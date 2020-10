Nová omezení: Večer doma, v neděli bez nákupu

Od středy začnou platit další opatření proti šíření koronaviru. Vláda rozšiřuje zákaz volného pohybu a omezuje maloobchodní prodej.

Zpřísnění omezujících opatření oznámili po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (oba za ANO).

Pohyb venku od deváté hodiny večerní do páté hodiny ranní bude od středy umožněn jen těm, kdo jdou do práce či za svým podnikáním nebo těm, kdo poskytují sociální či zdravotní služby. Výjimka platí také pro zásobování a rozvážkové služby. A další výjimka se vztahuje i na venčení domácích zvířat v okruhu do 500 metrů od bydliště.

Nový režim čeká také všechny maloobchodní prodejny. V neděli budou mít všechny zavřeno. Od pondělí do soboty pak musí mít zavřeno přinejmenším od osmi večer do pěti ráno. Samozřejmě pokud vůbec mohou prodávat a nevztahuje se na ně už dřívější zákaz provozu.

Výjimky ze zákazu večerního a nočního prodeje se vztahují na čerpací stanice, lékárny a prodejny na letištích či nádražích. Dále na prodejny ve zdravotnických zařízeních a také na restaurace, které budou moci dál fungovat jako výdejny.

Nová omezení se týkají také farmářských tržišť. Na nich půjde dočasně prodávat pouze ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso a výrobky z něj, vejce, pekařské výrobky nebo med a výrobky z něj. Ve všech případech lze prodávat jen české výrobky. Zároveň se zakazuje konzumace v místě prodeje a na ploše tržiště se nesmí v jeden čas vyskytovat více jak 20 lidí na prostoru o velikosti 400 metrů čtverečních.

Vláda také nově nařídí práci z domova všude tam, kde to je možné. Týká se to veřejné i soukromé sféry.

„Nedochází k poklesu počtu nakažených, musíme proto přijmout všechna opatření, která jsou schopná tento pokles zabezpečit a neohrozit ekonomiku. Blížíme se také do fáze, kdy pro covidové pacienty budeme potřebovat plnou lůžkovou kapacitu v nemocnicích,“ říká Prymula.

Zdroj: ministr zdravotnictví Roman Prymula

