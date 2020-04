Nejlepší bankovky roku. Podívejte se, kdo vyhrál světovou soutěž

Leguán, hlava medúzy, ptáci, lev, žirafy, sportovci nebo destilérka. Často i na výšku. Galerie ukazuje 22 nominovaných na titul Bankovka roku 2019. A jak to nakonec dopadlo.

Titul Bankovka roku 2019 míří na karibský ostrov Aruba. Pravidelnou anketu pořádá organizace International Bank Note Society.

Její členové mohli nominovat některou z více než stovky bankovek, vydaných během loňského roku a určených k běžnému placení.

Do užšího výběru poslali 22 bankovek. Všechny si je můžete prohlédnout v galerii pod tímto textem.

Hodnotí se buď výtvarné provedení, nebo inovativní bezpečnostní prvky, případně obojí.

Výsledky určilo hlasování členů zmíněné organizace IBNS. V naší anketě pod galerií ale můžete ukázat i váš názor.

Nová série arubských bankovek přišla po skoro 30 letech od té předchozí. Je orientovaná na výšku a připomíná tamní kulturu, flóru i faunu – na vítězné bankovce s hodnotou 100 florinů je to třeba leguán. Výrazně se zlepšilo i zabezpečení bankovek proti padělání.

I stříbrná medaile míří do Karibiku – východokaribským dolarem platí členové Organizace východokaribských států. Patří sem hlavně Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Bronzovou medaili získala bankovka Ulster Bank ze Severního Irska. To mělo v soutěži hned dva zástupce. V Severním Irsku sice platí britská libra, kromě toho jsou ale v oběhu i místní varianty bankovek vydávané čtyřmi severoirskými bankami.

Ani letos mezi nominovanými nechyběl zástupce Švýcarska. To loni pustilo do oběhu bankovku v hodnotě 1000 švýcarských franků – v přepočtu kolem 23 tisíc českých korun. Tak vysoká částka jde proti evropskému trendu – centrální banky v eurozóně totiž loni přestaly dávat do oběhu bankovky o nejvyšší hodnotě 500 eur kvůli obavám z jejich zneužití k financování trestné činnosti.

Nová série švýcarských franků je orientovaná na výšku, v soutěži o bankovku roku vyhrála už za rok 2016 i 2017. V roce 2018 skončila těsně druhá, když ji překonala jiná bankovka orientovaná na výšku, tentokrát z Kanady. V aktuálním ročníku už Švýcarsko na medaili nedosáhlo, skončilo na čtvrtém místě.

Do první pětky se dostala ještě bankovka z Norska. Obraz na druhé straně je moderně „rozpixelován“.

Další pořadí (6. - 22. místo) pořadatelé tradičně nezveřejnili. Ve hře je byla mimo jiné i nová 200eurová bankovka. Ta loni završila postupnou obměnu eurobankovek první série.

Trendem posledních let jsou takzané plastové bankovky (s příměsí polymeru), které jsou odolnější a lépe chráněné proti padělání.

„Polymerové bankovky přečkají stisk buldočích zubů i ždímání v pračce,“ řekl například při vydání nové pětilibrovky před čtyřmi lety guvernér Bank of England. Trendem posledních let jsou i holografické proužky.

Zaktualizovali jsme původní text o výsledky soutěže. Obrázky bankovek jsme převzali ze stránek organizátora soutěže nebo od jednotlivých centrálních bank.