Kde berou stravenky. Za nákup je teď utratíte snadněji

Stravenky vydané před začátkem října je potřeba využít do konce letošního roku. Kvůli zavřeným restauracím a dalším koronavirovým omezením s nimi nejspíš častěji zamíříte do obchodů. Kde s nimi zaplatíte nákup potravin a jaké jsou limity?

8. 11. 2020

V řetězcích Lidl a Kaufland můžete od pondělí 9. listopadu nově platit i papírovými poukázkami Chèque Déjeuner nebo kartou eStravenka od společnosti Up Česká republika. Nově také akceptují kombinovanou benefitní kartu Benefit Plus od společnosti Benefit Management.

Lidl až donedávna uznával jenom svůj systém nazvaný Naše stravenka. Jiné stravenky začal přijímat od 5. října – zatím od společnosti Sodexo (Gastro Pass), teď tedy přidává další. Víc možností nabízel už dřív Kaufland, patřící do stejné skupiny jako Lidl – vedle Naší stravenky bral i Ticket Restaurant od společnosti Edenred.

Od listopadu přijímá stravenky i poslední z velkých řetězců – Globus. Na pokladnách jeho hypermarketů můžete použít papírové i elektronické stravenky Gastro Pass, Ticket Restaurant a Cheque Déjeuner. Strop na jeden nákup s papírovými stravenkami je 1000 korun, tedy výš než u konkurence. Už dřív jste s nimi mohli platit v restauracích a kavárnách Globus.

Řetězce podle svých mluvčích vycházejí vstříc zákazníkům, kteří potřebují utratit papírové stravenky či kredity na stravenkových kartách, jejichž platnost končí 31. prosince 2020. Kvůli zavřeným restauracím, práci z domova a dalším koronavirovým omezením totiž letos mají lidé méně možností, jak stravenky včas využít v gastronomických podnicích.

Na konci roku končí platnost stravenek vydaných před letošním prvním říjnem, obdobně to platí pro nabité kredity. Mladší stravenky a kredity mají platnost o rok delší, stačí je tedy využít do konce prosince 2021.

Platnost papírových stravenek neplánují jejich vydavatelé prodloužit. Pravidla v době pandemie zmírňují jenom u kreditů na jejich elektronických variantách. Upravují takzvaný denní kumulativní limit, tedy maximální částku, kterou smíte prostřednictvím karty během jednoho dne zaplatit – ať už najednou, nebo rozdělenou na víc nákupů. Nejde však o prodloužení platnosti. Víc si o tom napíšeme pod přehledem řetězců.

Albert

Řetězec Albert přijímá stravenky od firem Sodexo, Edenred a Up ČR. Maximální počet stravenek při jednom placení je pět kusů. Na pokladně vrátí nejvýš 10 korun v hotovosti. Od všech zmíněných firem přijímá Albert také elektronické karty – a navíc ještě Gusto karty a Benefit Plus karty, které papírové varianty nemají.

Billa

Řetězec Billa přijímá papírové stravenky i elektronické karty od společností Sodexo, Edenred a Up ČR. Na jeden nákup je možné uplatnit pouze pět kusů stravenek, pokladní na ně vrací maximálně 10 korun.

CBA

Nemá jednotná pravidla, o přijímání stravenek rozhodují jednotliví provozovatelé obchodů individuálně.

COOP

Nemá jednotná pravidla, o přijímání stravenek rozhodují jednotliví provozovatelé obchodů individuálně.

Enapo

Nemá jednotná pravidla, o přijímání stravenek rozhodují jednotliví provozovatelé obchodů individuálně.

Eso market

Nemá jednotná pravidla, o přijímání stravenek rozhodují jednotliví provozovatelé obchodů individuálně.

Flop a Flop Top

Společnost Flosman provozuje v tuzemsku zhruba 150 prodejen Flop, z nichž zhruba polovina prošla požadovanou modernizací, aby mohla nést označení Flop Top. A právě v nich můžete platit Gusto kartou a stravenkami Gastro Pass, Ticket Restaurant a Cheque Déjeuner, přičemž počet poukázek na jeden nákup není omezen. Hotovost však prodejny na stravenky nevrací. Ve většině provozoven označených pouze názvem Flop sice také můžete zmíněnými stravenkami platit, ale najdou se mezi nimi výjimky, které je nepřijímají.

Globus

Hypermarkety Globus přijímají papírové i elektronické stravenky vydávané společnostmi Sodexo Pass, Edenred a Up ČR. U pokladen s nimi můžete zaplatit potraviny a nealkoholické nápoje až do výše 1000 korun na jeden nákup. Z hodnoty stravenek vám vrátí maximálně 20 korun v hotovosti.

Hruška

Řetězec Hruška je z části provozován v podobě vlastních poboček a z části jako síť franšíz. Pobočková síť přijímá papírové i elektronické stravenky společností Sodexo, Edenred a Up ČR a také Gusto Kartu. Nemá žádný limit na maximální počet papírových stravenek v rámci jednoho nákupu. Hotovost na ně však nevrací. Provozovatelé franšíz si o přijímání stravenek rozhodují individuálně.

Kaufland

Řetězec Kaufland akceptuje poukázky Naše stravenka, Ticket Restaurant a Chèque Déjeuner, a to jak v papírové, tak elektronické podobě. Ve všech prodejnách je možné použít maximálně deset papírových stravenek. Hotovost na stravenky nevrací, případné přeplatky můžete darovat neziskové organizaci Chance for Children.

Lidl

Řetězec Lidl akceptuje poukázky Naše stravenka, Gastro Pass a Chèque Déjeuner. V rámci jednoho nákupu lze udat až deset papírových stravenek. Hotovost však nevrací.

Penny Market

Při nákupu v Penny Marketu můžete platit stravenkami od společností Edenred (Ticket Restaurant) a Chèque Déjeuner (Up ČR). Maximální počet papírových stravenek při jednom nákupu je pět, hotovost se nevrací.

Tesco

Všechny prodejny Tesco s potravinami přijímají stravenky Gastro Pass, Ticket Restaurant a Cheque Déjeuner, a to i na samoobslužných pokladnách. V rámci jednoho nákupu můžete použít nejvýš pět stravenek, současně nesmí útrata přesáhnout 500 korun. Hotovost se nevrací. Dále lze platit Gusto Kartou a kartou Benefit Plus.

Žabka

V prodejnách Žabka lze uplatnit stravenky Gastro Pass, Ticket Restaurant a Cheque Déjeuner, a to v maximálním počtu pět na jeden nákup. Na stravenky řetězec nevrací.

Stravenky a jejich elektronické varianty Společnost Papírová Elektronická Sodexo Pass ČR Gastro Pass Gastro Pass Card Edenred CZ Ticket Restaurant karta Ticket Restaurant Up ČR Chèque Déjeuner eStravenka Lidl stravenky Naše stravenka karta Naše stravenka Existují také stravenkové a benefitní karty bez papírových variant: Společnost Benefit Management od 9. listopadu dočasně ruší limit u své karty Benefit Plus, který je jinak 500 korun na den. Její platnost je dva roky od posledního dobití.

Společnost Satispoll nabízí kartu Benefitka, platit s ní lze v restauracích či prodejnách s terminálem. Nemá denní limit ani omezení platnosti kreditů.

Společnost CES ePlatby má Gusto Kartu. Její denní limit si nastavují přímo držitelé karty, platnost je neomezená.

Limity u stravenek

Už od března dočasně zmizel strop u eStravenky od společnosti Up Česká republika. Běžný limit je 800 korun za den, teď lze kartu využít bez omezení. Zrušení stropu zatím platí do konce roku. „Chceme tak umožnit lidem pracujícím doma, aby si mohli například objednat obědy i na několik dní dopředu. Podobně vycházíme vstříc požadavkům zaměstnanců, kteří v současné době potřebují naplno využít svých elektronických stravenek k mimořádným nákupům ve větším množství,“ říká generální ředitel společnosti Stéphane Nicoletti.

Společnost Edenred, která distribuuje stravenky Ticket Restaurant, podle své mluvčí Daniely Pedret dočasně zruší kumulativní limit na jejich elektronické variantě od prvního prosince. Už dřív ho zvýšila z původních 500 na 2000 korun denně.

Limit na své elektronické stravence Gastro Pass Card dočasně zvýšila také společnost Sodexo, a to z 800 na 2000 korun denně. Úplně zrušit ho neplánuje. „Dle našich dat lidé zatím nemají s utrácením problém a čerpají své papírové i elektronické stravenky podobně jako v minulých letech. Pokud by se ale situace změnila, budeme na to adekvátně reagovat,“ říká mluvčí společnosti Tereza Knířová.

Elektronická verze Naší stravenky, za ní stojí řetězce Lidl a Kaufland, má denní kumulativní limit 1600 korun.

Zatímco denní limit u elektronických karet určují stravenkové společnosti, o maximálním počtu přijímaných papírových stravenek rozhodují samotné obchodní řetězce. Nemusí brát všechny značky. A liší se nejenom maximální počet stravenek na jeden nákup, ale také nejvyšší částka, kterou na ně pokladní vrací v hotovosti. Pokud tedy vůbec vrací.

Stravenky lze využít jenom pro nákup potravin a nealkoholických nápojů. Součástí nákupu sice mohou být i jiné položky, ty je ale potřeba zaplatit jinak než stravenkami.

Chystá se změna

Poslanci v nejbližších dnech rozhodnou o návrhu ministerstva financí na zavedení takzvaného stravenkového paušálu. Nejde o žádné „rušení stravenek“ a s nimi souvisejících daňových výhod. Naopak: Na zvýhodnění nově dosáhnou i zaměstnanci, kteří ho doteď nemají. Podrobnosti jsme popsali v samostatném článku.

