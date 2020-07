Naučily Čechy milovat ženšen. Na řadě je korejská kosmetika

Kde vznikl nápad opustit mediální a PR scénu a pustit se do vlastního podnikání, které bude stát právě na korejském ženšenu?

LD: S přibývajícím věkem jsem nechtěla být jen excelovské číslo v korporátní tabulce. Nám ke splnění snu pomohl Lucčin muž, který ve spojení nás dvou viděl ohromný potenciál. Pomohl nám finančně s rozjezdem, nechal nás volně plavat a my jsme se neutopily. S Luckou jsme každá naprosto jiná, ale dohromady jsme silný tým. Já jsem „krása“, ona je „věda“. Já rozhoduji o designu, ona o obsahu a společně jdeme jedním směrem.

Každý, kdo byl někdy alespoň na den v Koreji, jedl kimči a pil ženšenový čaj. Jak jste ho objevily vy?

LH: Je to tak trochu neuvěřitelný příběh a náhoda. Můj muž spolupracuje s Korejci dlouhá léta. Ti v rámci služebních cest vozí dárky, které si velmi považují a na které jsou hrdí. A nám se tak doma začaly „hromadit“ různé produkty ze ženšenu. Protože jsem farmaceut, začala jsem se zajímat o účinky a z vědeckých prací jsem byla doslova ohromena.

Sen žen & ženšen Zdroj: Pure District Zdroj: Pure District MgA. Líba Drdáková a PharmDr. Lucia Havlíková jsou spolumajitelky premium concept storu PURE DISTRICT, který je majitelem ochranné známky KOMBE. Čistě přírodní produkt ze šestiletého červeného ženšenu a jujuby je mezi doplňky stravy na českém trhu unikátní kombinací. PURE DISTRICT je také exkluzivní dovozce stoprocentně přírodní fermentované korejské kosmetiky WHAMISA.

Proč Korejci ženšen milují a k čemu ho používají?

LH: Ženšen je základním kamenem korejského národního bohatství a kultury. Existuje sice mnoho druhů ženšenu, ale ty nemají zdaleka takové účinky, jak ten, který roste v Koreji. Mimochodem, jinde na světě se tato odrůda pěstuje velmi obtížně. Korejci to vědí, a proto si jej tak považují. Nehledě na blahodárné účinky, které jsou prověřené staletími. Proto podobně jako kimči užívají ženšen prakticky denně. Od malých dětí až po staříky.

V Koreji jsou populární i jiné ženšenové produkty. Tablety, bonbony, studené nápoje, náplasti, žvýkačky… Proč jste si vybrali čaj?

LH: Protože čaj je denní rituál. Je to čas, kdy se člověk na chvíli zastaví a užije si ho sám se sebou. Zároveň skvěle chutná, a když máte tu správnou koncentraci, můžete ho pít dlouhodobě bez přestávky, což je naopak žádoucí. Tablety obecně evokují problém. Zpravidla po nich sáhneme ve chvíli, až když se projeví. Proto nám čaj přišel jako nejlepší varianta. Dlouhodobé pití ženšenu tělo nádherně „vyváží“, odbourává stres a říkáme o něm, že v dnešní hektické době bodyguard imunity. Na vše existují klinická data.

Byly jste v Jižní Koreji osobně? Jak a kde se „váš“ ženšen pěstuje?

LD: Bohužel jsme to ještě nestihly. Letošní cestu jsme kvůli covidu musely zrušit. Značku Kombe jsme uvedly na trh před čtyřmi lety, v době, kdy naše děti byly opravdu malé. Ale po těch letech si už troufáme říct, že korejské kultuře rozumíme. Jsme s nimi v kontaktu na denní bázi. Lucka se navíc učí korejsky.

Jak a podle čeho vybíráte své dodavatele?

LH: Nechaly jsme si poradit od korejských přátel, kteří nám „předvybrali“ ty nejlepší pěstitele. Trvalo rok, než jsme byly spokojené a vybraly nejúčinnější ženšen z oblasti Punggi. Stejně jako nejlepší červené francouzské víno dostanete v Bordeaux, nejlepší ženšen na světě se pěstuje právě zde.

Jak se vám s Korejci jedná? V čem jsou největší rozdíly mezi Korejci a Čechy?

LH: Podle osobních zkušeností vidím Korejce jako nesmírně pracovitý národ s obrovským entusiasmem, cílevědomostí a hrdostí na svoji vlast. Nic je nezaskočí, a i když se na poprvé podruhé ale i potřetí v jednání „nedohodneme“, nevzdávají se a s úsměvem se snaží najít řešení. Na e-maily reagují prakticky okamžitě. Jsou velice otevření, přímí a slušní. Je to férová a slušná obchodní spolupráce. Co je ale důležité říct: trvá několik let, než takový vztah vybudujete.

Zdroj: Pure District

Kolik kilo ženšenových produktů ročně do Česka dovezete?

LD: Kombe objednáváme po kontejnerech, které k nám pak připlouvají po moři. Kvůli kapacitě si ho musíme rezervovat dlouho dopředu. Už teď máme objednáno na vánoční trh.

Proč je vlastně korejský ženšenový čaj tak drahý?

LH: My na to odpovídáme jednoduše: „Ženšen neteče z kohoutku.“ Musí růst šest let, aby se účinné látky dostaly do kořenů, až pak se sklízí. Produkční kapacita toho nejlepšího ženšenu na světě je omezená. Navíc celosvětová poptávka každým rokem enormně roste. Proces zpracování je velmi specifický, protože je nutné dodržet přesně tloušťky a poměry hlavního a vedlejšího kořenu. Jen tak se zachová vyvážený poměr účinných látek a tím i zaručená požadovaná účinnost. Proto ty opravdu funkční produkty se ženšenem nemohou být levné.

Jak těžké bylo vytvořit poptávku v Česku? Svezli jste se na vlně zájmu o asijské jídlo a čím dál častěji také kosmetiku?

LD: Když se zpětně dívám do minulosti, byl to vlastně docela drahý risk. Zájem jsme musely nejdříve vyvolat. U kosmetiky to bylo jednodušší. Tady nám trend korejské kosmetiky pomohl.

Kromě čajů Kombe máte v nabídce také korejskou kosmetiku Whamisa. Proč padla volba právě na ni?

LH: V současnosti je Korea světovou jedničkou v inovativní kosmetice. Doslova chrlí stovky značek od těch příšerně chemických až po stoprocentně přírodní v té nejvyšší bio kvalitě. My preferujeme pouze čisté věci. A ty Korejci umějí fantasticky. Díky patentovaným technologiím jsou jejich produkty okamžitě účinné a nikdo v Evropě je nedokáže napodobit. Samy jsme se o to pokoušely, ale nelze to. Whamisa je zatím jediná značka, která splňuje naše požadavky. Patří k absolutní špičce korejské kosmetiky. Také jsme s výrobci jednaly rok, než jsme získaly zastoupení.

Na webu jsem se dočetl, že je to jediná kosmetika s patentovanou fermentací a bez přidané vody na českém trhu. Co to znamená?

LH: Díky patentované fermentaci dochází ke zmenšení obrovských rostlinných molekul, které v běžné přírodní kosmetice nemají šanci prostoupit do hlubších vrstev pokožky. Proto běžná přírodní kosmetika „pohladí, ale nevyhladí“. Jedině fermentace umožní prostup účinných látek do hloubky.

Dalším nešvarem v kosmetice je voda. Když si totiž vodu aplikujete, vysuší vás. Nejlepším důkazem je naložení se do vany. Když vylezete, vaše pleť v žádném případě není hydratovaná, je vysušená. Málokdo ví, že běžná kosmetika obsahuje až 85 procent vody. Výrobci Whamisy to vymysleli jednoduše, vodu nahradili rostlinnými výtažky. Jedná se vlastně o infuze plné účinných látek, které díky fermentaci prostupují do hloubky. Proto všechny přípravky okamžitě fungují, to znamená bělí skvrny, vyhlazují vrásky, zklidňují akné, hydratují…

A co bude dál? Jaké máte plány? Kam se chcete rozšiřovat? Co vás láká?

LD: Vyvíjíme několik vlastních produktů. Chceme do konce roku uvést na trh další varianty Kombe. Taky si necháváme podle vlastních návrhů vyrábět kolekci PURE DISTRICT. Uvažujeme i o dalších kamenných prodejnách, ale s ohledem na situaci s covidem se primárně chceme zaměřit na slovenský trh. Většinu toho, co vyděláme, vracíme do vývoje nových produktů a do firmy. Plánovat umíme jen pár měsíců dopředu. Jsme realistky a věříme tomu, že všechno je tak, jak má být. Ale samozřejmě tomu jdeme naproti.