Výdejní automaty jsou dvacet let za světem. Je čas to změnit

Na kafe, na kolu a dost často taky na prd. Tak by se daly shrnout dějiny výdejních automatů v Česku za posledních dvacet let. Nové technologie ale mění i tenhle obor, říká Martin Horák ze společnosti Pick-up & 24. V chytrých automatech najdete všechno od vajíček přes domácí mošty až po parfémy. A teď i roušky a dezinfekce.

Všichni známe běžné automaty na kolu nebo kafe. V čem jsou vaše stroje chytřejší?

Jofemar, který je naším výhradním dodavatelem, drží čtyřicet patentů. Rozdíl mezi naprostou většinou strojů na trhu a našimi technologiemi je třeba v dopravníkových pásech, které zboží vydávají. Jsou mnohem spolehlivější než klasický spirálový systém. Naše stroje mají patentovaný i výtah, který zboží z pásu odebírá. Křehké zboží, například balení vajec, se k zákazníkovi dostane neporušené. Výtah má navíc čidlo, které pozná nevydané zboží. Nikdy se vám nestane, že byste odešli bez produktu i bez peněz.

Kolik automatů váš dodavatel za rok vyrobí?

Zhruba 25 tisíc strojů. V provozu jich má statisíce.

Martin Horák Foto archiv MH S podnikáním začal v roce 2002, kdy přišel s nápadem hotelových pasů. V roce 2005 založil reklamní agenturu My Companion, která projekt pasů realizovala pro více než 40 hotelů v Česku, v roce 2009 spustil projekt Prague Events Calendar. Po prodeji svého byznysu se podílel na vedení hotelu v Peru. V roce 2018 se vrátil do Česka. Dnes je obchodním ředitelem společnosti Pick-up & 24, která je provozovatelem a prodejcem sítě prodejních a výdejních automatů.

Co se v nich obvykle prodává?

Všechno, co jde prodávat bez zásahu lidské ruky. Nejčastěji jde pořád o potraviny a nápoje, velký boom zažívá i zdravotnický materiál, kosmetika, suvenýry a oblečení. V Německu najdete v automatech hřbitovní svíčky, v Americe si můžete samoobslužně koupit třeba auto nebo parfémy od Tiffanyho, v Anglii se automaty hojně využívají jako výdejny jídla pro lidi bez domova.

Kde se vlastně nápad začít prodávat v automatech vzal?

Za jejich rozmachem stálo dramatické zvyšování mezd, nájmů a všech nákladů, které souvisí s klasickým prodejem v kamenných krámech. Tohle je ale padesát let stará historie. Dynamickou proměnou prošel obor až v posledních deseti letech s příchodem inteligentních automatů.

Jak jste se k automatům dostal vy?

Hodně cestuji, poslední roky jsem strávil v zahraničí, žil jsem v Peru. Chytré automaty jsou tam součástí každodenního života. V Česku jsme v téhle oblasti dvacet let pozadu, a tak jsme se to s obchodními partnery rozhodli změnit. Půl roku jsme hledali vhodného dodavatele techniky, zároveň jsme si nechali od KPMG zoponovat náš byznysplán, a když nám potenciál potvrdili i oni, vrhli jsme se do práce naplno. Začali jsme shánět klienty a budovat vlastní obchodní síť.

Kolik automatů v Česku provozujete?

Dnes jen něco okolo stovky, ale nejsme tu samozřejmě sami. I když je na českém trhu několik silných provozovatelů, stále připadá jeden chytrý automat na 800 lidí. V zahraničí to je násobně víc. Za rok bychom rádi byli na třech tisících strojů.

Foto: Pick-up & 24

Roste poptávka po samoobslužných automatech v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru? Jste schopni takto na dálku distribuovat léky, roušky nebo jiný lékařský materiál?

Právě tento sortiment u nás zatím vede. Už na začátku února jsme oslovili dodavatele zdravotnického materiálu, společnost Batist Medical, se kterou jsme se pustili do pilotního projektu. Zatím jsme se dohodli na 110 strojích, v nichž lidé najdou respirátory, roušky, dezinfekční gely a rukavice. První jsme instalovali v Brně, následovala Ostrava a nyní čekáme na vyjádření dalších měst. Cílem je zpřístupnit zdravotnický materiál veřejnosti a pomoci tak v boji s Covid-19. Tímto směrem teď jde veškerá naše produkce.

Pokud si od vás budu chtít pořídit automat, kolik zaplatím?

Poptávky sbíráme přes webové stránky. Najdete na nich přehled strojů a kontakty. Na společném setkání vybereme nejvhodnější stroje pro vaše podnikání a vymyslíme financování. Stroje si můžete buďto pronajmout, nebo koupit. Cena se liší podle vybavení a druhu technologií, ale řekněme, že se pořizovací cena automatu pohybuje mezi dvěma sty a třemi sty tisíci korunami. V nabídce ovšem máme i sestavy automatů za milion.

Nejpokrokovější zemí na světě, co se výdejních automatů týče, je prý Japonsko. Inspirujete se?

Japonci opravdu patří mezi největší průkopníky. Jejich životní styl a pracovní tempo jsou zběsilé, nemají čas ztrácet čas a k tomu všemu milují technologie. Navíc jsou lehce asociální a spousta z nich se snaží minimalizovat kontakt s dalšími lidmi. Pro automaty opravdu země zaslíbená. Nás ale inspirovala především rozmanitost sortimentu, nebojíme se ničeho. Je jen na našich zákaznících a jejich fantazii, čím stroj naplní. Představte si třeba vinaře, který dělá opravu dobré regionální víno. Člověk by řekl, že to stačí. Nestačí, protože když ho chce prodat, musí se umět prosekat džunglí byznysu. Přesně pro takové lidi máme řešení.

Dalším zajímavým japonským nápadem jsou automatové minimarkety. Místa, kde jedna jednotka ovládá několik strojů najednou a zákazníci si tak mohou vybírat z mnohem širší nabídky. V poslední době jsme byli svědky zavírání sítí potravin v menších obcích, hlavně kvůli vysokým nákladům. Automatické prodejní minimarkety by mohly být řešením.

Jak funguje zabezpečení? Nestačí mi dlažební kostka, abych se do automatu dostal?

Dlažební kostka je na naše stroje málo. Viděl jsem stroj, do kterého se lupič snažil dostat tak, že do něj několikrát nacouval náklaďákem. Kromě prasklého předního skla a pokřivených předních dveří se nic nestalo. U našich strojů se s útokem vandalů nebo zlodějů počítá. Jsou vybaveny ocelovým pláštěm, odolným čelním sklem a několika zámky. Robustní stavba se samozřejmě podepsala i na celkové váze stroje. Pokud by někdo chtěl náš stroj přemístit, v žádném případě mu to nedoporučuji. Skončit uvězněný pod půltunovou skříní by bylo pro zloděje přinejmenším ponižující.