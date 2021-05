Do kadeřnictví i bez testu. Tady jsou výjimky

Od pondělí 3. května se otevřou provozovny holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb.

Klienti se budou muset prokázat negativním výsledkem testu na covid. Antigenní test bude platit tři dny (72 hodin), PCR test sedm dní.

Nakonec nemusí jít o profesionálně provedené testy pouze z odběrových míst. Stačí i test ze zaměstnání („potvrzení od zaměstnavatele“ o negativním výsledku; o alternativě pro OSVČ se vládní opatření nezmiňuje) nebo ze školy (v tomto případě stačí čestné prohlášení, respektive čestné prohlášení zákonného zástupce).

Alternativou je, že klient „při vstupu do provozovny podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem“. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera má jít o výjimečné řešení pro situace, kdy je například pro staršího člověka jednodušší nechat se otestovat přímo v kadeřnictví, protože bydlí nedaleko, zatímco na profesionální odběrové místo by musel cestovat mnohem dál. Platnost takového testu (při vstupu do provozovny) pak bude omezena jenom na konkrétní návštěvu v dané provozovně.

Výsledkem testu se nemusí prokazovat lidé po nejméně 14 dnech od ukončeného očkování (pokud jsou potřeba dvě dávky, tak až po té druhé). Test nebude povinný ani do 90 dnů od prodělání covidu (pozitivního testu). Když se podíváme na přesné znění ministerského opatření, jde o výjimku pro osobu, která:

má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,

nebo prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 90 dní.

Ve všech případech se však musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění covid-19.

Provozovatel zmíněných služeb musí splnit následující podmínky:

osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,

mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (například křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň dva metry,

neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže (například provádění permanentního make-upu, tetování, piercingu, nastřelování náušnic či obdobně)

kontroluje splnění či prokázání podmínek (negativní test nebo výjimka z testování) a neumožní vstup zákazníka, který tyto podmínky nesplní,

vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Kromě toho se na provozovatele vztahují stejná omezení jako pro otevřené obchody. Poskytovatel služby i zákazník tedy musí mít respirátor či nanoroušku s filtrační účinností aspoň 94 % podle příslušných norem (například FFP2), a to bez výdechového ventilu. Povinná je také dostupnost dezinfekčních prostředků, přítomnost maximálně jedné osoby na 15 metrů čtverečních nebo třeba zajištění maximální možné cirkulace vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace).

Rozruch vzbudila povinná evidence zákazníků, která je už od loňska běžná například v sousedním Německu. Podle ministra zdravotnictví bude stačit jméno a telefon zákazníka zaznamenaný třeba na běžném diáři, do něhož si kadeřníci běžně zapisují objednávky. Není potřeba vést speciální evidenci, nemusí obsahovat rodné číslo ani informaci o výsledku testu – má se za to, že provozovatel poskytl službu jenom tomu, kdo mu prokázal splnění podmínek.

Evidenci pro provedení případného epidemiologického šetření hygieniky by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů. Podle ministerského nařízení má obsahovat „identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi“.

Takové upřesnění je přijatelnější než původní obecný návrh, konstatoval Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytovatelům služeb doporučuje, aby (budou-li osobní údaje zpracovávat), aby nepřekračovali stanovený rozsah údajů a dobu jejich uchování. Zdůrazňuje, že součástí evidence nemá být originál či kopie listiny, kterou se osvědčují skutečnosti, jimiž je vstup do provozovny podmíněn (potvrzení, prohlášení, certifikáty).

Úřadu pro ochranu osobních údajů se přesto nelíbí, že stát ukládá novou povinnost velkému množství provozovatelů, kteří dosud v řadě případů žádné zpracování údajů o svých zákaznících provádět nemuseli a nemají pro vedení podobné evidence dostatek zkušeností, ani vytvořeny technické podmínky. „Odpovědnost za eventuální následně zjištěnou protiprávnost mimořádného opatření stíhá primárně původce mimořádného opatření, nikoliv adresáty povinností,“ dodává úřad.

Obchody, které jsou dosud v důsledku protiepedemických opatření zavřené, se mohou otevřít až od pondělí 10. května. O týden později – nejdříve od pondělí 17. května – by pak mohly přijít na řadu například zahrádky restaurací , stejně jako ubytovací služby s kapacitním omezením. Zatímco u obchodů jde podle vlády o definitivní termín, u zahrádek a dalších služeb to ještě není jisté.

Petr Kučera