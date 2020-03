Limit pro platby bez PINu kvůli koronaviru nestoupne, shodly se banky

Kvůli epidemii koronaviru nepoužívejte bankovky, snažte se co nejvíc platit bezhotovostně, radí experti. Jenže i při placení kartou nad 500 korun se musíte dotýkat klávesnice terminálu, abyste zadali PIN. Jednorázové rukavice jsou nedostatkovým zbožím, v jiných se hůř trefíte na čísla.

Polsko už před týdnem zdvojnásobilo limit pro bezkontaktní transakce bez autorizace z dřívějších 50 na 100 zlotých. Limit podle asociace Visa zvyšují i Irsko, Nizozemsko, Řecko, Malta, Turecko či Velká Británie.

I v Česku o tom banky (jako vydavatelé karet), kartové asociace i provozovatelé terminálů (což jsou některé banky i nebankovní společnosti) v předchozích dnech uvažovaly. Výsledek? Dosavadní limit je dostatečný, změna by byla komplikovaná, stouplo by riziko zneužití a v praxi by to stejně moc nepomohlo. Kdo nechce sahat na klávesnici terminálu, může platit přímo mobilem, doporučují banky.

Unijní směrnice PSD2 umožňuje zvýšit limit pro jednotlivé bezkontaktní platby kartou bez PINu ze současných 500 korun na 50 eur (přibližně 1300 korun, při nynějším oslabení koruny i víc). Současně ale směrnice stanoví celkový strop: celkový součet zaplacených částek od posledního „silného ověření“ (zadání PINu) nesmí přesáhnout 150 eur (zhruba 4000 korun) nebo pět plateb za sebou.

I proto, že při zvýšení limitu pro jednotlivý nákup by lidé o to dřív narazili na celkový strop a museli stejně zadávat PIN, se banky kdysi dohodly, že vyšší limit nevyužijí. A ke stejnému výsledku dospěly i teď, když zvažovaly dočasné zvýšení kvůli koronaviru.

„Zástupci velkých tuzemských bank a společností, zastoupených v rámci Sdružení pro bankovní karty, nedoporučují současné přenastavení hranice pro zadávání PINu při bezkontaktních transakcích z úrovně 500 korun na úroveň v přepočtu zhruba 50 eur,“ potvrzuje Roman Kotlán, tajemník sdružení.

„Změnu není možné uskutečnit v operačně krátké době ani na straně vydavatelů karet (issuer), ani na straně zúčtovacích bank či společností (acquirer),“ vysvětluje. „Změna software a nastavení ve všech terminálech by probíhala v řádech týdnů. U již vydaných karet v oběhu jsou nastavené profily, u kterých nelze parametry přenastavit jednoduše ze dne na den, v některých případech by muselo dojít k převydávání karet,“ dodává Kotlán.

Banky se také shodují, že zvýšení limitu by mohlo vést k častějším případům zneužití karet při jejich krádeži nebo ztrátě.

Kotlán podotýká, že například zmíněné Polsko mělo dosud nižší limity než Česko, takže i po zdvojnásobení se teď hranice zvýšila jen na zhruba 600 korun. Poláci navíc jenom uspíšili krok, který stejně chystali – původně na letošní říjen.

„O navýšení limitu pro bezkontaktní platby momentálně neuvažujeme. Hlavním důvodem je potřeba změny systému a nastavení software na všech terminálech, což je v praxi otázkou několika měsíců. Tento krok by také vyžadoval následné převydání všech karet, což opět není otázkou několika dní,“ potvrzuje například mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

„Změna limitu by zabrala několik týdnů. Bylo by ji potřeba provést nejen u vydavatelů karet, ale také u poskytovatelů terminálů. Vzrostlo by i riziko podvodů a především: během přechodu na nový limit by se velmi zvýšilo riziko technických problémů. Nyní platební styk funguje bezproblémově a není tedy v zájmu bank ani klientů, aby se ke změně limitu, která by mohla tento bezproblémový stav narušit, přistupovalo,“ říká Jana Karasová z Air Bank.

„Od bank v současnosti neregistrujeme poptávku na zvýšení limitu. Pokud vzhledem k vývoji situace taková poptávka vznikne, budeme o navýšení limitu se všemi zúčastněnými stranami ve zrychleném režimu jednat,“ říká Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Česko a Slovensko.



„Zmíněný problém zcela řeší uložení platební karty do mobilního telefonu a platba prostřednictvím Apple Pay nebo Google Pay. Zákazník se nedotýká platebního terminálu a ověřuje platbu přímo na svém mobilním telefonu – nemusí tedy zadávat PIN na terminálu,“ připomíná Ondřej Holoubek, mluvčí společnosti Global Payments, která je jedním z provozovatelů platebních terminálů.

„Při placení chytrým telefonem se lidé za žádných okolností nemusí dotýkat terminálu. V tuto chvíli tak platí už zhruba 250 tisíc našich klientů. Počet těch, kteří začali platit Google Pay, se jen za poslední měsíc více než ztrojnásobil – z únorových 30 tisíc na aktuálních více než 100 tisíc,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Zástupci bank i obchodníků také připomínají, že lidé se stejně dotýkají i dalších ploch v prodejně. Tak jako tak by tedy měli používat buď rukavice, nebo se po nakupování pečlivě umýt mýdlem či použít dezinfekci – předtím, než se prsty dotknou obličeje.