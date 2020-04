Pět e-shopů, na které si dejte pozor. Lákají i na roušky

Spotřebitelská organizace dTest sestavila přehled pěti nejproblémovějších e-shopů začátku letošního roku. Vychází z tisíců podnětů od lidí, které obdržela přes službu VašeStížnosti.cz.

Zdaleka nejhorší je situace s takzvanými zprostředkovatelskými e-shopy. Ty pouze přeprodávají zboží od třetích stran (nejčastěji z Číny) a tvrdí, že jsou jen zprostředkovatelem, prodávajícím. Takovým postupem krátí práva českých spotřebitelů, především právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu.

Celkově činí stížnosti na takové internetové obchody přibližně jednu pětinu z tří a půl tisíce stížností, jež dTest prostřednictvím své služby VašeStížnosti.cz od začátku roku obdržel.

„Nejčastějšími problémy jsou u všech uvedených nedodání zboží nebo extrémní dodací doba v řádech týdnů či měsíců, komplikace s odstoupením od smlouvy či reklamací a nedostatky v informování spotřebitelů i v komunikaci,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock.com Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Všechny internetové obchody, na které dTest upozorňuje, se také intenzivně zapojily do obchodování s rouškami, respirátory, desinfekčními gely či dalšími ochrannými prostředky.

vevio.cz, huglo.cz, rivalenti.cz, zizer.cz, modelty.cz, dresser.cz, velomont.com

Sice jde o několik různých webů, všechny jsou však provázané. Řada z nich v poslední době ukončila činnost, což ale nevymazalo stovky spotřebitelů, kterým dluží peníze. Provozovatelé těchto e-shopů se několikrát změnili, až zůstaly tři společnosti: Ropeta LTD se sídlem ve Spojeném království, Cupidi Bellator Holding & Co, s.r.o., a Aurora Ignite Devine & Co s.r.o. Celkem dTest eviduje na tyto nechvalně známé obchody 310 stížností od začátku letošního roku, což řadí tuto skupinu na první místo.

vsevakci.cz

Název e-shopu je skutečně příznačný, protože nabízí vše od kvetoucích živých kamenů, přes různé druhy oblečení a hodinek, až po led nástavce na vodovodní kohoutky. Není se proto co divit, že když přišla poptávka po rouškách, začal nabízet i je. Celkem eviduje dTest na e-shop provozovaný společností Damainvest s.r.o. od začátku roku 159 stížností.

postovnezdarma.cz

Obchod provozovaný společností Ateli, s.r.o., který láká už svou webovou adresou na poštovné zdarma, se v průběhu posledních týdnů sice v informování spotřebitelů o dostupnosti zboží zlepšil, avšak 140 stížností za letošní rok ukazuje, že si své povinnosti zcela svědomitě neplní.

Konec triků Zdroj: Shutterstock Pravidla pro uživatelské recenze i hodnocení zboží a služeb na internetu se zpřísní. Různá tržiště, srovnávače nebo třeba portály nabízející ubytování či recenze různých podniků budou muset vysvětlit, jak ověřují, že je píší skuteční zákazníci. Konec falešných hodnocení. E-shopy musí ukázat, proč jim věřit

svetomat.cz

Pestrou nabídkou zboží všeho druhu se chlubí také Světomat provozovaný společností Hera Fashion Investment s.r.o. Že nákup designových roušek či ochranných masek neproběhne vždy bez problému, potvrzuje 53 stížností od začátku roku.

shopolo.cz

Na společnost MI Sport d.o.o. ze Slovinska, která provozuje tento e-shop, zaznamenává dTest stížnosti od roku 2019. Opravdu se „proslavila“ až v nedávné době, kdy zákazníkům nabízela New Antiseptic Hand Sanitizer, který měl být na bakterie a další mikroorganismy účinný z 99,9 %. Po zjištění, že se přípravek skládá převážně z vody, kapky peroxidu a vonné esence, se snažili spotřebitelé od smlouvy odstoupit, ale řadě z nich se to nepodařilo. Za letošní rok dTest eviduje 47 stížností.

U každého e-shopu, obzvláště pokud se jedná o první nákup, doporučuje dTest spotřebitelům, aby si prověřili obchodní podmínky a samotnou společnost, která je uvedena jako provozovatel. „Pokud nelze dohledat a ověřit identifikační číslo či kontaktní údaje, mělo by to být pro spotřebitele jasným signálem, aby nakoupili jinde,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Rovněž rychlé ověření zkušeností dalších zákazníků na internetu ještě před objednávkou ušetří starosti i peníze.