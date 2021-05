V obchodním řetězci Lidl bude od pondělí 10. května nově možné zaplatit i stravenkovými kartami a stravenkami od společnosti Edenred (Ticket Restaurant). Věrnostní program Edenred se zároveň rozšíří o slevy v prodejnách Lidlu.

Edenred má v Česku 700 tisíc uživatelů z řad zaměstnanců, kteří mohou platit za služby v síti 57 tisíc partnerských provozoven. Karta umožňuje také platbu mobilními aplikacemi Apple Pay a Google Pay.

Možnosti platby stravenkou začal Lidl rozšiřovat loni na podzim. Do té doby přijímal jenom vlastní značku Naše stravenka. Od října akceptuje také stravenky a karty od společnosti Sodexo (Gastro Pass), od listopadu přidal i papírové poukázky Chèque Déjeuner a kartu eStravenka od společnosti Up ČR. Platit lze také kartou Benefit Plus.

Všechny značky stravenek už přijímá také sesterský Kaufland, když od letošního března přidal poslední chybějící (Sodexo – Gastro Pass). Od loňského listopadu přijímá stravenky i poslední z velkých řetězců – Globus.

Obchodní řetězce a stravenkové společnosti reagovaly v posledních měsících na zájem spotřebitelů, kteří kvůli koronavirovým omezením a častější práci z domova nemohli platit stravenkami za obědy v restauracích.

