První rozvolnění: Od pondělí otevřou některé obchody

Děti se mají vrátit do škol 12. 4. a teprve 12. 4. si budou moci koupit oblečení, boty a aktovku. Takže jste to vymyslel tak, že půjdou dopoledne s rodiči nakupovat a odpoledne zaskočí na poslední hodinu, když to náhodou stihnou? Jste normální?