Otevřou papírnictví a prodejny dětského oblečení. Školy ne

Od úterý 19. ledna mohou otevřít papírnictví a prodejny s dětským oblečením. Stejný sortiment mohou začít prodávat i supermarkety. O výjimce rozšiřující seznam takzvaného základního sortimentu, který se smí prodávat i v pátem stupni systému PES, rozhodla dnes vláda. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vyšla vstříc požadavkům rodin s dětmi.

V médiích se předtím mluvilo třeba také o prodejnách spodního prádla nebo obecně o obuvi, tedy i prodeji bot pro dospělé. Vláda podle Havlíčka uvažovala o mnohem širším sortimentu, u kterého by mohla znovu umožnit prodej – nakonec se ale rozhodla být opatrná a otevřít jen to, co jí přijde nejnaléhavější.

Vláda je opatrná také u případného otevření škol. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že školy zůstanou zavřené i v příštím týdnu. Všechna další omezení platící od 27. prosince, kdy vláda rozhodla o přesunu Česka do pátého stupně systému PES, jsou zatím schválená jen do 22. ledna, kdy končí nouzový stav. Vláda ho chce prodloužit o dalších 30 dnů, bude o to tento týden žádat poslance.

Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES. — Robert Plaga (@RobertPlaga) January 18, 2021

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) po jednání vlády uvedl, že by Česko mělo ještě nejakou dobu zůstat v pátém stupni, aby co nejvíce poklesl počet hospitalizovaných lidí a nemocnice mohly obnovit alespoň z výrazné části běžnou péči. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dodal, že vláda v tomto týdnu představí upravená pravidla systému PES, který nově bude zohledňovat právě i počty lidí v nemocnicích s covidem. Nyní jich tam je přes 6300.

Vláda také dnes schválila některé nové podpůrné programy. Ministerstvo pro místní rozvoj přichystá podporu pro menší poskytovatele ubytování, kteří za období zhruba posledních tří měsíců, kdy museli mít zavřeno, získají 200 korun za den a pokoj. Malé a střední cestovní kanceláře dostanou úlevu na placení povinného pojištění, pokud se je tedy pojišťovny rozhodnou pojistit. Budou moci složit jen čtvrtinu peněz, které pojišťovnám platí na případnou spoluúčast. Za zbylou část se zaručí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ta nově také poskytne takzvanou portfoliovou záruku na úvěry od komerčních bank pro podnikatele nebo spolky z oblasti sportu.

Vláda také prodloužila platnost voucherů na lázeňské pobyty a rozhodla, že taxislužba má nově statut mobilní provozovny. Díky tomu budou moci taxikáři čerpat kompenzační bonus 500 korun za den. Kabinet také schválil novelu zákona, která kompenzační bonus konečně dá i podnikatelům, kteří jsou v oddlužení.

