Zrušení zájezdu kvůli koronaviru. Co přináší lex voucher

Poslanci schválili návrh ministerstva pro místní rozvoj, který má ochránit cestovky před krachem. Současně aspoň trochu pomůže i některým klientům. Jak to má fungovat? Prozkoumali jsme, co zákon přináší.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 14. 4. 2020

Místo vrácení peněz za zrušený zájezd mohou cestovní kanceláře klientům dát poukazy na rovnocenné služby. Speciální pravidlo kvůli koronaviru schválili poslanci před Velikonocemi, ve čtvrtek by ho měl projednat Senát.

Úleva pro cestovky se týká zájezdů s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Poukazy budou pojištěné proti úpadku cestovek. Kdo je nevyužije do konce srpna 2021, má dostat zpátky peníze.

Vaše peníze už nemají

Na zahraniční dovolenou nelze v současné situaci vycestovat, česká vláda prakticky zakázala opuštění republiky. Cestovní kancelář tedy není schopná splnit svou část smlouvy o zájezdu, takže by klientovi měla vrátit už zaplacenou cenu.

Může se stát, že v době konání zájezdu už půjde z Česka vycestovat, přesto nebude možný pobyt v cílové destinaci kvůli tamním omezením. Od smlouvy pak podle paragrafu 2535 občanského zákoníku může odstoupit jak cestovní kancelář, tak zákazník – z důvodu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v místě konání, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu. I v takovém případě by měla cestovka vrátit přijaté platby, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Jenže při probíhající globální pandemii to prakticky není možné. „Cestovní kanceláře a agentury nemohou vracet finanční obnosy od klientů, neboť jimi již nedisponují,“ říká Roman Škrabánek, prezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

„Cestovky nejsou jejich konečným příjemcem. Formou záloh a předplateb smluvně zajištěných kapacit je zasílají hoteliérům, leteckým společnostem, autobusovým dopravcům, pojišťovnám a dalším obchodním partnerům, kteří je v žádném případě nerefundují,“ dodává Škrabánek.

Protože pandemie postihla v podstatě všechny, v celosvětovém měřítku umožňují příjemci plateb využít náhradních termínů, ale peníze nevracejí.

Už dříve proto ministerstvo pro místní rozvoj doporučilo cestovkám i zákazníkům vyřešit to vydáváním voucherů na zájezd v budoucnu. Zákazníci ale dosud měli právo voucher odmítnout a ve stanovených případech (zrušení zájezdu nebo odstoupení z důvodu mimořádných okolností v místě konání) požadovat vrácení všech peněz.

Ochranná doba do konce srpna 2021

Aby zabránila krachům cestovek (tedy propuštění až 14 tisíc lidí) a zároveň aby klienti nepřišli o své peníze, podpořila vláda návrh ministerstva pro místní rozvoj, podle něhož může firma místo vrácení plateb nabídnout klientovi voucher. To platí pro všechny zájezdy, které měly mít termín zahájení od 20. února do 31. srpna 2020.

Do konce srpna 2021 – během trvání takzvané ochranné doby – může klient využít voucher na náhradní zájezd (podle své volby), který bude rovnocenný tomu původnímu. Pokud voucher přesto nevyužije, dostane do 14 dnů od uplynutí ochranné doby zpět své peníze – tedy zhruba do poloviny září 2021.

Výjimku dostaly takzvané zvlášť zranitelné osoby. Ty mohou o vrácení peněz žádat bez delšího čekání, tedy ještě před skončením ochranné doby. Jde o seniory nad 65 let, zdravotně postižené, nezaměstnané, samoživitele, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a také zaměstnanci, kteří v důsledku koronaviru alespoň měsíc nemohli pracovat kvůli takzvaným překážkám. Do této skupiny patří i školy.

Prostřednictvím voucherů vlastně klienti poskytují cestovním kancelářím bezúročné půjčky. „Tím, že zákon umožňuje zaplacenou cenu zájezdu ‚přetavit‘ do poukazu v minimálně stejné výši, který může zákazník po ochrannou dobu využít, nevzniká pořadateli zájezdu povinnost hradit úroky z prodlení,“ dodává advokátka Jana Sedláková z advokátní kanceláře Sedlakova Legal, iniciátorka projektu Právo v roušce.

Místo Itálie na Mácháč?

Klient pak má právo vyměnit poukaz za zájezd stejné kvality bez nutnosti doplatku. Pokud by měl zájem o zájezd vyšší kvality, například pětihvězdičkový hotel namísto čtyřhvězdičkového), bude muset rozdíl doplatit.

V praxi bude velmi těžké posoudit, co je stejná kvalita. „Rovnocenný zájezd neznamená totožný zájezd, ale zájezd stejné kvality, byť třeba i do jiné destinace," uvádí ministerstvo pro místní rozvoj. To počítá s tím, že než odezní celosvětová pandemie, budou zákazníci využívat vouchery na úhradu tuzemských zájezdů.

Rovnocenný náhradní zájezd by přitom cestovka měla nabídnout ve lhůtě 30 dnů od žádosti zákazníka. Pokud to nedokáže, ochranná doba skončí a původní peněžitý dluh vůči klientovi se stává splatným.

Voucher i za část stornopoplatku

Pokud zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupil dříve, než bylo jisté, zda se zájezd uskuteční nebo ne, většinou musel cestovce zaplatit odstupné. Podle § 2533 může klient odstoupit z jakéhokoliv důvodu (nebo i bez udání důvodu), v takovém případě musí zaplatit stornopoplatky podle smlouvy.

Pro tyto situace ministerstvo a vláda původně navrhovaly, že by cestovky vydávaly klientům poukazy na celou výši stornopoplatku. Poslanci ale schválili změnu, kterou prosadil sněmovní výbor a je k cestovkám mnohem mírnější: Pokud o to klient ve tříměsíční lhůtě po odstoupení od smlouvy požádá, musí mu cestovka poskytnout voucher v hodnotě minimálně 10 % zaplaceného stornopoplatku. Může nabídnout i více, ale to v současné situaci nelze příliš očekávat. Za voucher na stornopoplatek není možné získat zpět peníze ani po srpnu 2021.

Postup podle § 2533 přibližuje příklad přímo od ministerstva: Zákazník zakoupil zájezd na letní prázdniny v hodnotě 10 000 Kč. Má ale obavy vycestovat. Klient proto odstoupí od smlouvy, přestože cestovní kancelář zájezd (zatím) nezrušila. Cestovka požaduje uhradit storno poplatky ve výši 2 000 Kč. Zbývajících 8 000 Kč vrátí zákazníkovi. Pokud bude zákazník chtít, může cestovní kancelář požádat o poukaz na zájezd ve výši 200 Kč, který může použít při nákupu nového zájezdu.

Problém s retroaktivitou

Přestože ministerstvo přišlo s návrhem teprve na začátku dubna, mají se vouchery vztahovat na zájezdy s termínem od 20. února, tedy dva měsíce zpětně. „Zákonodárce může korigovat již existující vztahy, ale pouze s účinkem do budoucna,“ upozorňuje přitom advokát Ladislav Drha.

Takzvaná pravá retroaktivita je nepřípustná, jde o zásah do principu právní jistoty. „Hráčskou terminologií to znamená, že se pravidla hry změní nejen v průběhu hry pro vše, co se teprve stane, ale dokonce se podle nových pravidel posoudí vše, co se již odehrálo předtím,“ vysvětluje Drha.

„Takové řešení považuji za problematické. Je skutečně otázkou, zda není protiústavní,“ potvrzuje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnýAdvokát.cz. „Tady se vlastně ruší ze zákona odstoupení od smlouvy, které již mnozí klienti učinili v březnu. A vzniká jim povinnost respektovat odložení služby,“ říká.

Stát tak sice pomáhá cestovním kancelářím, ale prostřednictvím jejich klientů. Vhodnějším řešením by podle Preusse mohla být například státní záruka.