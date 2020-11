Změny od pondělí: Takhle se zmírní omezení

Od pondělí 23. listopadu trochu zmírní některá koronavirová omezení. V protiepidemickém systému PES se posuneme z nejpřísnějšího pátého stupně do čtvrtého. Návrh ministra zdravotnictví Jana Blatného schválila v pátek vláda.

Zákaz nočního vycházení začne až od jedenácti večer místo dosavadních devíti. Stejně jako doteď skončí v pět ráno. Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště (doteď muselo jít jenom o cestu související s prací, venčením psů nebo neodkladnou záležitostí týkající se zdraví, ochrany majetku a podobně).

Úměrně tomu mohou mít déle otevřeno i obchody a výdejní okénka. Zavřít musí nejpozději ve 23 hodin místo dosavadních 21 hodin. Obchody dál zůstanou zavřené v neděli.

Uvolnění pravidel se týká jenom těch obchodů a provozoven služeb, které už dřív vůbec mohly mít otevřeno. Neznamená to tedy, že se od pondělí otevřou i další podniky, například specializované prodejny s obuví, oblečením, elektronikou, nebo třeba kadeřnictví a restaurace. Ty by v nejlepším případě mohly otevřít za týden, pokud se v systému PES přesuneme ze čtvrtého do třetího stupně.

Dál zůstává omezení počtu lidí uvnitř obchodů, tedy jeden nakupující na 15 metrů čtverečních. Vláda mezitím upřesnila, že rodič s kočárkem nemusí mít nákupní vozík a že děti do šesti let se do limitu nepočítají (v malých obchodech s prodejní plochou do 15 metrů čtverečních, kde v zásadě může být jediný zákazník, se limit nebude vztahovat ani na dítě do 15 let doprovázející dospělou osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených).

Od pondělí je povolený také prodej vánočních stromků, vánočních ozdob a kaprů, při venkovním prodeji i v neděli. Výjimku dostali také prodejci zbraní a střeliva – podle Blatného je to kvůli odstřelu divokých prasat jako prevence afrického moru. Přes výdejní okna už mohou fungovat také knihovny.

Svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství lze nově uskutečnit v počtu do 20 osob. Dosavadní limit byl 15 osob, registrovaná partnerství navíc šlo uzavřít jenom v mimořádných situacích.

Limit pro shromažďování osob mimo společnou domácnost se zvyšuje na šest z dosavadních dvou. To platí i pro venkovní sportování.

Nové nařízení umožňuje koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté – avšak jen bez přítomnosti diváků.

Od pondělí 23. listopadu se opět mohou konat všechny zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Typickým příkladem jsou závěrečné testy v autoškole, a to teoretické i praktické závěrečné testy. Dál ale zůstává zákaz běžných jízd nebo osobní přítomnosti na teoretické výuce. Povoleno je profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Ostatní dosavadní omezení a zákazy nekončí. Trvá především povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách a ve stanovených případech i venku. Dál platí zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech, zavřená zůstávají třeba i vnitřní sportoviště, galerie, muzea nebo zoologické zahrady.

Od středy 25. listopadu se mají vrátit do škol závěrečné ročníky středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, obnoví se také praktická výuka. Od 30. listopadu by se měly vrátit do tříd zbývající ročníky prvního stupně základních škol (první a druhý ročník se vrátil už 18. listopadu), stejně jako deváté třídy. Pro zbývající třídy druhého stupně základních škol a pro nižší stupně víceletých gymnázií má od 30. listopadu začít takzvaná turnusová výuka, tedy střídání po týdnu.

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví