDAS (nařízení EU o elektronické identifikaci a službách – pozn. red.) naplňuje vysokou úroveň důvěry,“ říká Otradovcová. Podle Lukeše může jít například o některé prodejce aut.

Bankovní identita už od začátku letošního roku funguje pro komunikaci se státem – typicky při přihlašování do Portálu občana, na portál Moje daně, k eReceptu nebo k ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Mnozí Češi si ji vyzkoušeli při vyplnění elektronického dotazníku při sčítání lidu. Nejnověji, od 1. června, se může uplatnit při žádosti o výměnu řidičského průkazu. Čerstvě ji lze využít i pro získání certifikátu o očkování proti covidu.

Bankovní identita je v praxi prvním snadno dostupným a skutečně masovým řešením pro ověřování vůči veřejné správě. Inspirací jsou podobné projekty v zahraničí. Využívat ji zatím mohou klienti pěti bank: Air Bank, České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Monety. Dalších pět – Equa, Fio, mBank, Raiffeisenbank a UniCredit – se má ke službě připojit v průběhu třetího a čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

Přístup k využívání bankovní identity při ověřování totožnosti na dálku by tak koncem roku mělo mít až osm milionů klientů bank. Nyní tuto možnost má zhruba pět milionů lidí.

Zmíněných deset bank jsou akcionáři společnosti Bankovní identita, jejímž cílem je společný postup a propagace projektu. V tomto týdnu představili také nový vizuální koncept a grafickou podobu značky BankID včetně nového loga s prvky zámku a klíče. Spolupracovaly na nich agentura Unicorn Attacks a Studio Najbrt.

