Ať vám neshnije ani koruna. Jak správně skladovat zeleninu a ovoce

Vydobyli jste před prvními mrazíky mrkev? Dostali jste od sedláka pytel brambor? Od sousedů bednu jablek a z trhu jste si přivezli košík dýní? Uložte zeleninu a ovoce tak, jak to mají rády. Rodinnému rozpočtu můžete ušetřit pár stovek.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 22. 11. 2019

Prý hodně plýtváme jídlem. Ukazují to různé průzkumy, občas jenom stačí nahlédnout do odpadkového koše. Nejspíš i vám se občas stane, že mezi odpadky zamíří nahnilé jablko nebo mrkve, které mají to nejlepší za sebou.

Pro jednou se nic nestane. Ale kdyby měla v popelnici skončit celá bedna krásných jablíček, jenom kvůli špatnému skladování, asi byste litovali. Přitom stačí málo. Inspirujte se ve spížích a sklepeních předků, kteří věděli, jak zeleninu a ovoce uchovat až do jara.

Šťavnaté jablko ještě v červnu

Jasně, naši předci na to měli lepší podmínky. Vápnem vybílené sklípky, půdy se statnými trámy, kde to profukovalo. My ale zase máme technologie, které přesně měří teplotu nebo vlhkost. A dost místa na jednu bednu jablek nebo pytel brambor se najde snad v každé domácnosti.

Řežeme náklady! Účty za telefon, elektřinu, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Zvlášť po jablkách je v české kuchyni sháňka. Jednou přijdou do štrúdlu, podruhé do svatomartinské husy, potřetí se jenom tak nastrouhají s mrkví. Pro jablka (i hrušky) bývají v našem klimatu dobré podmínky nejen pro růst, ale také pro skladování. Vyberte jim místnost, kde netopíte, ideálně sklep nebo půdu, kde se drží teplota kolem šesti stupňů. Jakmile bude vyšší, slupka se scvrkne a dužina ztratí postupně šťávu. Ani nižší teploty jablkům nesvědčí – ztrácejí pak na chuti.

Před tím, než jablka uložíte a zavřete za nimi dveře, rozložte je do lísek v jedné vrstvě. Plody by se neměly dotýkat – kdyby jeden z nich plesnivěl, aby rychle nenakazil ostatní. Jablka ukládejte stopkami nahoru, hrušky stopkami dolů – prý tak lépe a déle vydrží. Bedny můžete naskládat na sebe, ale tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch. Zase ovšem platí: všeho s mírou. Kdyby se mezi jablky proháněl vítr o sto šest, ubývalo by v nich vody a slupka by rychleji scvrkla.

Jablkům i hruškám vyhovuje chladný sklep, kde cirkuluje vzduch. Vlhkost je fajn, ale pokud bude příliš vysoká, ovoce může začít uhnívat. Proto raději kontrolujte zásoby a nahnilé plody nemilosrdně lifrujte pryč.

S mrkví nejlíp do písku

Trochu jiné požadavky na skladování má kořenová zelenina. Radši ji nemíchejte dohromady s jablky a hruškami.

Mrkev vám může vydržet svěží a sladká až do nové sklizně, pokud jí dopřejete správné prostředí. To samé platí o celeru nebo petrželi. Povede se vám to ale jenom v případě, že máte sklípek nebo jinou tmavou a vlhkou místnost, kde se vlhkost vzduchu pohybuje kolem 70 až 80 procent. Právě vlhkost udržuje kořenovou zeleninu v kondici a svěží.

Pokud si vlhkost změříte a zjistíte, že je nízká, můžete ji pozvednout. Stačí obyčejná bedna s lesním mechem, který pak pravidelně budete zvlhčovat. Důležitá je také teplota: Přes zimu by neměla klesnout pod čtyři stupně, optimální je někde kolem pěti.

Šanci přežit až do jara – nebo dokonce do nové sklizně – mají hlavně nepoškozené a zdravé mrkve. Zeleninu prohlédněte; pokud se vám nezdá, dejte ji stranou a zpracujte jako první.

Zdravou mrkev uložte do písku. Nasypte ho na dno beden nebo kbelíků, nastojato vložte mrkev – jednu vedle druhé, ale tak aby se nedotýkaly. Zasypte pískem. Podle velikosti nádoby můžete mrkev takto vyskládat třeba ve dvou vrstvách. Podobně uskladníte i celer a petržel.

Zelenině pomůžete tím, že ve sklepě občas vyvětráte. Přece jenom luftování je obecně zdravé, reguluje vlhkost i teplotu. Zároveň kontrolujte, jestli je písek pořád vlhký. Neměl by vyschnout, ale neměl by být ani příliš mokrý.

S brambory je kříž

Také bramborám bude nejlépe ve sklepě, který je chladný a dobře větraný. Pravidelné větrání totiž vyžene plíseň a vlhkost, jež se z brambor vypařuje sráží se na zdech.

Stejně jako u kořenové zeleniny také u brambor platí, že teplota ve sklepě nesmí klesnout pod čtyři stupně. Brambory by takzvaně sládly a ztrácely typickou chuť. Ideální teplota je kolem čtyř až pěti stupňů, krátkodobě je můžete skladovat i kolem osmi. Při vyšších teplotách by mohly začít klíčit. Vlhkost je optimální udržovat kolem 85 procent.

Brambory vyložte je do beden, aby lépe dýchaly. Nikdy je neskladujte v pytlích. A aby nezačaly brzo klíčit, můžete pod bedny vložit vrstvu dřevěného uhlí – je to babská rada, ale funguje.

Pamatujte na to, že ve sklepě by měla být tma, protože při světle začínají hlízy produkovat jedovatý solanin.

Kam s nimi, když nemáte sklep? Najděte pro brambory chladné a tmavé místo a radši je rychle zpracujte.

Dýně do sucha a chladu

Dýně to mají jinak. Na rozdíl od kořenové zeleniny a brambor potřebují sucho. Společné ale mají to, že chtějí chlad. Skladovat byste je měli v místnosti, kde je kolem deseti stupňů. Při vyšší vlhkosti – třeba takové, v jaké si libuje kořenová zelenina – by dýně brzy začaly plesnivět.

Abyste je před plesnivěním ochránili, můžete je uložit do beden (klidně papírových) a vyslat slámou – tak plody izolujete od vlhkosti. Použít můžete i sáčky s kuličkami proti vlhkosti. Případně lze dýně zavěsit na trámy do jutových nebo textilních sáčků.

Skladované ovoce i zeleninu pravidelně kontrolujte. A ač neradi, vyhazujte nahnilé kusy, pokud nechcete přijít o celou úrodu.