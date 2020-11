Od pondělí ne. Obchody a služby se otevřou ve čtvrtek

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Obchody mohou od čtvrtka otevřít nezávisle na sortimentu i na tom, jestli jsou v obchodním centru nebo s vchodem z ulice. Na jednoho zákazníka musí připadat 15 metrů čtverečních prodejní plochy, zároveň mají dodržovat dvoumetrové odstupy mezi sebou. Stejná omezení se týkají i provozoven služeb, a to včetně čekáren. K omezení při zkoušení oblečení nakonec nedojde, prodejci ho tedy nebudou muset dávat do 24hodinové „karantény“.

Provozovny stravovacích služeb mohou mít od 3. prosince otevřeno od 6 do 22 hodin. U stolu mohou být maximálně čtyři osoby. Obsazená může být nejvýš polovina z celkové kapacity, všichni musí sedět. Stravovací zóny v nákupních centrech však mohou dál vydávat jenom jídlo s sebou přes okénko. Dětské koutky zůstanou zavřené.

Od 3. prosince skončí také zákazy nočního vycházení a zákaz nedělního prodeje. Ve třetím stupni už neplatí ani zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Zmírní také omezení pro shromažďování: místo dosavadních maximálně šesti osob se bude moct sejít až padesát lidí venku a deset lidí uvnitř. Svateb, pohřbů a bohuslužeb se může nově zúčastnit třicet lidí i uvnitř místo dosavadních dvaceti.

Kulturní i sportovní akce se dál mohou uskutečnit jenom bez diváků. Otevřou se však galerie, muzea (obojí na čtvrtinu kapacity) nebo knihovny. Pro herny a kasina přitom patří stejná omezení jako pro restaurace, tedy mírnější než pro kulturní akce.

Skončí také omezení pro ubytovací zařízení.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného dává rozhodnutí podnikatelům jistotu a zároveň i čas na přípravu.

„Čert s Mikulášem budou muset dodržovat stejná opatření jako jiné pozemské bytosti,“ říká Blatný. Vláda sice nedoporučuje konání vánočních trhů, ale ani je nezakazuje – rozhodnutí tak nechává na jednotlivých obcích.

Otevřít se mají i vnitřní sportovní prostory, podmínkou ale budou roušky (stejně jako všude jinde uvnitř a na vybraných veřejných místech).

Blatný nepředpokládá, že by se situace do konce roku natolik zlepšila, aby se Česko mohlo posunout ze třetího do druhého stupně PES.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví