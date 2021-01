V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

Lidé i firmy stále častěji platí kartou, přesto ještě nikdy nebylo v Česku tolik hotovosti jako teď.

Ke konci loňského roku bylo v Česku v oběhu skoro 2,66 miliardy bankovek a mincí. To je o 4,3 procenta víc než na konci roku 2019 a znamená to dosavadní rekord. Vyplývá to ze statistik České národní banky.

Rekordní je také jejich celková hodnota – loni stoupla o 10,4 procenta na přibližně 709 miliard korun. Hranici 600 miliard přitom hodnota všech tuzemských bankovek a mincí v oběhu překročila teprve v červenci 2018.

Zmíněná čísla nezahrnují pamětní mince a bankovky – těch jsou v oběhu tři miliony kusů v celkové hodnotě přes 2,7 miliardy korun. V následující tabulce můžeme vidět i tuhle skupinu.

Struktura peněz v oběhu k 31. 12. 2020 Nominální hodnota Hodnota v milionech korun Počet v milionech kusů Počet kusů na jednoho obyvatele Bankovky 5 000 Kč 170 206,9 34,0 3,2 2 000 Kč 327 723,5 163,9 15,3 1 000 Kč 151 583,3 151,6 14,2 500 Kč 21 987,1 44,0 4,1 200 Kč 12 877,3 64,4 6,0 100 Kč 6 505,0 65,0 6,1 Bankovky celkem 690 883,1 522,9 48,9 Mince 50 Kč 7 851,9 157,0 14,7 20 Kč 4 637,4 231,9 21,7 10 Kč 2 548,5 254,9 23,8 5 Kč 1 515,8 303,2 28,3 2 Kč 1 084,9 542,4 50,7 1 Kč 641,7 641,7 60,0 Mince celkem 18 280,2 2 131,1 199,2 Pamětní bankovky a mince 2 722,4 3,0 Celkem 711 885,7 2 657,0 248,0

Hodnota oběživa loni vyrostla o rekordních více jak 67 miliard korun. Dosud nejvyšší roční nárůsty oběživa byly zaznamenány v roce 2016 o více jak 46 miliard a v roce 2008 o více jak 45 miliard.

Na růstu oběživa v roce 2020 se nejvíce podílely bankovky 2000 Kč, a to částkou 45,8 miliardy korun, hodnota bankovek 5000 Kč v oběhu se zvýšila o 10,9 miliardy a hodnota bankovek 1000 Kč o 10,4 miliardy.

Počet bankovek v oběhu se v roce 2020 zvýšil o 34 milionu kusů. Z toho nejvíce bylo emitováno bankovek 2000 Kč, a to 22,9 milionů. Kladnou emisi vykázaly rovněž bankovky 5000 Kč a 1000 Kč. Počet bankovek o hodnotě 500 Kč, 200 Kč a 100 Kč v oběhu se v roce 2020 naopak lehce snížil.

Množství mincí v oběhu se v roce 2020 zvýšilo o 70,2 milionu kusů, nicméně tento nárůst je o více než čtvrtinu nižší (o 25 milionů kusů) než v roce 2019. K významnějším strukturálním změnám u mincí v oběhu nedošlo.

