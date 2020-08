Dovolená v tuzemsku zvedla zájem o bazény, říká obchodní ředitel Mountfieldu

Statistika mluví jasně: vodu máme rádi. Co do počtu bazénů patříme k evropským premiantům. Jak se mění představy o letním domácím koupání, se ptáme Michala Dluhoše, obchodního ředitele Mountfieldu, největšího prodejce bazénů v Česku. A nemohli jsme nepoložit taky otázku, co prodejce zahradní techniky a vybavení vedlo k tomu, že se pustil do prodeje krmiv pro mazlíčky.

Dokážete vysvětlit, čím to je, že se o Česku mluvívá jako o bazénové velmoci?

Bude to tím, že je to pravda. Jsme v první trojce v Evropě, společně s Francouzi a Španěly. V Česku najdete bazén na každé třetí zahradě. Za posledních 20 let zaznamenal trh s bazény obrovský skok. A pokud se na statistiku prodejů podíváme s ohledem na počet rodin a rozlohu naší republiky, drží Češi, Moravané a Slezané světový primát v pořizování bazénů.

Jedním z důvodů je, že Češi často mají jako druhou nemovitost chatu nebo chalupu, a i k nim si bazén pořizují. Dnes už na chalupě nechceme jen zahradničit, ale relaxovat. Lidé si navíc uvědomují, že pořízení bazénu může být dobrá investice, zhodnocení jejich nemovitosti. Podstatnou roli hraje i to, jak se změnila nabídka bazénů – je různorodá a dostupnější.

Jak se v posledních letech mění poptávka?

Poptávka je konzistentní a dlouhodobě roste. Zákazníci dnes nehledají jenom „nádrž ke koupání“, ale zajímá je, jak bazén bude na zahradě vypadat. Nad výběrem bazénu víc přemýšlejí a ve své kategorii sahají po tom lepším.

Michal Dluhoš Foto Mountfield Vystudovaný ekonom pracuje bezmála deset let ve společnosti Mountfield, kde zastává post obchodního ředitele. Je ženatý, má dvě děti, rád hraje tenis, v zimě lyžuje a v létě se věnuje windsurfingu.

O jaké typy bazénů je zájem a které jsou na ústupu?

Dnešní nabídka je rozmanitá a vybere si z ní víceméně každý. Od levných nafukovacích bazénů až po luxusní kopané. Kdo hledá rychlé krátkodobé řešení a nejlevnější koupání, kupuje nafukovací bazény v různých rozměrech. Podle statistik je u nás tenhle druh zatím nejrozšířenější. Pro ty, kdo hledají trvalejší řešení, pak trh nabízí dvě varianty. Tou první jsou finančně nenáročné nadzemní bazény, které můžou být dokonce zapuštěné do země, což působí elegantně. Druhou variantou jsou luxusní zapuštěné bazény.

Zákazníci, jak už jsem zmínil, sahají ve své kategorii po té lepší nabídce. U nadzemních bazénů tedy vyhrávají bazény s povrchovou úpravou, která imituje ratan nebo kámen. V sortimentu prémiových bazénů vyhledávají lepší výbavu, rovné tvary (nikoliv tvar ledvinek jako v minulosti). V oblibě jsou pravé úhly – zkrátka styl, v jakém se stavějí i současné moderní domy.

Jednu dobu chtěl mít skoro každý na terase vířivku, je tahle móda pryč, nebo trvá?

Zájem neupadl, naopak letos ještě narostl. Velký zájem je o nafukovací vířivky, které jsou velmi trendy a jsou i cenově dostupné. Je to taková náhrada za levný bazén, protože splňuje hned několik funkcí – přes den osvěžení pro děti a večer pak relax pro rodiče. Jedním z důvodů nárůstu obliby je i jejich rychlá instalace.

Co nás ještě v „bazénovém segmentu“ čeká za trendy?

O designu už jsem mluvil. A pak jsou tu trendy v technologii a údržbě bazénů. Vycházejí z toho, že si lidé chtějí bazén především užívat, ne mu sloužit. Na vzestupu je tedy automatizace při údržbě bazénů, ale také využívání mobilních aplikací, s jejichž pomocí můžete bazén ovládat na dálku, například regulovat teplotu vody. V pátek odjíždíte na chalupu a už ve čtvrtek si můžete na mobilu navolit teplotu vody na čas příjezdu. Roste zájem i o luxusní doplňky, které postupně zlevňují a začínají být dostupnější. O celý řád například klesla cena automatického vysavače, zlevňují i doplňky, jako je třeba protiproud.

Loni a předloni asi prodejům pomohly vlny veder. Jak se jich letos dotkla koronavirová pandemie? Byl to výpadek, který se bude těžko dohánět, nebo naopak nakupujeme kvůli dovoleným doma?

Na začátku pandemie jsme zaznamenali pokles poptávky po bazénech. Brzy ho ale naopak vystřídal velký zájem. Podle našich statistik letos prodej bazénů narostl proti srovnatelnému období loňského roku o dvacet pět procent, ve všech kategoriích. Z těch čísel je zřejmé, že se lidé už v předstihu připravovali, že dovolenou budou trávit v tuzemsku na chatách a chalupách.

K domu kromě bazénu patří taky pes a kočka a Češi jsou rekordmani i co do počtu mazlíčků. V Mountfiedlu prodáváte vlastní značku krmiv. Jak se mění nákupní návyky Čechů v téhle oblasti?

Návyky se rozhodně mění, a to poměrně výrazně. Zákazníci jsou náročnější, vybírají kvalitnější krmivo, a když ho jednou vyzkoušejí, už u něj zůstávají. Také se projevuje jejich větší znalost, jednoduše mají větší přehled. Zajímají se o nové trendy, hledají specifické výrobky, například kvůli alergiím a podobně.

Někdy se, snad v nadsázce, říká, že Češi radši utratí peníze za krmivo pro psy a kočky než za vlastní zdravější jídelníček. Jak to vidíte vy?

Těžko soudit. Prodáváme jenom krmení pro mazlíčky, nikoliv potraviny, takže se nám to špatně porovnává. Jsme ale národ pejskařů a chovatelů koček – podle odhadů máme v Česku dva miliony psů a milion koček – a pro určitou skupinu zákazníků pes není hlídač u boudy, ale člen rodiny, způsob trávení volného času a někdy i koníček. Tihle lidé opravdu chtějí pro svého „rodinného příslušníka“ to nejlepší a vyhledávají kvalitní krmiva, za která si jsou ochotni připlatit. Ale jestli je to na úkor jejich jídelníčku, to opravdu nevím.

Máte nějaká mezinárodní srovnání zákaznických návyků v tomto segmentu?

V obecně rovině jsou víceméně stejné, liší se nuance – například v ekonomicky silnějších zemích se kvalitnější řady krmiva prodávají i v potravinových řetězcích. Vliv na chování zákazníků má i rozdílná kultura jednotlivých zemí.

Proč se vlastně Mountfield vůbec do krmiv pustil? Se zahradní technikou to úplně nesouvisí…

Samozřejmě, hlavním prodejním segmentem pro nás stále zůstává zahradní technika, nábytek, bazény… Ale když se nad tím zamyslíte, zvířata jsou také součástí našich domovů a zahrad, takže proč nepřidat další službu zákazníkům a nenabídnout široký sortiment krmiv za skvělé ceny? Když jsme před šesti lety pet food do sortimentu přidávali, dávalo to jako nová obchodní příležitost smysl. A dává dodnes: v tuhle chvíli nabízíme víc než 130 druhů krmiv a troufnu si tvrdit, že naše pozice na trhu roste.

Co se jste se za těch šest let naučili?

Neusínáme na vavřínech. Máme dobrý základ a na něm budeme dál stavět. Nebo to řeknu trochu lidověji – budeme ho tunit. Letos přidáme superprémiové krmivo Starvitu – granule bez kuřecího masa. Postupně jsme zavedli tři řady a tento rok rozvíjíme čtvrtou novou řadu Starvita Exclusive. Také jsme se soustředili na rozšíření sortimentu v oblasti pamlsků a i doplňků pro mazlíčky. Dál půjdeme cestou našich privátních značek, což se nám v minulosti osvědčilo, protože zákazníci platí za kvalitu, ne za značku. Chceme držet nízké ceny v kvalitě být ještě důraznější.