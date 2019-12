Jak vrátit nevhodný dárek? Tady je návod

I zboží, které nemá žádné objektivní vady, můžete vrátit. Někdy to jde hodně snadno, jindy hůř. Poradíme.

| rubrika: Jak na to | 25. 12. 2019

Věřili jste, že tímhle dárkem uděláte vašemu blízkému radost. Jenže jste se tak úplně netrefili do jeho vkusu. Nebo sice trefili, ale pět úplně stejných kusů mu už stačí, nepotřebuje od vás ještě šestý. Nebo se jeho postava poněkud změnila.

Prostě: tenhle dárek někomu nesednul. Neudělal takovou radost, jakou měl. A rádi byste ho vyměnili za jiný, nebo ten výběr radši nechali přímo na vašem blízkém. Koneckonců, třeba to po Vánocích seženete ještě levněji.

Přečtěte si, jak můžete vrátit zboží, přestože nemá žádné objektivní vady a nejde tedy o klasickou reklamaci.

Nákup přes internet

Nejsnadnější to můžete mít, jestliže jste dárek koupili přes internet, telefon nebo teleshopping – takzvaně distančním způsobem. A ideálně na poslední chvíli.

Od takové kupní smlouvy totiž můžete odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez sankcí. Rozhodující je přitom až den, kdy jste zboží od e-shopu převzali. Lhůta se tedy nepočítá hned ode dne, kdy jste ho přes internet objednali.

Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet následující den po dni, co zboží převezmete. Počítají se do ní všechny dny, nejenom ty pracovní. Jestliže by měla skončit v sobotu, neděli nebo svátek, počítá se jako poslední den až následující pracovní den.

V praxi tak ještě máte šanci vrátit zboží, které jste letos převzali v úterý 10. prosince. Čtrnáct dnů sice uplynulo na Štědrý den, jenže nejbližším pracovním dnem je až pátek 27. prosince.

Co byste tedy měli během pátku udělat? Stačí napsat e-shopu, že odstupujete od smlouvy. Někteří obchodníci mají příslušný formulář přímo na svém webu, případně můžete použít třeba tenhle vzor. Nutně ale nemusíte shánět žádný formulář – stačí, když jasně napíšete, že využíváte práva odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě a z obsahu bude jasné, koho a čeho se to týká (tedy údaje o vás a o zboží).

Takovou informaci byste měli v poslední den lhůty „prokazatelně odeslat“. Stačí e-mailem nebo přes web obchodníka – ideálně s potvrzením, které by vám pak mělo přijít na e-mail. U hodnotnějšího zboží nebo méně věrohodných obchodníků přesto radši pošlete i klasický doporučený dopis na adresu prodejce.

Právo na odstoupení od smlouvy máte automaticky přímo z občanského zákoníku. Nezáleží na tom, jestli ho e-shop výslovně zmiňuje na webu nebo v obchodních podmínkách. Jestliže vás o téhle možnosti sám neinformoval (stačí v obchodních podmínkách na webu), je to naopak výhoda pro vás: lhůta pro odstoupení se pak prodlužuje o rok – tedy na jeden rok a čtrnáct dnů od převzetí zboží.

Zmíněný nárok však platí jenom pro takzvané spotřebitelské smlouvy – tedy když vám něco prodává podnikatel jako „běžnému občanovi“. Nelze ho využít, když podnikatel prodává jinému podnikateli, tedy když jste dárek koupili „na firmu“.

Jak to zabalit a kdo zaplatí poštovné?

Čtrnáctý den od převzetí je rozhodující jenom pro oznámení o odstoupení od smlouvy. Nemusíte hned stihnout odeslat i samotné zboží.

To byste podle zákona měli vrátit „bez zbytečného odkladu“ po odstoupení od smlouvy – nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení. Teoreticky tak máte ještě dalších čtrnáct dnů.

Obchodník vám pak musí vrátit peníze opět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zároveň je ale nemusí vracet dřív, než mu zboží předáte nebo aspoň prokážete, že jste ho odeslali.

Zpátky byste od něj měli dostat plnou cenu zboží, a to včetně případné ceny za doručení původní zásilky směrem z e-shopu k vám. Prodejce vám musí peníze skutečně vrátit, a to stejným způsobem, jakým jste platili – pokud nesouhlasíte s jiným řešením. Nestačí tedy výměna za jiné zboží ve stejné hodnotě nebo poukaz na případný další nákup.

Jestliže jste si ale při objednávce zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který obchodník nabízel, vrátí vám jenom peníze odpovídající tomu nejlevnějšímu způsobu (osobní odběr se mezi ně nepočítá).

Náklady za odeslání zboží zpátky k obchodníkovi ale v zásadě platíte vy – tedy především samotnou cenu za doručení. I tady je jedna výjimka: Jestliže vás e-shop předem neupozornil na povinnost platit při vracení zboží takové náklady, musí je pak platit on.

Při odeslání si každopádně můžete zvolit způsob, jaký vám vyhovuje – třeba přes klasickou poštu. Nemusíte platit stejnou kurýrní službu, kterou předtím využil obchodník. Nemusíte ani jezdit do jeho skladu nebo prodejny.

Za samotné vrácení vám prodejce nesmí účtovat žádné sankce, pokuty či poplatky. Ideální je, když zboží vracíte ještě nerozbalené. Nebo aspoň v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně všech částí, návodu a podobně.

E-shop vám může naúčtovat jenom „snížení hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“. Nemůže proto trvat na tom, abyste zboží vraceli v původním obalu, nebo zcela nepoužité.

Tohle ustanovení nahrává spotřebitelům, zato e-shopy ho dlouhodobě kritizují. Umožňuje totiž využívat internetové obchody jako prakticky bezplatné půjčovny. Z pohledu zákona totiž na první pohled nevadí, když budete zboží skoro 14 dnů intenzivně používat – pokud to děláte běžným způsobem „s ohledem na jeho povahu a vlastnosti“. E-shopy se sice můžou bránit odkazem na jednání v rozporu s dobrými mravy, tedy na porušení jedné ze základních zásad občanského zákoníku, případný spor je pro ně ale zdlouhlavý a nákladný.

Odpovědní jste jenom v případě, když byste se zbožím dělali něco jiného, než se má – třeba mobilní telefon použijete jako podložku pod stůl nebo v kuchyňském mixéru budete míchat beton. Stát už několik let připravuje změnu, která by e-shopy před takovým zneužíváním víc ochránila, zatím ale pořád neprošla. Spotřebitel by pak nově odpovídal i za „snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo při běžném nakládání se zbožím, které zároveň přesahuje rozsah nakládání za účelem obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností“.

Čím dál víc e-shopů před Vánoci dobrovolně nabízí prodloužený termín pro bezplatné vrácení zboží – třeba až do poloviny ledna. U lhůty, která přesahuje váš nárok podle zákona, si pak můžou určit vlastní, přísnější pravidla: Třeba že zboží musí být nepoužité, nebo že si místo něj musíte koupit něco jiného (ne nutně hned).

Pozor na výjimky

Existuje několik výjimek, kdy tímhle způsobem od smlouvy odstoupit nemůžete.

Patří mezi ně hlavně zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program, pokud už jste porušili jejich původní obal (typicky CD, DVD). V zásadě jde také o dodávku digitálního obsahu (bez „hmotného nosiče“). Důvod je jasný: Plno lidí by takovou možnost zneužívalo.

Další výjimkou je zboží, které podléhá rychlé zkáze, především potraviny. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze ani u zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání – tedy přímo na míru. A výjimkou jsou také hygienické důvody – když otevřete zboží v uzavřeném obalu, třeba zubní kartáček nebo rtěnka.

Nepřišlo vůbec nic? Nebo něco jiného?

Podívejme se ještě na dvě specifické situace:

Co dělat, když zboží nepřišlo ve lhůtě, kterou obchodník závazně (nejenom orientačně) sliboval? Typicky při nedodržení „garance doručení do Vánoc“? V tomhle případě můžete postupovat podobně jako při odstoupení od smlouvy: rovnou mu napište, že už o věc nemáte zájem.

A taky se může stát, že vám přijde úplně jiné zboží, než jste si objednali. Pak je pro vás výhodnější – místo odstoupení od smlouvy – využít klasickou reklamaci. U ní totiž musí všechny související náklady platit prodávající, tedy i poštovné směrem zpátky.

Objednáte online, vyzvednete v obchodě

Čím dál víc e-shopů nabízí možnost osobního převzetí až už ve své prodejně nebo výdejně, nebo přes síť výdejních míst jako Zásilkovna, Uloženka, Geis Point a podobně. Zboží si sice objednáte online, ale převezmete osobně.

I když si nákup z e-shopu vyzvednete v „kamenné prodejně“, nepřijdete o výhody týkající se smlouvy uzavřené přes internet – tedy hlavně té možnosti odstoupit od 14 dnů bez udání důvodu.

Rozhodující totiž není forma předání zboží, ale způsob uzavření kupní smlouvy. Smyslem je ochránit spotřebitele v situaci, kdy jste si před nákupem nemohli výrobek fyzicky prohlédnout (jako byste mohli v běžné prodejně).

Pozor ale na případy, kdy si přes internet určitou věc jenom „(ne)závazně rezervujete“. Tuhle možnost nabízejí některé kamenné prodejny – nejde o klasický prodej po internetu, neuzavíráte hned kupní smlouvu. Záleží nejenom na formulaci, ale hlavně na tom, jestli si můžete zboží osobně prohlédnout před nákupem.

Nákup v klasické prodejně

Jiná pravidla platí pro nákup v klasické prodejně – právě proto, že si tam můžete zboží opravdu prohlédnout a vyzkoušet. Patří sem třeba i stánek na vánočním trhu.

Záleží jenom na prodávajícím, jestli vám takovou možnost (bezplatné vrácení do určitého termínu) dobrovolně poskytne. Stačí, když ji veřejně slibuje třeba formou letáku, nespoléhejte ale jenom na ústní slib prodavače.

Každopádně to není jeho povinnost. I díky tomu si může určit vlastní podmínky – přísnější, než jsme si napsali u e-shopů. Obvykle jde o vrácení zboží v původním obalu nebo jenom formou výměny za něco jiného.