Nový průzkum: Kvůli viru přišly o příjmy dvě pětiny Čechů

Čtyři procenta českých domácností přišla kvůli dopadům koronaviru o všechny příjmy. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace ze začátku srpna, který uskutečnila na reprezentativním vzorku 1100 uživatelů internetu ve věku od 18 do 65 let.

O větší či menší část příjmů pak přišla každá třetí domácnost. Naopak tři pětiny dotázaných (60 procent) zatím dopady koronaviru na příjmech nepocítily.

Podíl nezaměstnaných stoupl podle statistik Úřadu práce ČR z lednových 3,1 % na červencových 3,8 %. Propouštění ve firmách není podle ekonomů tak výrazné i díky státní podpoře pracovních míst. „Otázkou však je, co s nezaměstnaností udělá podzim a ukončení státních subvencí,“ říká Helena Brychová, poradce České bankovní asociace pro finanční vzdělávání a spotřebitelské otázky.

Nadpoloviční většina domácností reagovala na krizi opatřeními, která měla pomoci jejich rozpočtu. Jedním z nejčastějších bylo omezení běžné spotřeby (38 %) a odklad větších nákupů (32 %).

Skoro polovině lidí (včetně těch, kteří o příjmy nepřišli) s přehledem stačila finanční rezerva z dřívějška. Dalším 29 % stačila těsně. Naopak desetina Čechů si musela půjčit, nejčastěji přitom žádali rodinu a příbuzné. V menší míře lidé využili také státní příspěvky pro podnikatele nebo možnost odložit si splátky úvěru.

Dvě třetiny Čechů v průzkumu uvedly, že pandemie ovlivnila jejich finanční uvažování a do budoucna se chystají více plánovat či spořit. Nedostačující nebo žádnou finanční rezervu při propuknutí pandemie mělo 24 procent lidí.

Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal připomíná, že lidé začínají řešit problémy se splácením příliš pozdě. V 60 % případů je to až po čtyřletém období, kdy pociťují předlužení – nejčastěji v okamžiku, kdy je na ně uvaleno více exekucí. „Přitom včasná řešení mohou situaci dlužníka stabilizovat a odvrátit nejhorší,“ zdůrazňuje.

