Electro World posílí, kupuje síť K+B Elektro

Pobočky K+B Elektro, které dosud patří do prodejního uskupení Expert ČR, se začlení do prodejní sítě Electro World. Vyplývá to z dohody německé společnosti Kappenberger + Braun a slovenské Nay.

K+B Expert provozuje v České republice celkem 21 obchodů K+B Elektro a je jedním ze společníků nákupního sdružení Expert ČR. V roce 2020 dosáhla síť prodejen K+B Elektro maloobchodní obrat 800 milionů korun. Skupina Nay má v Česku 19 prodejen Electro World a je jedním z největších řetězců s elektronikou. Na Slovensku má pod značkou Nay 38 obchodních míst.

Dokončení transakce se očekává začátkem dubna letošního roku, musí ji mimo jiné schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cenu transakce nechtějí společnosti zveřejnit. Obě společnosti jsou členy mezinárodního společnosti Expert International a o různých formách spolupráce jednaly už několik let, uvedly v dnešní zprávě.

Společnost Kappenberger + Braun GmbH & Co. KG sídlí v Chamu a její tradice sahá do roku 1960, kdy ji založili Josef Kappenberger a Michael Braun. Vedle spotřební a zábavní elektroniky se zaměřuje také na elektroinstalace, komunikační technologie a výrobu elektronických systémů rozvaděčů. V současnosti zaměstnává více než 850 zaměstnanců v Německu a 550 v Česku..

Nákupní sdružení Expert má v Česku celkem 51 prodejen. Mezi jeho 16 společníků patří vedle K+B Expert například také Elektro Vision, Elektro Jankovský a Elektro Spektrum.

„Největší příležitosti pro náš další rozvoj vidíme u prodejen středních a menších formátů. Chceme se proto nyní soustředit na společníky, kteří jsou nezávislými podnikatelskými subjekty a na využití know-how majitelů, kteří znají svůj region a své zákazníky,“ říká Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti Expert ČR. Dodává, že sdružení je otevřeno dalším silným a nezávislým obchodníkům v regionech po celé republice.