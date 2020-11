V oběhu je rekordní množství peněz, hlásí ČNB

Lidé i firmy stále častěji platí kartou, přesto ještě nikdy nebylo v Česku tolik hotovosti jako teď.

Celková hodnota všech bankovek a mincí, které jsou v současné době v oběhu, překonala 19. listopadu 2020 poprvé hranici 700 miliard korun, oznámila Česká národní banka (ČNB).

„Tato částka představuje více než 2,6 miliardy kusů bankovek a mincí v oběhu. Nejpočetnější zastoupení mezi českými penězi mají dvoutisícikorunová bankovka a korunová mince,“ říká mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Upozornila také na to, že ještě nikdy nepřibylo v oběhu nových 100 miliard korun tak rychle jako nyní. Na 600 miliard jsme se dostali v červenci roku 2018, dalších 100 miliard tak přibylo za 28 měsíců. Předtím – z 500 na 600 miliard - to bylo 32 měsíců a například ještě na začátku nového milénia to mezi roky 2000 a 2006 trvalo 71 měsíců, než hodnota oběživa vzrostla z 200 na 300 miliard korun.

Za letošním výrazným nárůstem oběživa jsou podle ČNB dva hlavní důvody. „Někteří obyvatelé si na začátku jarní karantény vytvořili finanční rezervu v hotovosti pro případ neočekávaných událostí, ale uzavření většiny obchodů a provozoven služeb jim neumožnilo tuto hotovost plně využít k placení. Někteří podnikatelé, zřejmě jako v každém složitém období, také drželi více hotovosti v porovnání s běžným obdobím,“ říká Fišerová.

Po skončení první vlny pandemie na jaře tak zůstalo v oběhu o zhruba 30 miliard korun hotovosti více, než by odpovídalo standardnímu „nekrizovému“ vývoji. „S druhou vlnou pandemie a částečným uzavřením ekonomiky objem hotovosti v oběhu opět vzrostl, ale už ne tak výrazně jako na jaře,“ dodává Fišerová.

Od prvního dne, kdy začala platit česká měna (8. února 1993), došlo k nárůstu oběživa o 673,1 miliardy korun z původních 28,1 miliardy.

Zdroj: Česká národní banka

Pokud bychom všechny bankovky evidované v oběhu položili podélně jednu za druhou, vznikl by pás o délce 80 200 kilometrů, což se rovná vzdálenosti dvakrát kolem rovníku.

Součet hmotnosti všech mincí, které jsou aktuálně v oběhu, je přes 11 100 tun. Tímto materiálem by se naplnilo 555 vagónů po 20 tunách.

Podíl hotovosti na hrubém domácím produktu (HDP) se v Česku pohybuje nad deseti procenty. Ve Švédsku a Norsku, kde se výrazně rozšířila bezhotovostní ekonomika, už to jsou méně než dvě procenta.

Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se nedávno vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Vstup do galerie (klikněte)